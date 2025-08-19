"Ingen risk åka dit": Här hamnar stulna bilar och mobiler

Omkring 11 000 containrar per dag passerar hamnen i brittiska Felixstowe. Adam Gibson är den ensamma polis som ska hitta stöldgods i denna mastodont av gods på väg.

”Det finns inget sätt jag kan genomsöka ens en bråkdel av dem”, konstaterar han hos The Economist.

Det har naturligtvis kriminella smugglare upptäckt. Storbritannien har blivit en ledande exportör av stöldgods.

Under det senaste decenniet har exempelvis antalet fordon som stjäls i landet ökat med 75 procent.

De flesta av dem hamnar på containerfartyg, den vanligaste destinationen är Västafrika.

Stjäls flest mobiler

Huvudstaden London har även blivit känd som den stad i Europa där det stjäls flest mobiler, i det fallet med Kina som vanligaste slutstation.

För brittiska bönder handlar det om traktorer och GPS-kit, som vanligen landar i Ryssland eller östra Europa.

Krypterad kommunikation har gjort det möjligt för kriminella ligor att verka och samarbeta friare än någonsin och att etablera globala leveranskedjor, skriver The Economist.

Det sker samtidigt som länder i Afrika och Asien blir rikare och efterfrågan växer på produkter som de ovan.