Så ska cheferna bli miljökämpar

Det blir allt viktigare för företag globalt att ta initiativ inom ESG, det vill säga ”Environment, social and governance” – eller helt enkelt hållbarhet.

I förlängningen av det börjar allt fler företag att lägga in ESG-aspekter när det gäller incitamentsprogram för sina nyckelmedarbetare, skriver PwC i sin företagarblogg.

I undersökningen “Paying well by paying for good”, som PwC gjort i samarbete med London Business School, har de 100 största företagen i Storbritannien granskats.

Målet har varit att fastställa i vilken utsträckning som ESG-relaterade mål tillämpas i långsiktiga och kortsiktiga belöningsprogram.

Nästan hälften

Studien visar att 45 procent av företagen hade ESG i sina mål för incitamentsprogram för chefer.

Dessa siffror är ännu så länge betydligt lägre i svenska företag, konstaterar PwC.

Enligt PwC:s rapport “Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag” från förra året står hållbarhetsmål endast för 14 procent av de totala prestationsvillkoren i incitamentsprogrammen.