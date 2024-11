"Köp ett hus – bli svensk medborgare"

Snacka om dålig tajming. I en tid då permanenta uppehållstillstånd ska bli en bristvara, så många som möjligt av regeringen övertalas att lämna landet och gränserna förvandlas till ett nålsöga för den som vill in i Sverige – är det då läge för att lova svenskt medborgarskap om man köper ett hus i Skellefteå?

Nej.

Den bedömningen gör även Ystads tingsrätt.

Det handlar om en egyptisk medborgare, bosatt i Saudiarabien. Han lovades medborgarskap i Sverige om han köpte ett hus i Skellefteå. Löftet kom från bolaget som genomförde affären, Sweden for Investment, ett handelsbolag tidigare omtalade Kadry El Naggar driver tillsammans med en annan person, skriver YA.

Kanske var det en satsning i tron att ryktet om Northvolts framtida segrar skulle göra Skellefteå attraktivt även från Mellanöstern?

Köp hus – bli medborgare

Medborgarskapet skulle grejas om egyptiern startade ett bolag via Sweden for Investment och köpte ett hus, något han betala in pengar för.

När han totalt betalat cirka 200 000 svenska kronor och bolaget han betalade till gjort sig oanträffbart, krävde han en hävning av köpet och att få pengarna tillbaka.

Det var den åtgärden som slutade i Ystads tingsrätt.

ANNONS

Kadry el Naggar har även tidigare haft det här affärsupplägget.

2013 avslöjade SVT att han via bolagen ”Swedish Connections” och ”Dubai Egypt Sweden for Investment” lockat flera personer i arabländer att starta företag och köpa nedgångna hus för att få uppehållstillstånd i Sverige.