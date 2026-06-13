Efter sammanslagning – Arla gör ost i Ryssland
Genom sammanslagningen med den tyska mejerijätten DMK Group har Arla blivit ägare till en omfattande verksamhet i Ryssland.
Hur situationen ska hanteras har mejerikoncernen i dagsläget inga konkreta svar på.
Den omstridda fusionen mellan Arla och den tyska mejerijätten Deutsches Milchkontor, DMK Group, har nyligen godkänts av EU:s konkurrensmyndighet.
Syftet med affären är att ge Arla bättre ekonomisk motståndskraft och att säkra den framtida livsmedelsproduktionen i Sverige, var budskapet från Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige, när mejerikoncernen deklarerade sammanslagningen i slutet av maj i år. Med löfte om att ett starkare kooperativ säkrar såväl tillväxt som högre mjölkpris till svenska bönder, berörde Arla däremot inte en känslig fråga: den om DMK:s fortsatta verksamhet i Ryssland.
Ysteri i Ryssland
Andra mejeriföretag, däribland Arla, har dragit sig ur Ryssland sedan landets storskaliga invasion av Ukraina för drygt fyra år sedan. Men DMK har valt att ha kvar sin produktion riktad mot den ryska marknaden i form av en ysteriverksamhet i full drift i Voronezh-regionen. Den tyska mejerijätten har tidigare uppgett att verksamheten i Ryssland ska utvärderas så snart fusionen med Arla godkänts.
Arla har i sin tur lovat att hantera DMK:s aktivitet i Ryssland när sammanslagningen väl har trätt i kraft, vilket den gjorde 1 juni i år. Än så länge kan mejerikoncernen dock inte svara på hur de tänker ta tag i frågan.
Konkreta beslut
”Arlas hållning till verksamhet i Ryssland är välkänd och ligger fast”, framhåller Cecilia Kocken i ett mejlsvar till TT, men meddelar att hon inte kan dela fler detaljer.
”Först nu när fusionen är genomförd kan vi börja fatta konkreta beslut. Samtidigt har vi ett ansvar att hantera situationen för de lokala medarbetarna på ett korrekt och respektfullt sätt", uppger hon.
Vera Hassenpflug, presskontakt vid DMK Group, vill inte heller kommentera framtida planer för aktiviteten i Ryssland:
"Arla och DMK är nu ett enda företag och kommer att fatta beslut som ett sådant", skriver hon i ett mejlsvar till TT.
Fusionen mellan bondeägda mejeriföretaget Arla och den tyska mejerikoncern DMK Group trädde i kraft den 1 juni 2026. I slutet av maj i år godkände EU:s konkurrensmyndigheter sammanslagningen.
Arla och Tysklands största mejerikooperativ, DMK Group, samlar 11 200 mjölkbönder och 28 800 medarbetare i sju europeiska länder. Det gemensamma huvudkontoret ska ligga i danska Viby.
DMK Group driver två mejerianläggningar i sydvästra Ryssland. Dessa är inriktade på osttillverkning och sysselsätter hundratals lokala medarbetare.
De två stora kooperativen går samman under namnet Arla och förväntas omsätta över 215 miljarder kronor, med en gemensam mjölkvolym på 19,4 miljarder kilo per år.
Arla sätter mjölkpriset till sina medlemsbönder, men det är dagligvaruhandeln och de enskilda livsmedelskedjorna som avgör konsumentpriset i butik.
Källa: Arla, TT