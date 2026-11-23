Den 1 december spelas den sista operaföreställningen på Gustav Adolfs torg innan huset stänger för renovering till 2032. Bygget kostar 3,5 miljarder kronor, och eftersom Operans hyra inte räcker tar staten 1,6 miljarder direkt ur budgeten.
Operan stänger 1 december till 2032 – notan blir 3,5 miljarder
Mozarts Così fan tutte blir det sista som ges i det 128 år gamla operahuset. Två dagar tidigare, söndagen den 29 november, håller Kungliga Hovkapellet en avskedskonsert som slutar med finalen ur Haydns Avskedssymfoni, där musikerna lämnar scenen en och en. Därefter lämnar Operan över huset till ägaren Statens fastighetsverk, SFV, vars generaldirektör Max Elger beskriver byggnaden som helt uttjänt. Stängningen var från början planerad till 1 juli men sköts upp nästan ett halvår.
– Vi måste under alla omständigheter renovera huset. Det går inte att lappa och laga längre, sade Max Elger till TT när han visade ritningarna i maj.
En mil avloppsrör och två mil vattenrör ska bytas i ett hus med över tusen rum på tolv våningsplan och runt 40 000 kvadratmeter. Mot Kungsträdgården bygger SFV ut huset med en andra scen för barn och unga, egen entré från Jakobs torg och tre nya balettsalar.
Husets restauranger Operakällaren, Café Opera och Bakfickan stänger i upp till fem år och flyttar inte till någon ersättningslokal.
SFV kallar projektet sitt största och mest komplexa hittills. Regeringen beslutade den 18 juni att myndigheten får investera högst 3,25 miljarder kronor, och SFV anger den totala projektkostnaden till 3,5 miljarder. Mellanskillnaden på 250 miljoner kronor kommer från privata donationer som Operan har samlat in.
Hyran täcker inte investeringen
I dag betalar Operan en så kallad kostnadshyra, som ska täcka SFV:s kostnader för huset. Regeringen avvecklar den modellen och ersätter den med en marknadsmässig hyra, vilket institutionerna länge har efterfrågat, men för Operan beräknas investeringskostnaderna överstiga de framtida hyresintäkterna. Hyrorna för SFV:s byggnader ligger redan något under marknaden, vilket enligt en granskning från Riksrevisionen kan bero på att unika fastigheter är svåra att jämföra med andra. Därför fick SFV i vårändringsbudgeten ett nytt anslag som bara gäller operabyggnaden. Anslaget bygger på en överenskommelse med Sverigedemokraterna.
SFV får 1 miljon kronor extra per år under byggåren 2027–2031 och 80 miljoner kronor extra per år 2032–2051, de tjugo första åren efter återflytten. Sammanlagt blir det 1,6 miljarder kronor som betalas direkt ur statsbudgeten, för den del av investeringen som Operans hyra inte täcker.
Gasklockan blir scen i fem år
Opera och balett flyttar till Gasometer, Ferdinand Bobergs gasklocka från 1890-talet i Hjorthagen nära Ropsten. Stockholms stad har investerat cirka 1,1 miljarder kronor i att bygga ett fristående hus inne i tegelskalet, med en salong på 1 560 platser för Operans föreställningar. Besöksnäringsbolaget Miramis driver arenan, som också ska användas för konserter och evenemang.
Kungliga Baletten inviger scenen den 9 april 2027 med världspremiären av Alexander Ekmans Lustra. Scenen är inte lika djup som i operahuset och har inte fullt ut samma scenteknik, medgav Kungliga Operans vd Fredrik Lindgren i en intervju med TT i juni.
– Men här har vi bra förutsättningar att skapa någonting riktigt spektakulärt inom opera och balett, sade han.
Unga Operan öppnar redan den 13 februari 2027 sin nya scen i Scenkonstmuseet, och under våren ger Operan också föreställningar på Confidencen och i Konserthuset. Under de fem åren ska Unga Operan dessutom besöka alla Sveriges 290 kommuner.
– Vi kommer att åka överallt. Mig veterligen har det aldrig skett tidigare, sade chefen Ellen Lamm till TT i november.
Att Operan kan flytta tillbaka 2032 bygger på regeringens beräkning att renoveringen tar fem till sex år räknat från det att Stockholms stad har antagit den nya detaljplanen. Stadens samråd om planen avslutades den 6 juli, och nästa steg är att planen ställs ut för granskning.
Fakta om Operans flytt
- Den sista föreställningen i operahuset är den 1 december 2026, och avskedskonserten är den 29 november, enligt Kungliga Operan.
- Hela notan är 3,5 miljarder kronor. Staten investerar 3,25 miljarder och privata donatorer står för 250 miljoner, enligt SFV.
- Staten lägger dessutom 80 miljoner kronor om året ur budgeten 2032–2051, enligt vårändringsbudgeten 2026.
- Gasometer har 1 560 platser i salongen, Stockholms stad har investerat cirka 1,1 miljarder och invigningen är den 9 april 2027.
- Unga Operan spelar i Scenkonstmuseet, och Hovkapellet och arkivet flyttar till Musikaliska kvarteret vid Nybroplan.
- Operan beräknas flytta tillbaka 2032, enligt regeringen.