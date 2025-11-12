Dagens PS
Okända bolaget skapar egna nätverk – nu miljard-Gasell

Norska Radionor har blivit ett viktigt Gasellföretag.
Norska Radionor har blivit ett viktigt Gasellföretag. (Foto: Radionor)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Norska Radionor har gått från att vara ett okänt bolag till att hamna på Gasell-listan. Det drar in stora summor när elektronisk krigföring har blivit allt viktigare genom nya nätverk.

För några år sedan var det inte många som kände till Radionor och bolaget var inte ens övertygat om att kunna betala ut löner till de anställda.

Från okänd till Gasell

Den osäkerheten har dock förbytts där omsättningen har gått från 37 miljoner kronor till över en miljard, på enbart tre år, och även lyckats bli ett Gasellbolag på Dagens Næringsliv-listan.

Förra året var vinstmarginalen hela 82 procent, som visar att det har lönat sig att utveckla tekniken under två decennier.

“Hundratals miljoner kronor har spenderats på teknikutveckling. Sedan fick vi en stark belöning som har återinvesterats i nya medarbetare, nya produkter och ökad produktionskapacitet”, säger Radionors vd Raymond Søderholm till Dagens Næringsliv.

Etablerar närverk i fält

Affärsidén är att etablera kommunikationsnätverk i områden utan etablerad infrastruktur där bolaget tillverkar många olika typer av sändare som kan användas för att etablera nätverk i fält.

Radiosändarna är flexibla och kan fästas på ytor som flygplan, fartyg, soldaters hjälmar eller ännu viktigare nuförtiden – drönare.

Vd:n är stolt över bolagets envisa arbete genom åren där “Radinor under sina första 22 år utvecklade en teknik som världen aldrig tidigare skådat”, och tekniken överträffar både Starlink och 5G enligt honom eftersom nätet inte behöver varken basstationer eller noder för att fungera.

Tekniken ger vidare bredbandstäckning även i kritiska områden nära frontlinjen där den ger säker kommunikation och navigering utan användning av satelliter.

“Detta system har extrem störningsrobusthet vilket är viktigt inom områden som elektronisk krigföring.”

Tekniken ger bredbandstäckning även i kritiska områden nära frontlinjen. (Foto: Norska försvaret)

Dubblade omsättningen

Ungefär samtidigt som kriget i Ukraina bröt ut skedde det stora genombrottet för den norska Gasellen, som lyckades dubbla omsättningen 2022.

Nu hoppas Radionor att det norska försvaret kommer göra en stor beställning på radiosändare.

I slutändan handlar det om att ha starka nätverk – i dubbel bemärkelse.

“I 25 år har vi arbetat extremt hårt och blivit unika, men det räcker inte att ha den bästa tekniken”, säger Raymond Søderholm och tillägger:

“Vi måste kämpa extra hårt som ett privat företag för att vinna nya kontrakt.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

