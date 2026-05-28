EU granskar Kina-köp av Media Markt
EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Media Markt bryter mot reglerna på EU:s inre marknad.
Kinesiska näthandelsjätten JD.com lade i fjol somras ett bud på över 20 miljarder kronor för att köpa tyska Ceconomy, som främst äger hemelektronikkedjorna Media Markt och Saturn.
EU-kommissionen misstänker dock att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten.
Därmed inleds nu en formell utredning i enlighet med de nya EU-regler om utländskt statsstöd som började gälla 2023 och som kan leda till att affären stoppas. Ett första besked väntas inom tre månader.