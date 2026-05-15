Lappland Guld: "Synligt guld observerat"
Nya positiva rapporter kommer från Lappland guldprospektering. Bolaget meddelar att synligt guld observerats i en borrkärna från Nya Gilleberget i Ljusdals kommun.
Observationen har gjorts vid kartering av ett borrhål på 217,8 meters djup.
Inga guldanalyser är ännu utförda. Analysresultat från borrprogrammet väntas föreligga i mitten av sommaren i år.
Lapplands guldprospektering har nu ansökt om utökning av undersökningstillståndet runt de identifierade områdena.
Utökade borrprogrammet
Borrprogrammet i Nya Gilleberget avslutas under innevarande vecka. Det har rört sig om tre borrhål på cirka 700 meter och sedan utökats med ett fjärde, baserat på fältobservationer under programmets gång.
Det nu aktuella programmet är bolagets första kärnborrning i området. Nya Gilleberget är ett av bolagets undersökningstillstånd.
Det ligger geografiskt skilt från huvudprojektet, Stortjärnhobben i södra Lappland.
Synligt guld i borrkärna
”Det är en geologiskt noterbar observation, särskilt eftersom en ny omvandlad zon hittades på större djup än det historiska borrhålet från 2011”, påpekar Fredrik Johansson, vd för Lappland guldprospektering.
”Synligt guld i borrkärna är en visuell observation och analyserna blir avgörande för den fortsatta bedömningen, men resultaten motiverar fortsatt arbete och prioriterad analys av Nya Gilleberget” konstaterar han.
Guld på 217,80 meters djup
Bolagets geolog har identifierat flera zoner med potential för mineralisering som ”kan vara relaterad” till guldet i området.
I en av zonerna upptäcktes visuellt guld på 217,80 meters djup, men några guldanalyser är alltså ännu inte gjorda.
Observationerna gör ändå att bolaget nu lämnat in ansökan om utökning av undersökningstillståndet runt de identifierade områdena.
Lappland guldprospektering påpekar att man ”avser att återkomma” när analysresultat föreligger i sin helhet och har kvalitetssäkrat.
Även om Stortjärnhobben är bolagets huvudprojekt, är Nya Gilleberget är ett avgränsat program som ”utvärderas på egna meriter”.