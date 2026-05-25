Ny ansökan om kärnkraft - här vill de bygga

För mindre än en vecka sedan tog vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L) emot ansökan från kärnteknikbolaget Blykalla. Den här gången handlar det om börsnoterade Studsvik och för bolaget är det den andra ansökan som lämnas in.

Det här betyder att vi snart har fyra pågående processer för ny kärnkraft och det säger förstås en hel del om var Sverige befinner sig. Vi får flera ansökningar från olika bolag och på nya platser och det är förstås glädjande, säger Johan Britz (L).

Studsviks första ansökan skedde i mars genom Kärnfull Next och gäller 4–6 så kallade SMR-reaktorer sydost om Valdemarsvik.

Nu är det extra spännande för det handlar om vår egen verksamhet utanför Nyköping som tar nästa steg. Vi går från att bara stödja de existerande kärnkraftverken till att också planera nästa generations kärnkraft här i Sverige, säger vd:n Karl Thedéen om etableringen vid Studsviksområdet i Nyköpings kommun.

Strikta säkerhetskrav

Studsvik som bildades redan 1947 som Aktiebolaget Atomenergi har enligt Karl Thedéen en klar fördel genom att kompetensen, infrastrukturen och elnätet redan finns. Dessutom, enligt Karl Thedéen, uppfyller man de strikta säkerhetskrav som finns.

Den nya ansökan motsvarar två till fyra stycken 300-megawattsreaktorer, enligt bolaget.

Ett typiskt kärnkraftverk i dag ligger mellan 1 000–1 200 megawatt. Bygger vi maxantalet så blir det som ett större svenskt kärnkraftverk i dag, säger Karl Thedéen om den potentiella kapaciteten.

Närmast ska man ansöka om statligt stöd, vilket sker under kommande året. Förhoppningen är att kunna inleda byggnationen 2029-2030 med målet att den första så kallade modulära reaktorn (SMR) ska stå klar 2035–2036.