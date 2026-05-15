Lappland Guld: "Synligt guld observerat"

Observationen har gjorts vid kartering av ett borrhål på 217,8 meters djup.

Inga guldanalyser är ännu utförda. Analysresultat från borrprogrammet väntas föreligga i mitten av sommaren i år.

Lapplands guldprospektering har nu ansökt om utökning av undersökningstillståndet runt de identifierade områdena.

Guldgruvan i norr: Tror på provbrytning i höst. Dagens PS

Utökade borrprogrammet

Borrprogrammet i Nya Gilleberget avslutas under innevarande vecka. Det har rört sig om tre borrhål på cirka 700 meter och sedan utökats med ett fjärde, baserat på fältobservationer under programmets gång.

Det nu aktuella programmet är bolagets första kärnborrning i området. Nya Gilleberget är ett av bolagets undersökningstillstånd.

Det ligger geografiskt skilt från huvudprojektet, Stortjärnhobben i södra Lappland.