Coca-Cola utvidgar läskimperiet – med hjälp av AI

Samarbetar med Adobe

På marknadssidan har tekniken blivit en nyckelresurs. AI används för att analysera konsumentbeteenden, styra medieköp och producera både visuellt material och reklamfilmer.

Ett uppmärksammat exempel var en AI-genererad julkampanj, men bakom kulisserna är det effektiviteten som lockar.

Även om Coca-Cola säljs i stora delar av världen är det ändå USA som är huvudmarknaden. (Foto: Nam Y. Huh/AP/TT).

Ett samarbete med Adobe gör att kreativa team kan träna modeller för att snabbt ta fram nytt material anpassat för olika marknader.

Försöker alltid skala upp AI

Det ger en enorm skalfördel när hundratals varumärken ska marknadsföras parallellt, enligt företagets CIO Neeraj Tolmare.

”Den vägledande principen för hur vi tänker på generativ AI, eller nu agentisk AI, är inte bara ’Kan det faktiskt leverera värde i den här delen av världen? Utan snarare ’Kan det skalas upp?’, säger han.

Försäljnings- och distributionsledet har också genomgått en förändring. I ett testprogram i cirka 1 000 butiker kombinerades generativa modeller med traditionella AI-algoritmer för att förutse efterfrågan.

Kommunicerar med återförsäljare

Systemet väger in historisk försäljningsdata, regionala trender och externa faktorer som väder för att prognostisera vad kunderna kommer att köpa.

Resultatet var kraftigt förbättrad lagerplanering och försäljningsökningar på mellan fem och tjugo procent. Bolaget har nu börjat skala upp lösningen globalt till sina bottlers och detaljhandelsparter, skriver Food Digital.

AI används dessutom i direktkommunikationen med återförsäljare. Genom automatiskt genererade WhatsApp-meddelanden får butiksägare rekommendationer om vilka produkter som bör beställas för att maximera intäkterna.

Högt rankat på AI-lista

På så sätt blir tekniken en integrerad del av relationen mellan Coca-Cola och dess globala nätverk av återförsäljare.

Kombinationen av interna effektiviseringar, datadrivna marknadsinsikter och avancerad efterfrågeprognostisering har gjort att Coca-Cola snabbt avancerat på Fortune AIQ 50-listan.

Där rankas bolaget i dag som nummer sex bland de mest framgångsrika användarna av AI i näringslivet.