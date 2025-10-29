Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Nytt avslöjande: Jätte i blåsväder – sålde färg till Ryssland

Det stormar kring danska Flügger sedan färgjätten fortatt att sälja färg till Ryssland, trots sanktioner.
Det stormar kring danska Flügger sedan färgjätten fortatt att sälja färg till Ryssland, trots sanktioner. (Foto: Flügger )
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Nu kommer ett nytt avslöjande att butikskedjan Flügger har sålt en stor mängd färg till Ryssland, trots sanktioner.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Flügger är ett danskt bolag som även har en svensk filial med ett stort nätverk av butiker i Sverige.

Sålt färg trots sanktioner

Nu avslöjas att kedjan, som har 88 butiker i Sverige, har sålt färg till Ryssland under en lång period, trots sanktioner.

Det är danska medier som kommer med avslöjandet – där de olagliga affärerna ska ha pågått sedan december 2022 – fram till för ett år sedan, vilket Marcus Oscarsson-sajten berättar vidare.

Det handlar om minst 1 900 ton färg, eller motsvarande runt 1,5 miljoner liter, till ett värde av ett tresiffrigt miljonbelopp, som har exporterats till Ryssland.

Den danska färgjätten har hamnat i blåsväder.
Den danska färgjätten har sålt färg olagligt. (Foto: Flügger)
ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Skickades till Ryssland

Färgen fortsatte att undvika sanktionerna via tredje länder, trots att de danska myndigheterna varnade Flügger för just risken att deras produkter kunde omdirigeras till Ryssland via tredje länder.

Färgjätten å sin sida hävdar dock att de blev medvetna om problemet i slutet av 2022, och stoppade därefter exporten till flera grannländer och avslutade kontrakt med vissa distributörer, enligt Interior Daily.

ANNONS

Åtal mot Flügger

Fallet har nu eskalerat till formella åtal mot både företaget och den högsta ledningen för brott mot EU:s sanktioner och nu undersöker den danska näringsstyrelsen hur man ska gå vidare i ärendet, och hur pass allvarligt fallet är.

“Det verkar som att det har funnits ett upplägg som har varit mycket professionellt och mycket systematiskt”, säger Nicolaj Sivan Holst, professor i straffrätt vid Århus universitet.

Tydliga regler kring sanktioner

På den svenska regeringens hemsida står det att “EU:s sanktioner mot Ryssland innehåller import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal ekonomiska sektorer med fokus på bland annat högteknologi och energi.”

“Det har även införts krav på företag i EU att vid export av vissa varor till tredje land kontraktsmässigt föreskriva att vidareexport till Ryssland är förbjuden”, står det vidare.

Flügger uppger nu att kedjan tänker samarbeta med de danska myndigheterna i ärendet.

“En eller flera distributörer har i strid med både samarbetsavtal och riktlinjer marknadsfört och sålt vidare Flügger-produkter till den ryska marknaden bakom vår rygg”, uppger färgjätten i en kommentar.

Läs även:

ANNONS

Europa bunkrar bränsle inför kall vinter – sanktioner skapar oro. Dagens PS

Ryssland säljer olja på parallell marknad – går runt sanktioner. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ButikerEUKedjaregeringenRysslandSamarbeteSanktionerSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS