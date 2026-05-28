3M stäms på 13 miljarder över PFAS
Det amerikanska industrikonglomeratet 3M stäms på motsvarande cirka 13 miljarder kronor för skador orsakade av PFAS.
Den australiska regeringen ligger bakom jättestämningen efter att produkter innehållande PFAS – som brukar beskrivas som evighetskemikalier – tidigare använts vid 28 av landets militärbaser. Försvarsdepartementet påstår att PFAS i brandsläckningsskum under åren orsakat föroreningar som hittills kostat mångmiljardbelopp att hantera.
I ett uttalande uppger 3M att företaget aldrig tillverkat PFAS i Australien och att det upphörde med försäljningen av de aktuella produkterna i landet för ungefär tjugo år sedan.
”Trots detta fortsatte försvarsdepartementet att använda PFAS-haltiga brandsläckningsskum i nästan två decennier till”, påstår företaget.
Bolaget har tidigare bland annat stämts i USA över PFAS.
PFAS är kemikalier som skapats av människan och bryts ned väldigt långsamt. De kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och i våra kroppar.
PFAS används till exempel i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel som används i jordbruket.
Enligt studier kan PFAS-ämnen påverka födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer samt ge ett försämrat antikroppssvar efter vaccination.
Källa: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket