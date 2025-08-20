SJ riskerar att läxas upp i granskning

Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar.

Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer i tid.

Därför granskas SJ

Det har har kommit in en rad rapporter om problem i samband med att tåg inte anlänt i tid, vilket också resulterat i anmälningar.

Konsumentverkets jurist Maja Lindstrand berättar för SR vad som väckt myndighetens intresse för att titta närmare på hur SJ sköter sig:

”Vi agerar ju om vi ser att det finns medierapportering eller anmälningar som visar på problem som behöver hanteras”, säger hon.

För några veckor sedan satt ett oräkneligt antal resenärer fast på tåg sedan ett tåg rivit ner en kontaktledning, vilket slog mot tågtrafiken i södra Sverige.

Detta ledde, som vid många andra tillfällen, till långa förseningar där främst förbindelserna till trafiken i Stockholm drabbades.

”Det är en av våra mest trafikerade banor. Både södra stambanan och västra stambanan går här. Så det är många som påverkas”, sade Felicia Danielsson vid Trafikverket till TT.

