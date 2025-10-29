Nu kommer ett nytt avslöjande att butikskedjan Flügger har sålt en stor mängd färg till Ryssland, trots sanktioner.
Nytt avslöjande: Jätte i blåsväder – sålde färg till Ryssland
Mest läst i kategorin
Så påverkas du av rättshaveristen: ”De äter sig in i en”
De finns i bostadsrättsföreningar, på arbetsplatser och i kommunala mejlkorgar. Med hjälp av sociala medier och AI har rättshaveristerna blivit fler och mer påstridiga. En rättshaverist är enligt SAOL en person som “påstridigt hävdar sin rätt”. Psykoterapeuten Jakob Carlander, aktuell med boken ”Rättshaveristen och jag”, har ägnat det senaste decenniet åt att hjälpa myndigheter, företag …
Rikaste Ica-handlaren fuskade
Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager. Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare. Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att …
Psykologen uppmanar: Gör detta för att nå dina mål
Det talas ofta om mål. Att sätta dem. Att jaga dem. Att ”manifestera” dem. Men varför är det så många som aldrig tar sig hela vägen fram medan andra verkar kunna hålla i, vecka efter vecka, år efter år? Enligt psykologen Angela Duckworth, professor vid University of Pennsylvania och författare till bästsäljaren om begreppet “grit” …
Därför tappar italienarna stilen
Allt från AI till massproduktion och ungdomar som inte vill gå den långa vägen. Det gemensamma? De hotar stilen och klassen på italienarna. Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade. Allt enligt …
Fågelinfluensan: 28 000 djur avlivade
Fågelinfluensan har nått Sverige och 28 000 kalkoner avlivats. Nu inför Jordbruksverket restriktioner för 81 kommuner i högriskområdet. Det är i en kalkonbesättning i skånska Tomelilla kommun som fågelinfluensan konstaterats. Den drabbade besättningen har cirka 28 000 djur och Jordbruksverket har beslutat att samtliga ska avlivas och att byggnaderna ska saneras. Man spärrar dessutom den drabbade gården …
Flügger är ett danskt bolag som även har en svensk filial med ett stort nätverk av butiker i Sverige.
Sålt färg trots sanktioner
Nu avslöjas att kedjan, som har 88 butiker i Sverige, har sålt färg till Ryssland under en lång period, trots sanktioner.
Det är danska medier som kommer med avslöjandet – där de olagliga affärerna ska ha pågått sedan december 2022 – fram till för ett år sedan, vilket Marcus Oscarsson-sajten berättar vidare.
Det handlar om minst 1 900 ton färg, eller motsvarande runt 1,5 miljoner liter, till ett värde av ett tresiffrigt miljonbelopp, som har exporterats till Ryssland.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Skickades till Ryssland
Färgen fortsatte att undvika sanktionerna via tredje länder, trots att de danska myndigheterna varnade Flügger för just risken att deras produkter kunde omdirigeras till Ryssland via tredje länder.
Färgjätten å sin sida hävdar dock att de blev medvetna om problemet i slutet av 2022, och stoppade därefter exporten till flera grannländer och avslutade kontrakt med vissa distributörer, enligt Interior Daily.
Åtal mot Flügger
Fallet har nu eskalerat till formella åtal mot både företaget och den högsta ledningen för brott mot EU:s sanktioner och nu undersöker den danska näringsstyrelsen hur man ska gå vidare i ärendet, och hur pass allvarligt fallet är.
“Det verkar som att det har funnits ett upplägg som har varit mycket professionellt och mycket systematiskt”, säger Nicolaj Sivan Holst, professor i straffrätt vid Århus universitet.
Tydliga regler kring sanktioner
På den svenska regeringens hemsida står det att “EU:s sanktioner mot Ryssland innehåller import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal ekonomiska sektorer med fokus på bland annat högteknologi och energi.”
“Det har även införts krav på företag i EU att vid export av vissa varor till tredje land kontraktsmässigt föreskriva att vidareexport till Ryssland är förbjuden”, står det vidare.
Flügger uppger nu att kedjan tänker samarbeta med de danska myndigheterna i ärendet.
“En eller flera distributörer har i strid med både samarbetsavtal och riktlinjer marknadsfört och sålt vidare Flügger-produkter till den ryska marknaden bakom vår rygg”, uppger färgjätten i en kommentar.
Läs även:
Europa bunkrar bränsle inför kall vinter – sanktioner skapar oro. Dagens PS
Ryssland säljer olja på parallell marknad – går runt sanktioner. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nytt avslöjande: Jätte i blåsväder – sålde färg till Ryssland
Nu kommer ett nytt avslöjande att butikskedjan Flügger har sålt en stor mängd färg till Ryssland, trots sanktioner. Flügger är ett danskt bolag som även har en svensk filial med ett stort nätverk av butiker i Sverige. Sålt färg trots sanktioner Nu avslöjas att kedjan, som har 88 butiker i Sverige, har sålt färg till …
”Generation Z omdefinierar klockmarknaden” – kräver unika klockor
Det händer mycket på klockmarknaden just nu. Lyxklockor kostar allt mer, samtidigt som vintage är trendigt och tillverkarna satsar på egna butiker. Generation Z är dock beslutna på området – de vill ha unika klockor. Trump-tullarna har ställt till det för Swiss Made-klockor som i allt större grad tvingas nobba USA och hitta nya marknader. …
Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott
En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott. Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten …
Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik
Bill Gates svänger ordentligt i klimatfrågan. Att sänka utsläppen är inte lika viktigt längre, istället bör fokus ligga på människoliv och anpassning till ett varmare klimat. Den nya tongången får samtidigt kritik. Bill Gates har under många år pressat på regeringar och bolag att få till stora utsläppsminskningar. Nu har Microsoftgrundaren dock kommit på nya …
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor
Bill Gates kärnkraftsbolag har fått grönt ljus av myndigheterna till att bygga klart den småskaliga reaktor man påbörjade för ett år sedan. 2024 började Bill Gates kärnkraftsbolag Terrapower anläggningsarbetet för sin första minireaktor. Det skedde i staden Kemmerer i Wyoming i USA. Enligt Ny Teknik rör det sig om en småskalig reaktor med 345 MW …