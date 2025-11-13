Larmet om statens fastigheter: "Underhållet är katastrofalt"

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Från fornminnen till slott

Enligt definitionen kan kulturhistoriska fastigheter vara slott, fästningar, fornminnen, monument och bruksmiljöer. Totalt finns 1 019 byggnader som är bidragsfastigheter, vilket innebär att de inte kan hyras ut marknadsmässigt.

Riksrevisionen konstaterar att hyresnivåerna för de 1 204 byggnader som förvaltas marknadsmässigt av myndigheten ligger något under marknaden, vilket i och för sig kan bero på att unika fastigheter är svåra att jämföra med andra.

ANNONS

Läs mer: SFV: Operahuset måste renoveras för 3,1 miljarder (Realtid)

I olika sammanhang, skriver Riksrevisionen, har det förts fram att Statens fastighetsverk tar ut överhyror. Men det stämmer inte enligt granskningen. Statens fastighetsverk har visserligen mycket god ekonomi, men det inte beror på några överhyror.

Bra ekonomi

Myndighetens starka ekonomi förklaras med att det avkastningskrav som regeringen införde 2015 inte beräknas på det ekonomiska resultatet, utan på de lån som Statens fastighetsverk har hos Riksgälden. Effekten har blivit att myndighetens kapital utvecklats så starkt att det nu uppgår till närmare åtta miljarder kronor, skriver Publikt.

Lär mer: Här är slottets miljonnota – som kungen inte betalat (E55)

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över hur avkastningskravet ska beräknas framöver och att, om myndighetens soliditet blir för hög, kräva in extra medel till statens budget.

”Den nuvarande beräkningsmodellen för avkastningskravet togs fram för tio år sedan. Vi bedömer att det är dags att den ses över”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg i en kommentar i ett pressmeddelande.

Omtvistad hyressättning ingår inte

När Riksrevisionen gjort sin granskning har man gjort intervjuer och besök på Varbergs fästning, Göta hovrätt, Vasamuseet, Glimmingehus, Landsort och länsresidenset i Härnösand.

ANNONS

Modellen med kostnadshyra som gällt för Kungliga Dramaten, Kungliga Operan, Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet och Nationalmuseum, har inte ingått i granskningen. Den har regeringen utträtt själv och beslutat att slopa.

Riksrevisionen har inte heller granskat förvaltningen av mark, skog, utrikesfastigheter eller privatbostäder.