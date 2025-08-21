Pizzor för 19 och 48 spänn ska lyfta Pizza Hut

Priset på de senaste pizzorna till vrakpriser, en krispig och tunnare variant, är 5 dollar (knappt 48 kronor) och har lanserats på onsdagen av kedjan ”Crafted Flatzz” med förhoppningen att råda bot på Pizza Huts prisproblem, berättar CNN.

Det rör sig enligt den amerikanska nyhetskanalen om ”portionspizzor” och syftar till att vända pizzakedjans djupa dipp. I sju kvartal i rad har företaget noterat nedgångar.

Pizza Hut-chefer skyller på kunderna

Det kanske mest anmärkningsvärda i sammanhanget är att cheferna slår ifrån sig och menar att kunderna inte förstår sig på deras erbjudanden utan är förvirrade, heter det.

Verkligheten är snarare att kunder går till kedjor med bättre erbjudanden.

I USA tappade Pizza Hut 5 procent av försäljningen i andra kvartalet, enligt CNN och berättar att både Domino’s Pizza och Papa Johns omvänt redovisade positiva resultat efter tuffa försäljningsperioder.

Kedjans vd är mer rakt på sak

Olycksbarnet Pizza Hut ägs av Yum! Brands.

Moderbolagets vd David Gibbs har inte hymlat med att kedjan går risigt och att förklaringen till detta är ett ”otillräckligt värdebudskap mitt i ett konkurrensutsatt värdelandskap”.

För att komma tillbaka i matchen fortsätter kedjan med sina kampanjer, däribland Personal Pan Pizzas för 2 dollar, drygt 19 kronor, en dag i veckan.

I Sverige finns det i dagsläget 25 Pizza Hut-restauranger, de flesta i Storstockholm.

Företaget som sådant grundades 1958 av bröderna Frank och Dan Carney i Wichita i Kansas.

