3M stäms på 13 miljarder över PFAS

I ett uttalande uppger 3M att företaget aldrig tillverkat PFAS i Australien och att det upphörde med försäljningen av de aktuella produkterna i landet för ungefär tjugo år sedan.

”Trots detta fortsatte försvarsdepartementet att använda PFAS-haltiga brandsläckningsskum i nästan två decennier till”, påstår företaget.

Bolaget har tidigare bland annat stämts i USA över PFAS.

PFAS är kemikalier som skapats av människan och bryts ned väldigt långsamt. De kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och i våra kroppar.

PFAS används till exempel i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel som används i jordbruket.

Enligt studier kan PFAS-ämnen påverka födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer samt ge ett försämrat antikroppssvar efter vaccination.

Källa: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket