Ny storm kring FHM: Får böta för upphandling

Det är mycket nu för Folkhälsomyndigheten. Det är ett enkelt konstaterande efter den mediala megauppmärksamheten sedan Magnus Gisslén avgått som statsepidemiolog 18 augusti.

Gisslén avgick och riktade skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens ledning, i en serie hårda slag som innefattade kritik mot brist på medicinsk kompetens, maktspel, intriger och grovt slöseri med arbetstid.

Efter Gissléns avgång och kritik har regeringen tvingats avgå och krav ställts på socialminister Jakob Forssmed att säkra den medicinska kompetens på myndigheten och att inrätta en funktion för internrevision.

Kanske ska regeringen även passa på att titta på den juridiska och ekonomiska kompetensen?

Nu kommer nämligen Konkurrensverket med kritik och konstaterar att myndigheten ägnat sig åt otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket beslutar att FHM, Folkhälsomyndigheten, ska betala en upphandlingsskadeavgift efter en otillåten direktupphandling.

Felaktigheten gäller en upphandling av ett avtal som gett myndigheten nyttjanderätt till ett ekonomisystem.

Det upphandlade avtal kritiken gäller är en förlängning av tidigare avtal.

