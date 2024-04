Dråpslaget: Operan måste stänga i fem år – minst

Aktier

Alleimas rapport får nattsvart mottagande

Aktien i ståltillverkaren faller som en kägla av ett blowlingklot på dagens rapportbesvikelse. Alleimas resultat kommer in sämre än under samma period i fjol. Det justerade rörelseresultatet, mätt some ebit, är något sämre än analytikerna hade räknat med, liksom den justerade rörelsemarginalen. Bolagets intäkter infriar inte förväntan och den organiska försäljningstillväxten träffar inte experternas prognos. …