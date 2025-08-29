Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ny storm kring FHM: Får böta för upphandling

FHM kritiseras för olaglig upphandling
Socialminister Jakob Forssmed och Olivia Wigzell, generaldirektör för FHM, har en hel del att tala om, nu även om olaglig upphandling. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Knappt har stormen efter Magnus Gissléns avhopp lagt sig, förrän det är dags för en ny. Nu handlar det om att FHM gjort olaglig upphandling.

Det är mycket nu för Folkhälsomyndigheten. Det är ett enkelt konstaterande efter den mediala megauppmärksamheten sedan Magnus Gisslén avgått som statsepidemiolog 18 augusti.

Gisslén avgick och riktade skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens ledning, i en serie hårda slag som innefattade kritik mot brist på medicinsk kompetens, maktspel, intriger och grovt slöseri med arbetstid.

Efter Gissléns avgång och kritik har regeringen tvingats avgå och krav ställts på socialminister Jakob Forssmed att säkra den medicinska kompetens på myndigheten och att inrätta en funktion för internrevision.

Statsepidemiologen säger upp sig i ilska – “Vägs ände är nådd”. Dagens PS

Kanske ska regeringen även passa på att titta på den juridiska och ekonomiska kompetensen?

Nu kommer nämligen Konkurrensverket med kritik och konstaterar att myndigheten ägnat sig åt otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket beslutar att FHM, Folkhälsomyndigheten, ska betala en upphandlingsskadeavgift efter en otillåten direktupphandling.

Felaktigheten gäller en upphandling av ett avtal som gett myndigheten nyttjanderätt till ett ekonomisystem.

Det upphandlade avtal kritiken gäller är en förlängning av tidigare avtal.

Tegnell om dödshoten: Levde med personskydd. Dagens PS

Magnus Gisslén lämnade jobbet som statsepidemiolog med buller och bång och under stark kritik mot myndighetens ledning på flera områden. (Foto: Oscar Olsson/TT)
FHM anmälde själv

Utredningen inleddes efter att Folkhälsomyndigheten hade vänt sig till Konkurrensverket med en självanmälan.

Myndigheten gjorde upphandlingen utan att först ha annonserat ut den enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Värdet på den aktuella upphandlingen anges till drygt 7 miljoner kronor.

FHM och leverantören hade ett tidigare avtal från januari 2021 som löpte ut i december 2024.

Det nya avtalet, avtalat i september 2024, gjordes utan upphandling och Konkurrensverket konstaterar nu att inga av upphandlingsreglernas undantag från skyldigheten att annonsera var tillämpliga.

Kostar FHM 400 000 kronor

Därför gjorde Folkhälsomyndigheten fel och får nu inte bara en smäll på fingrarna utan även böter.

”Enligt Konkurrensverkets beslut ska Folkhälsomyndigheten betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling”.

En viss rabatt får dock FHM eftersom Konkurrensverket ”i sitt beslut tagit hänsyn till att Folkhälsomyndigheten gjorde en självanmälan, vilket i viss mån har påverkat storleken på upphandlingsskadeavgiften”,  meddelar verket gentilt.

Undersökning: Så uselt sover svensken. E55

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

