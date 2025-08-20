Så mycket minskar stölderna

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Kopplar inte siffrorna

Utan att koppla den siffran till de 242 utvisningar och avvisningar som verkställts under årets första sju månader, till vilka brott dessa personer kopplas till, menar polisen ändå att detta är förklaringen.

Av de utvisade eller avvisade är 147 personer kopplade till EES-området och 95 till andra länder.

När de avvisas får de återreseförbud till Sverige, förbud som är upp till sex år långa.

”Under en femårsperiod beräknas över 100 000 brott ha förhindrats till följd av hittills verkställda avvisningar och utvisningar”, skriver Polismyndigheten utan att heller här redovisa något underlag för beräkningarna.

”Oerhört angeläget”

”Det finns offer bakom varje brott som inträffar. Att utsättas för exempelvis inbrott är i många fall en traumatisk upplevelse för den drabbade. Att vi nu lyckas se till att dessa brott minskar markant är därför oerhört angeläget och något vi kommer att fortsätta att arbeta lika aktivt med”, säger rikspolischefen Petra Lundh.

Att polisen i Sverige nu använder utlänningslagstiftningen på ett så offensivt sätt har spridits till våra nordiska grannländer som också har börjat arbeta mer intensivt mot internationella brottsaktörer redan vid gränsen, tillägger Polismyndigheten.

”Det är vardag nu” – stölderna ökar men få anmäler. Dagens PS

ANNONS

Polisens nya seger – hårt slag mot gängkriminella. Realtid