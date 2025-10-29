Nytt avslöjande: Jätte i blåsväder – sålde färg till Ryssland

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Skickades till Ryssland

Färgen fortsatte att undvika sanktionerna via tredje länder, trots att de danska myndigheterna varnade Flügger för just risken att deras produkter kunde omdirigeras till Ryssland via tredje länder.

Färgjätten å sin sida hävdar dock att de blev medvetna om problemet i slutet av 2022, och stoppade därefter exporten till flera grannländer och avslutade kontrakt med vissa distributörer, enligt Interior Daily.

Åtal mot Flügger

Fallet har nu eskalerat till formella åtal mot både företaget och den högsta ledningen för brott mot EU:s sanktioner och nu undersöker den danska näringsstyrelsen hur man ska gå vidare i ärendet, och hur pass allvarligt fallet är.

“Det verkar som att det har funnits ett upplägg som har varit mycket professionellt och mycket systematiskt”, säger Nicolaj Sivan Holst, professor i straffrätt vid Århus universitet.

Tydliga regler kring sanktioner

På den svenska regeringens hemsida står det att “EU:s sanktioner mot Ryssland innehåller import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal ekonomiska sektorer med fokus på bland annat högteknologi och energi.”

“Det har även införts krav på företag i EU att vid export av vissa varor till tredje land kontraktsmässigt föreskriva att vidareexport till Ryssland är förbjuden”, står det vidare.

Flügger uppger nu att kedjan tänker samarbeta med de danska myndigheterna i ärendet.

“En eller flera distributörer har i strid med både samarbetsavtal och riktlinjer marknadsfört och sålt vidare Flügger-produkter till den ryska marknaden bakom vår rygg”, uppger färgjätten i en kommentar.

