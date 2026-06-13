Efter sammanslagning – Arla gör ost i Ryssland

Konkreta beslut

”Arlas hållning till verksamhet i Ryssland är välkänd och ligger fast”, framhåller Cecilia Kocken i ett mejlsvar till TT, men meddelar att hon inte kan dela fler detaljer.

”Först nu när fusionen är genomförd kan vi börja fatta konkreta beslut. Samtidigt har vi ett ansvar att hantera situationen för de lokala medarbetarna på ett korrekt och respektfullt sätt", uppger hon.

Vera Hassenpflug, presskontakt vid DMK Group, vill inte heller kommentera framtida planer för aktiviteten i Ryssland:

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"Arla och DMK är nu ett enda företag och kommer att fatta beslut som ett sådant", skriver hon i ett mejlsvar till TT.

Fusionen mellan bondeägda mejeriföretaget Arla och den tyska mejerikoncern DMK Group trädde i kraft den 1 juni 2026. I slutet av maj i år godkände EU:s konkurrensmyndigheter sammanslagningen.

Arla och Tysklands största mejerikooperativ, DMK Group, samlar 11 200 mjölkbönder och 28 800 medarbetare i sju europeiska länder. Det gemensamma huvudkontoret ska ligga i danska Viby.

DMK Group driver två mejerianläggningar i sydvästra Ryssland. Dessa är inriktade på osttillverkning och sysselsätter hundratals lokala medarbetare.

De två stora kooperativen går samman under namnet Arla och förväntas omsätta över 215 miljarder kronor, med en gemensam mjölkvolym på 19,4 miljarder kilo per år.

Arla sätter mjölkpriset till sina medlemsbönder, men det är dagligvaruhandeln och de enskilda livsmedelskedjorna som avgör konsumentpriset i butik.

Källa: Arla, TT