Coca-Cola utvidgar läskimperiet – med hjälp av AI

Coca-Cola är ett av världens mest välkända företag och har över 700 000 anställda världen över.
Trots företagets storlek har Coca-Cola på kort tid etablerat sig som en av de ledande användarna av artificiell intelligens.
Med en affär som spänner över fler än 200 varumärken i över 200 länder använder bolaget tekniken för att effektivisera marknadsföring, öka försäljningen och optimera distributionen, skriver Fortune.
Integrerat i arbetet
En central del av arbetet är ett internt AI-verktyg som fungerar som en avancerad sökmotor i företagets egna databaser.
Det ger anställda snabbare tillgång till relevant information och används i allt från beslutsstöd till research och textproduktion.
Genom att göra tekniken tillgänglig för samtliga medarbetare, snarare än en liten expertgrupp, vill bolaget skapa en kultur där AI är integrerad i det dagliga arbetet.
Samarbetar med Adobe
På marknadssidan har tekniken blivit en nyckelresurs. AI används för att analysera konsumentbeteenden, styra medieköp och producera både visuellt material och reklamfilmer.
Ett uppmärksammat exempel var en AI-genererad julkampanj, men bakom kulisserna är det effektiviteten som lockar.
Ett samarbete med Adobe gör att kreativa team kan träna modeller för att snabbt ta fram nytt material anpassat för olika marknader.
Försöker alltid skala upp AI
Det ger en enorm skalfördel när hundratals varumärken ska marknadsföras parallellt, enligt företagets CIO Neeraj Tolmare.
”Den vägledande principen för hur vi tänker på generativ AI, eller nu agentisk AI, är inte bara ’Kan det faktiskt leverera värde i den här delen av världen? Utan snarare ’Kan det skalas upp?’, säger han.
Försäljnings- och distributionsledet har också genomgått en förändring. I ett testprogram i cirka 1 000 butiker kombinerades generativa modeller med traditionella AI-algoritmer för att förutse efterfrågan.
Kommunicerar med återförsäljare
Systemet väger in historisk försäljningsdata, regionala trender och externa faktorer som väder för att prognostisera vad kunderna kommer att köpa.
Resultatet var kraftigt förbättrad lagerplanering och försäljningsökningar på mellan fem och tjugo procent. Bolaget har nu börjat skala upp lösningen globalt till sina bottlers och detaljhandelsparter, skriver Food Digital.
AI används dessutom i direktkommunikationen med återförsäljare. Genom automatiskt genererade WhatsApp-meddelanden får butiksägare rekommendationer om vilka produkter som bör beställas för att maximera intäkterna.
Högt rankat på AI-lista
På så sätt blir tekniken en integrerad del av relationen mellan Coca-Cola och dess globala nätverk av återförsäljare.
Kombinationen av interna effektiviseringar, datadrivna marknadsinsikter och avancerad efterfrågeprognostisering har gjort att Coca-Cola snabbt avancerat på Fortune AIQ 50-listan.
Där rankas bolaget i dag som nummer sex bland de mest framgångsrika användarna av AI i näringslivet.
