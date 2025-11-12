Okända bolaget skapar egna nätverk – nu miljard-Gasell

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Etablerar närverk i fält

Affärsidén är att etablera kommunikationsnätverk i områden utan etablerad infrastruktur där bolaget tillverkar många olika typer av sändare som kan användas för att etablera nätverk i fält.

Radiosändarna är flexibla och kan fästas på ytor som flygplan, fartyg, soldaters hjälmar eller ännu viktigare nuförtiden – drönare.

Överträffar både Starlink och 5G

Vd:n är stolt över bolagets envisa arbete genom åren där “Radinor under sina första 22 år utvecklade en teknik som världen aldrig tidigare skådat”, och tekniken överträffar både Starlink och 5G enligt honom eftersom nätet inte behöver varken basstationer eller noder för att fungera.

Tekniken ger vidare bredbandstäckning även i kritiska områden nära frontlinjen där den ger säker kommunikation och navigering utan användning av satelliter.

“Detta system har extrem störningsrobusthet vilket är viktigt inom områden som elektronisk krigföring.”

Tekniken ger bredbandstäckning även i kritiska områden nära frontlinjen. (Foto: Norska försvaret)

Dubblade omsättningen

Ungefär samtidigt som kriget i Ukraina bröt ut skedde det stora genombrottet för den norska Gasellen, som lyckades dubbla omsättningen 2022.

Nu hoppas Radionor att det norska försvaret kommer göra en stor beställning på radiosändare.

I slutändan handlar det om att ha starka nätverk – i dubbel bemärkelse.

“I 25 år har vi arbetat extremt hårt och blivit unika, men det räcker inte att ha den bästa tekniken”, säger Raymond Søderholm och tillägger:

“Vi måste kämpa extra hårt som ett privat företag för att vinna nya kontrakt.”

