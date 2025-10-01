Dagens PS
"Regeringen förstör arbetsmarknaden"

TCO och Saco menar att regeringen saboterar arbetsmarknaden
Saco-ordföranden Göran Arrius, tidigare kritisk till regeringens planerade angiverilagar, menar att samma regering nu saboterar arbetsmarknaden. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Företrädare för landets tjänstemän och akademiker går till angrepp mot regeringen för att den förstör arbetsmarknaden.

”Svälj stoltheten, justera kursen och gör rätt. Lyssna på aktörerna på arbetsmarknaden som möter verkligheten varje dag.”

Uppmaningen kommer från Sacos ordförande Göran Arrius och TCO-ordföranden Therese Svanström.

I en gemensam debattartikel menar de att regeringen risker att förstöra svensk arbetsmarknad.

Bakgrunden är regeringens ambition att göra medianlönen till lönetröskel för arbetstillstånd.

Det är ett beställningsjobb från regeringsunderlagets mest främlingsfientliga parti, Sverigedemokraterna.

På regeringens uppdrag har Migrationsverket, med stöd av Arbetsförmedlingen, tagit fram en undantagslista som omfattar 152 yrken.

”När en huvudregel kräver hundratalsundantag är något fundament fel – huvudregeln måste göras om eller helt slopas”, skriver de två ordföranden som tillsammans representerar 2,2 miljoner svenska löntagare.

Är hälften av alla löner för dåliga?

I dag ligger lönetröskeln på 80 procent av medianlönen, men planen är att höja den till hela medianlönen som ligger på 37 100 kronor. Medianlön innebär att hälften av arbetstagarna tjänar mindre och hälften mer.

”Är det rimligt att lägga ribban vid medianlönen och samtidigt hävda att allt under denna nivå inte ger ´god försörjning´? I praktiken signalerar regeringen att hälften av lönerna i Sverige inte duger”, påpekar TCO:s och Sacos ordföranden.

Therese Svanström, här nyvald som TCO-ordförande till musik. Nu tar hon sig ton mot regeringens ambitioner kring lönegolv och arbetstillstånd. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
”Inget säkert verktyg”

De två konstaterar att arbetslivskriminalitet är ett stort samhällsproblem, men att lönetrösklar inte är något träffsäkert verktyg mot detta.

”Det handlar om en mindre krets oseriösa arbetsgivare, ibland rent kriminella som hänsynslöst utnyttjar arbetskraft. Sådana aktörer kan redan i dag kringgå lönekrav och kommer kunna utnyttja framtida bristyrkeslistor”, påpekar Arrius och Svanström.

Det skapar även en risk för kompetensbrist på sikt, menar de.

”Att koppla tillstånd till medianlön riskerar att stänga dörren för nödvändig kompetens, särskilt i små och växande företag. Sverige kan inte signalera krångel och samtidigt hoppas kunna locka talanger”, understryker de.

”Tondövt” av regeringen

”Arbetsmarknaden har redan stora kompetensförsörjnings- och matchningsproblem. Dessutom står vi inför ett tekniksprång som förändrar arbetslivet i grunden”, konstaterar de två.

”Att samtidigt införa fyrkantiga lönetrösklar och bristyrkeslistor i en tid som kräver lyhördhet och flexibilitet är tondövt.”

”Regeringen behöver våga lyssna. Att ha en plan är en sak men det kräver lyhördhet och öppenhet för när den inte fungerar. Svälj stoltheten, justera kursen och gör rätt”, uppmanar Göran Arrius och Therese Svanström regeringen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

