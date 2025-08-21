De så kallade budgetpizzorna riktar sig mot en prismedveten lunchpublik och ska bryta Pizza Huts utdragna, negativa spiral.
Pizzor för 19 och 48 spänn ska lyfta Pizza Hut
Mest läst i kategorin
Så blev pionjären Coop en förlustmaskin
En gång i tiden var Coop först och störst och kunde stoltsera med låga matpriser, men nu är det omvända världen och kedjan dras med miljardförluster. ”Historiskt sett har Coop ofta tagit det första steget, men sedan har de saknat ork att hålla i och blivit omsprungna av konkurrenterna”, säger Ulf Johansson, professor i marknadsföring …
Han får lämna toppjobbet efter ett år
Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år. 12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen. Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än …
SJ riskerar att läxas upp i granskning
Statens Järnvägar, SJ, hamnar under Konsumentverkets lupp. Bakgrunden är bolagets upprepade förseningar. Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar. Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer …
Pizzor för 19 och 48 spänn ska lyfta Pizza Hut
De så kallade budgetpizzorna riktar sig mot en prismedveten lunchpublik och ska bryta Pizza Huts utdragna, negativa spiral. Priset på de senaste pizzorna till vrakpriser, en krispig och tunnare variant, är 5 dollar (knappt 48 kronor) och har lanserats på onsdagen av kedjan ”Crafted Flatzz” med förhoppningen att råda bot på Pizza Huts prisproblem, berättar …
Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland
Lapplands guldsprospektering ser ut att nå hela vägen med sitt gruvprojekt. Samtidigt börjar man undersöka ett annat spännande område. Nu är en guldgruva i Lappland ett steg närmare att förverkligas. Det handlar om Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, och en guldfyndighet upptäckt redan 1997. Fyndigheten har undersökts via provborrningar och geofysiska mätningar. Lapplands …
Priset på de senaste pizzorna till vrakpriser, en krispig och tunnare variant, är 5 dollar (knappt 48 kronor) och har lanserats på onsdagen av kedjan ”Crafted Flatzz” med förhoppningen att råda bot på Pizza Huts prisproblem, berättar CNN.
Det rör sig enligt den amerikanska nyhetskanalen om ”portionspizzor” och syftar till att vända pizzakedjans djupa dipp. I sju kvartal i rad har företaget noterat nedgångar.
Pizza Hut-chefer skyller på kunderna
Det kanske mest anmärkningsvärda i sammanhanget är att cheferna slår ifrån sig och menar att kunderna inte förstår sig på deras erbjudanden utan är förvirrade, heter det.
Verkligheten är snarare att kunder går till kedjor med bättre erbjudanden.
I USA tappade Pizza Hut 5 procent av försäljningen i andra kvartalet, enligt CNN och berättar att både Domino’s Pizza och Papa Johns omvänt redovisade positiva resultat efter tuffa försäljningsperioder.
Kedjans vd är mer rakt på sak
Olycksbarnet Pizza Hut ägs av Yum! Brands.
Moderbolagets vd David Gibbs har inte hymlat med att kedjan går risigt och att förklaringen till detta är ett ”otillräckligt värdebudskap mitt i ett konkurrensutsatt värdelandskap”.
För att komma tillbaka i matchen fortsätter kedjan med sina kampanjer, däribland Personal Pan Pizzas för 2 dollar, drygt 19 kronor, en dag i veckan.
I Sverige finns det i dagsläget 25 Pizza Hut-restauranger, de flesta i Storstockholm.
Företaget som sådant grundades 1958 av bröderna Frank och Dan Carney i Wichita i Kansas.
Läs också: Pizza med ormkött? Nu kan du äta det här DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Proppen ur tidigare hajpad AI-aktie – se varför
Nu är aktien billigast i sitt segment i Kina och bakgrunden är oro för bolagets AI-utveckling. Det är Baidu som i dagsläget rankas som den billigaste internetaktien i Kina. Senast i dag, torsdag, föll aktien med hela 3 procent på Hongkongbörsen vid tidpunkten för Bloombergs rapport. Investerarna oroar sig över Baidus konkurrenskraft inom utvecklingen av …
Pensionsoron skenar: Färre svenskar tror på ljusare framtid
En ny Novus-undersökning visar att pensionsoron växer kraftigt i Sverige. Särskilt yngre generationer känner av pressen och tror inte på en ljusare framtid för kommande pensionärer. Undersökningen, som beställts av SPP Pension & Försäkring, visar att 64 procent av svenskarna oroar sig för politiska beslut som kan försämra pensionärernas villkor. Nästan hälften, 47 procent, känner …
Experterna rasar mot regeringens miljardfiasko
Regeringens storsatsning på skrotningspremien för äldre bilar har mött stor besvikelse. Trots höjda belopp och förenklade regler har stödet lockat rekordfå bilägare och fått hård kritik från branschen. Trots stora förhoppningar och en budget på en halv miljard kronor har den svenska skrotningspremien för gamla bilar blivit en rejäl missräkning. Syftet var att uppmuntra bilägare …
Militärprofessor: Trump är rädd för Putin
Michael Clarke, som är militäranalytiker, hävdar att USA:s president Donald Trump är ”rädd för Putin”, bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet. Michael Clarke, som bär titeln militärprofessor, svarar på läsarfrågor i en Sky News-blogg om de båda världsledarna efter mötet i Alaska, som praktiskt taget inte resulterade i något konkret. ”Trump är rädd …
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt.? För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban.? Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent …