Nya svenska venturekapitalfonden Gungnir Capital satsar på investeringar i försvarsteknologi. Nu ska pengarna komma in och läggas på startups i Europa.
Ny svensk försvarsfond satsar på startups i Europa
Nu har venturekapitalfonden Gungnir Capital rullats ut på allvar och det är ett par tunga namn som ligger bakom den.
Det är stridspiloten Max Villman som tillsammans med Olof Faxander, tidigare vd för SSAB och Sandvik samt partner på Nordic Capital, och Einar Skerven, norsk finansprofil med erfarenhet från börsnoteringar och investeringar i proptech och fintech som ligger bakom den nya försvarsfonden, som Realtid har berättat.
Fond satsar startups i Europa
Gungnir Capital specialiserar sig helt på investeringar inom Defence Tech, försvarsteknologi, och siktet är instället på europeiska startups som arbetar med försvar, säkerhet och resiliens.
Profilernas mål är att bli Europas ledande fond för 100 procent exponering mot försvarsrelaterad teknologi, inklusive AI, sensorer, cybersäkerhet och autonoma system.
Hög risk
Fokus ligger framför allt på sådd- och Serie A-investeringar, med hög risk men som kan ge rejäl utdelning.
De tre männens försvarserfarenhet kommer hjälpa till när de första investeringarna ska ske inom kort.
”Vi är inom venture för att vi kommer från försvar, inte tvärtom. Det är vår usp, vi har möjlighet att förstå det militära problemet på ett helt annat sätt än en klassisk venturefond”, säger Max Villman.
Vill öka konkurrensen
Han förklarar vidare hur försvarsmaterial fortsätter att klättra i pris, och för att motarbeta den utvecklingen vill det nya teamet öka konkurrensen genom att rulla ut nya innovativa startups på marknaden.
Områden där fonden kan investera är bland annat AI, drönarteknik och mjukvara.
“Något man är väldigt dålig på är mjukvara.”
“Mjukvara har man ingen uppfattning om hur man ska upphandla på något bra sätt.”
Trendig försvarssektor
Willman vill hitta startups runt om i Europa som verkligen brinner för försvarsteknologi, där det samtidigt är viktigt att sålla bort bolag som vill satsa på sektorn bara för att den råkar vara trendig i nuläget.
”Det blir ju så när en sektor är het. Det kommer komma in människor och en del av dem kommer inte vara seriösa.”
