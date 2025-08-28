Nordea hotar lönerna på ryskägda fabriken i Sverige

Storbanken Nordea har för avsikt att stänga Kubals bankkonton den sista oktober.

I vintras meddelade Nordea sina planer och motiverade beslutet med att det ryskägda aluminiumsmältverket inte redovisat hur sanktionsriskerna hanteras, berättar Dagens Nyheter.

Sundsvallsföretaget har stämt Nordea

Kubal hävdar nu att den 460 personer starka personalens löner är hotade.

”Vi har varit transparenta och skickat över allt material de efterfrågat. Jag förstår inte varför Nordea tycker att vi inte har varit det”, säger Mats Andersson, vd på Kubal, till DN.

Företaget har stämt Nordea i ett försök att häva beslutet.

Fram till 2007 var företaget svenskt. Det såldes sedan till Ryssland och oligarken Oleg Deripaska.

Mats Andersson betonar dock att bolaget är svenskt och följer svensk lag.

Därför anser han att företaget också har rätt till ett svenskt bankkonto, så att de anställda kan få sin lön.