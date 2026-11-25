Men Taptian går i borgen för koncernens två obligationslån, båda säkerställda högriskobligationer, och moderbolaget har pantsatt sina aktier i dotterbolaget. Därför räknas konkursen enligt villkoren som en uppsägningsgrund, och säger obligationsägarna upp dem måste lånen betalas tillbaka i förtid.

Redan i oktober tvingades koncernen ta upp nya lån i strid med obligationsvillkoren för att klara akuta betalningar. Ridge Capital, koncernens näst största ägare, lånade ut 10 miljoner kronor den 1 oktober och hade då lånat ut totalt 28 miljoner kronor. Enligt ett förtydligande från TapTravel den 5 oktober hade koncernen förfallna skulder på cirka 45 miljoner kronor, bland annat till leverantörer och kunder.

Vd Johan Nyrén har förklarat likviditetsbristen med att kapital binds i förskottsbetalningar för kundernas resor. I juli skrev han att det var ”olyckligt att vi nu fått sådana akuta likviditetsproblem” men också att ”samtidigt går affärerna bra i linje med Bolagets Q1 rapport”. Under tredje kvartalet sjönk intäkterna från 180,7 miljoner kronor till 144,6 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol, en minskning med 20,0 procent, enligt kvartalsrapporten.

I kallelsen till obligationsägarna den 23 oktober skrev TapTravel att bolaget sannolikt inte kan betala sina skulder och kan tvingas ansöka om konkurs om inte en nyemission löser likviditetsproblemen. Ridge Capital, som också äger obligationer i båda lånen, har åtagit sig att teckna aktier för minst 50 miljoner kronor i en emission på mellan 50 och 87 miljoner kronor, på villkor att Ridge Capital efter emissionen äger minst 80 procent av aktierna. Planen ska också tillåta Ridge Capital att låna ut upp till 70 miljoner kronor till koncernen fram till emissionen.

Obligationsägarna godkände räddningsplanen den 9 november med den majoritet på två tredjedelar som krävs. Den träder bara i kraft om Taptian lämnar in ett styrelsebeslut och bekräftar sin borgen, vilket ett bolag i konkurs inte kan göra.

TapTravel ber nu Nordic Trustee, som företräder obligationsägarna, kalla till en ny omröstning om att inte säga upp lånen och om att ändra villkoren så att planen kan träda i kraft utan Taptians medverkan. Enligt planen måste nyemissionen vara genomförd senast den 31 mars 2027, annars uppstår en ny uppsägningsgrund.