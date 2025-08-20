Dagens PS
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Så mycket minskar stölderna

Antalet stölder minskar i Sverige
Antalet anmälda stölder minskar och polisen hävdar att det beror på dess insatser mot internationella ligor och utländska tjuvar. (Foto: Bertil Enevåg Ericson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Polisen redovisar nu en minskning i antalet stölder i Sverige. Det handlar enligt polisen om fler ingripanden mot internationella ligor.

Antalet anmälda stölder har minskat med 30 000 i år, jämfört med motsvarande period 2024, meddelar Polismyndigheten.

Det handlar enligt polisen om dess ”intensiva arbete med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut av de internationella brottsaktörerna”.

Kommer hit för att begå brott

Enligt polisen handlar det om utländska personer som kommer till Sverige för att begå brott.

De är särskilt verksamma kring bostadsinbrott, övriga inbrott, stölder av fordon, stölder ur fordon samt stöld av drivmedel, skriver polisen.

Polisen har nationellt intensifierat arbetet med att verkställa avvisningar och utvisningar och menar att det är det som gör att 30 000 färre stölder anmält under perioden januari-juli i år.

Rikspolischefen Petra Lundh är nöjd över att man vänt kurvan för anmälda stölder och att det intensiva arbetet mot utländska ligor gett resultat. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Kopplar inte siffrorna

Utan att koppla den siffran till de 242 utvisningar och avvisningar som verkställts under årets första sju månader, till vilka brott dessa personer kopplas till, menar polisen ändå att detta är förklaringen.

Av de utvisade eller avvisade är 147 personer kopplade till EES-området och 95 till andra länder.

När de avvisas får de återreseförbud till Sverige, förbud som är upp till sex år långa.

”Under en femårsperiod beräknas över 100 000 brott ha förhindrats till följd av hittills verkställda avvisningar och utvisningar”, skriver Polismyndigheten utan att heller här redovisa något underlag för beräkningarna.

”Oerhört angeläget”

”Det finns offer bakom varje brott som inträffar. Att utsättas för exempelvis inbrott är i många fall en traumatisk upplevelse för den drabbade. Att vi nu lyckas se till att dessa brott minskar markant är därför oerhört angeläget och något vi kommer att fortsätta att arbeta lika aktivt med”, säger rikspolischefen Petra Lundh.

Att polisen i Sverige nu använder utlänningslagstiftningen på ett så offensivt sätt har spridits till våra nordiska grannländer som också har börjat arbeta mer intensivt mot internationella brottsaktörer redan vid gränsen, tillägger Polismyndigheten.

