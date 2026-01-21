Ny svensk försvarsfond satsar på startups i Europa

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Hög risk

Fokus ligger framför allt på sådd- och Serie A-investeringar, med hög risk men som kan ge rejäl utdelning.

De tre männens försvarserfarenhet kommer hjälpa till när de första investeringarna ska ske inom kort.

”Vi är inom venture för att vi kommer från försvar, inte tvärtom. Det är vår usp, vi har möjlighet att förstå det militära problemet på ett helt annat sätt än en klassisk venturefond”, säger Max Villman.

ANNONS

Stridspiloten Max Villman startar en ny försvarsfond Gungnir Capital. (Foto: Privat)

Vill öka konkurrensen

Han förklarar vidare hur försvarsmaterial fortsätter att klättra i pris, och för att motarbeta den utvecklingen vill det nya teamet öka konkurrensen genom att rulla ut nya innovativa startups på marknaden.

Områden där fonden kan investera är bland annat AI, drönarteknik och mjukvara.

“Något man är väldigt dålig på är mjukvara.”

“Mjukvara har man ingen uppfattning om hur man ska upphandla på något bra sätt.”

Trendig försvarssektor

Willman vill hitta startups runt om i Europa som verkligen brinner för försvarsteknologi, där det samtidigt är viktigt att sålla bort bolag som vill satsa på sektorn bara för att den råkar vara trendig i nuläget.

”Det blir ju så när en sektor är het. Det kommer komma in människor och en del av dem kommer inte vara seriösa.”

ANNONS

Läs även:

Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen. Realtid

Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget. Dagens PS