"Regeringen förstör arbetsmarknaden"

”Svälj stoltheten, justera kursen och gör rätt. Lyssna på aktörerna på arbetsmarknaden som möter verkligheten varje dag.”

Uppmaningen kommer från Sacos ordförande Göran Arrius och TCO-ordföranden Therese Svanström.

I en gemensam debattartikel menar de att regeringen risker att förstöra svensk arbetsmarknad.

Bakgrunden är regeringens ambition att göra medianlönen till lönetröskel för arbetstillstånd.

Det är ett beställningsjobb från regeringsunderlagets mest främlingsfientliga parti, Sverigedemokraterna.

På regeringens uppdrag har Migrationsverket, med stöd av Arbetsförmedlingen, tagit fram en undantagslista som omfattar 152 yrken.

”När en huvudregel kräver hundratalsundantag är något fundament fel – huvudregeln måste göras om eller helt slopas”, skriver de två ordföranden som tillsammans representerar 2,2 miljoner svenska löntagare.

Är hälften av alla löner för dåliga?

I dag ligger lönetröskeln på 80 procent av medianlönen, men planen är att höja den till hela medianlönen som ligger på 37 100 kronor. Medianlön innebär att hälften av arbetstagarna tjänar mindre och hälften mer.

”Är det rimligt att lägga ribban vid medianlönen och samtidigt hävda att allt under denna nivå inte ger ´god försörjning´? I praktiken signalerar regeringen att hälften av lönerna i Sverige inte duger”, påpekar TCO:s och Sacos ordföranden.

