Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner

Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också ha.

Så blev det. Efter en tids övervägande i Örebros kommunala ledning beslutade man att godkänna att en kopia av Svampen byggdes för att, som det hette, ”undvika alla förvecklingar mellan Örebro och Saudiarabien”.

Svampens arkitekt Sune Lindström, i övrigt känd bland annat för Wenner-Gren Center i Stockholm, kopplades in och 1971 kunde en kopia av Örebros vattentorn invigas i Riyadh. Men 33 procent större, förstås.

Nu handlar det om Svampens efterträdare som vattentorn i Örebro, Lyra i andra änden av stan.

Trots avsaknad av arabiska kungar har det blivit bråk och för det bråket står byggbolaget NCC (börskurs NCC) som nu kräver Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor.

22 september har tingsrätten kallat parterna till förhandling och ärendet kan ta tid.

”Det här är ett ovanligt stort mål”, säger rådman Johan Nordgren hos NA.

Tid har det redan tagit. Det har gått drygt 2,5 år sedan NCC stämde Örebro kommun efter att inte ha fått betalt för vattentornet.

Hösten 2022 var bygget klart, kontraktssumman drygt 152 miljoner kronor, men kommunen underkände delar av NCC:s arbete.

