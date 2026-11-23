– Vi måste under alla omständigheter renovera huset. Det går inte att lappa och laga längre, sade Max Elger till TT när han visade ritningarna i maj.

En mil avloppsrör och två mil vattenrör ska bytas i ett hus med över tusen rum på tolv våningsplan och runt 40 000 kvadratmeter. Mot Kungsträdgården bygger SFV ut huset med en andra scen för barn och unga, egen entré från Jakobs torg och tre nya balettsalar.

Husets restauranger Operakällaren, Café Opera och Bakfickan stänger i upp till fem år och flyttar inte till någon ersättningslokal.

Många har tagit sig ett glas eller en matbit på Operakällaren genom åren, men snart blir det stopp på verksamheten ett tag. (Foto: TT).

SFV kallar projektet sitt största och mest komplexa hittills. Regeringen beslutade den 18 juni att myndigheten får investera högst 3,25 miljarder kronor, och SFV anger den totala projektkostnaden till 3,5 miljarder. Mellanskillnaden på 250 miljoner kronor kommer från privata donationer som Operan har samlat in.

Hyran täcker inte investeringen

I dag betalar Operan en så kallad kostnadshyra, som ska täcka SFV:s kostnader för huset. Regeringen avvecklar den modellen och ersätter den med en marknadsmässig hyra, vilket institutionerna länge har efterfrågat, men för Operan beräknas investeringskostnaderna överstiga de framtida hyresintäkterna. Hyrorna för SFV:s byggnader ligger redan något under marknaden, vilket enligt en granskning från Riksrevisionen kan bero på att unika fastigheter är svåra att jämföra med andra. Därför fick SFV i vårändringsbudgeten ett nytt anslag som bara gäller operabyggnaden. Anslaget bygger på en överenskommelse med Sverigedemokraterna.

SFV får 1 miljon kronor extra per år under byggåren 2027–2031 och 80 miljoner kronor extra per år 2032–2051, de tjugo första åren efter återflytten. Sammanlagt blir det 1,6 miljarder kronor som betalas direkt ur statsbudgeten, för den del av investeringen som Operans hyra inte täcker.