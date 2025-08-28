Dagens PS
Nordea hotar lönerna på ryskägda fabriken i Sverige

Nordea
Oron sprider sig på den ryskägda fabriken i Sundsvall efter Nordeas besked om att stänga betalkontot, vilket gör att de 460 anställdas löner är hotade. (Foto: Erik Mårtensson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nordea har flaggat för att stänga ryskägda smältverket Kubals bankkonton och det gör att 460 anställda på fabriken i Sundsvall kan förlora sina löner.

Storbanken Nordea har för avsikt att stänga Kubals bankkonton den sista oktober.

I vintras meddelade Nordea sina planer och motiverade beslutet med att det ryskägda aluminiumsmältverket inte redovisat hur sanktionsriskerna hanteras, berättar Dagens Nyheter.

Sundsvallsföretaget har stämt Nordea

Kubal hävdar nu att den 460 personer starka personalens löner är hotade.

”Vi har varit transparenta och skickat över allt material de efterfrågat. Jag förstår inte varför Nordea tycker att vi inte har varit det”, säger Mats Andersson, vd på Kubal, till DN.

Företaget har stämt Nordea i ett försök att häva beslutet.

Fram till 2007 var företaget svenskt. Det såldes sedan till Ryssland och oligarken Oleg Deripaska.

Mats Andersson betonar dock att bolaget är svenskt och följer svensk lag.

Därför anser han att företaget också har rätt till ett svenskt bankkonto, så att de anställda kan få sin lön.

Försäkrar att oligark inte får pengarna

Sundsvalls Tidning har tidigare rapporterat att Kubal pytsat ut en vinst på 791 miljoner kronor till moderbolaget, som är baserat på Cypern med ägs från Ryssland.

Läs mer om det: 791 svenska miljoner till Putins krigskassa DagensPS

Enligt Kubal har den ryske oligarken inte tillgång till pengarna då dessa sätts in på ett blockerat konto.

Sverige är tvingat att följa EU-direktiv för att hindra att banker finansierar penningtvätt och terrorism, men Mats Andersson upprepar att företaget efterlever svenska regler och inte står under några sanktioner.

FI: Ingen generell rätt till betalkonto

Finansinspektionen slår fast att företag per automatik inte har någon generell rätt till betalkonto, men myndigheten påpekar att ett betalkonto är viktigt ur många aspekter, bland annat för att kunna betala ut löner, skriver DN.

Kubals vd Mats Andersson uppger för tidningen att företaget kikar på en reservplan om Nordeas beslut träder i kraft och stoppar löneutbetalningarna till medarbetarna. Om lönerna kan betalas ut av annan europeisk bank.

Nordea skriver i ett mejl till tidningen att frågan ska avgöras i allmän domstol. I övrigt har banken inga kommentarer om saken just nu.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

