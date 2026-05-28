EU granskar Kina-köp av Media Markt

Kinesiska näthandelsjätten JD.com lade i fjol somras ett bud på över 20 miljarder kronor för att köpa tyska Ceconomy, som främst äger hemelektronikkedjorna Media Markt och Saturn.

EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Media Markt bryter mot reglerna på EU:s inre marknad.

