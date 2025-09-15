Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner

Slåss mot kommunen om 70 miljoner i tingsrätten
Svampen, det tidigare vattentornet i Örebro, som inspirerade arabiska kungar men inte ställde till några processer i tingsrätten. (Foto: Örebro stadsarkiv)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också ha.

Så blev det. Efter en tids övervägande i Örebros kommunala ledning beslutade man att godkänna att en kopia av Svampen byggdes för att, som det hette, ”undvika alla förvecklingar mellan Örebro och Saudiarabien”.

ANNONS

Svampens arkitekt Sune Lindström, i övrigt känd bland annat för Wenner-Gren Center i Stockholm, kopplades in och 1971 kunde en kopia av Örebros vattentorn invigas i Riyadh. Men 33 procent större, förstås.

Flygplatsen vill satsa: Stoppas av tullregler. Dagens PS

Har tagit en Lyra

Nu handlar det om Svampens efterträdare som vattentorn i Örebro, Lyra i andra änden av stan.

Trots avsaknad av arabiska kungar har det blivit bråk och för det bråket står byggbolaget NCC (börskurs NCC) som nu kräver Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor.

22 september har tingsrätten kallat parterna till förhandling och ärendet kan ta tid.

”Det här är ett ovanligt stort mål”, säger rådman Johan Nordgren hos NA.

ANNONS

Tid har det redan tagit. Det har gått drygt 2,5 år sedan NCC stämde Örebro kommun efter att inte ha fått betalt för vattentornet.

Hösten 2022 var bygget klart, kontraktssumman drygt 152 miljoner kronor, men kommunen underkände delar av NCC:s arbete.

Gruvligt gott när Närke levererar. Dagens PS

Örebro tingsrätt, platsen där tre domare under en månad ska avgöra mångmiljons-tvisten mellan NCC och Örebro kommun. (Foto: Jessica Gow/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Vill ha 70 miljoner

Slutet på det hela blev att NCC hävdade att man behövt mycket mer armering än vad som ingick i avtalet och att prisökningarna på stål varit onormala. Därför ville man ha 70,7 miljoner kronor av kommunen, men fick inte ett öre.

1 februari 2023 stämde man därför kommunen och nu ska tingsrätten under tolv förhandlingsdagar, fördelade över en månad, skilja de juridiska agnarna från det avhandlade vetet.

Tre domare ska, som sker i större tvister, avgöra ärendet som är stort både till belopp och mängden bevisning.

Det rör sig som alltid i tvistemål om pengar om en låst tvist, det vill säga parterna får inte åberopa någon ny bevisning eller kalla in någon ny expert när väl rättegången rullat i gång.

ANNONS

Rättegångsordningen skiljer sig i så motto från mål som faller under straffrätt.

”Ett unikt fall”

Hur det går?

Kommunen uttalar sig inte men Setterwalls advokatbyrå och advokat Henrik Trölle, som företräder NCC, är optimist.

”Det är alltid svårt att bedöma sitt eget fall. Men jag tycker vi har stark bevisning som talar för oss”, säger han hos NA.

Dessutom är det ”en ovanligt intressant juridisk fråga” enligt Trölle som går så långt som till att det är ”ett unikt fall”.

Revolutionsåret – när det jäste i Örebro. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ByggbolagÖrebroRättegång
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS