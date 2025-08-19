Dagens PS
"Ingen risk åka dit": Här hamnar stulna bilar och mobiler

Storbritannien har huvudroll i smuggling
Containerhamnar, en näst intill oöverblickbar verksamhet och svårarbetad för polis och tullare när vi skeppar alltmer gods globalt. (Foto: Vegard Wivestad/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

En ny kriminell marknad och en ny geografi för hur stulna varor rör sig. Det har gett Storbritannien en ledande roll.

Omkring 11 000 containrar per dag passerar hamnen i brittiska Felixstowe. Adam Gibson är den ensamma polis som ska hitta stöldgods i denna mastodont av gods på väg.

”Det finns inget sätt jag kan genomsöka ens en bråkdel av dem”, konstaterar han hos The Economist.

Det har naturligtvis kriminella smugglare upptäckt. Storbritannien har blivit en ledande exportör av stöldgods.

Under det senaste decenniet har exempelvis antalet fordon som stjäls i landet ökat med 75 procent.

De flesta av dem hamnar på containerfartyg, den vanligaste destinationen är Västafrika.

Stjäls flest mobiler

Huvudstaden London har även blivit känd som den stad i Europa där det stjäls flest mobiler, i det fallet med Kina som vanligaste slutstation.

För brittiska bönder handlar det om traktorer och GPS-kit, som vanligen landar i Ryssland eller östra Europa.

Krypterad kommunikation har gjort det möjligt för kriminella ligor att verka och samarbeta friare än någonsin och att etablera globala leveranskedjor, skriver The Economist.

Det sker samtidigt som länder i Afrika och Asien blir rikare och efterfrågan växer på produkter som de ovan.

Brittisk polis står maktlös inför bilstölder och mobiltillgrepp. Enligt The Economist klarar polisen bara upp 5 procent av de anmälda brotten. (Foto: Jon Super/AP-TT)
”En perfekt plats”

Kombinationen ger möjligheter för kriminaliteten att blomstra och Storbritannien är ”en perfekt plats” för den här verksamheten, enligt Elijah Glantz på tankesmedjan Rusi.

Det finns mängder av dyra bilar och telefoner att stjäla och polisens insatser avskräcker ingen. Storbritanniens polis löser generellt bara 5 procent av alla anmälda brott och bara 2 procent av fordonsstölderna.

Det stämmer inte med den brittiska självbilden, konstaterar Glantz.

”Storbritannien ser sig själv som en mottagare av brottslighet, inte en exportör”, säger han.

Utvecklingen har gått snabbt. 2013 hade Storbritannien 2,7 stölder per 1 000 privatägda bilar, enligt Rusi. I dag är andelen 4,4.

Bilstölderna har ökat från 90 000 år 2020 till 130 000 förra året, 2024, något som gjort bilförsäkringarna 45 procent dyrare.

Går till Afrika eller arabland

När Adam Gibson i Felixstowes hamn öppnar en container efter ett tips, hittar han en stulen Porsche 911 Carrera S i den, på väg till Afrika.

Det förvånar honom inte. Under åren 2021-2024 var 4 av 10 stulna bilar beslagtagna i Storbritanniens hamnar på väg till Kongo, ett av för stulna bilar i Afrika.

En av fem var på väg till Förenade arabemiraten.

När det gäller mobiltelefoner stals ungefär 70 000 förra året i London och Storbritannien står i dag för 40 procent av Europas stulna telefoner.

Småtjuvarna säljer dem sedan vidare för 100-200 pund för en olåst mobil, 30-60 pund för en låst, varefter stora partier telefoner lindas in i aluminiumfolie för att förhindra spårning och exporteras via containerfartyg.

När det gäller mobiler har undersökningar visat att de flesta hamnar på Huaqiangbei-marknaden i kinesiska Shenzhen, världens största elektronikmarknad.

Byter knark mot stölder

För de kriminella är verksamheten relativt säker. Endast en försvinnande liten andel containrar kommer över huvud taget att öppnas eller röntgas.

Dessutom får polisen, som i Felixstowe, betala hamnen 200 pund i avgift för varje container man uppehåller för att genomsöka.

Enligt polisen är det till och med så att ett antal knarkligor övergått till att i stället stjäla och exportera stöldgods, utifrån den låga risken och de goda inkomsterna.

