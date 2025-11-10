Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Nätjättar säljer farliga prylar

Att nätjättarna säljer prylar som klassas som direkt farliga råder det ingen tvekan om.

Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein.

Där stod det klart att två tredjedelar av dem inte klarar EU:s säkerhetskrav.

ANNONS

Shein uppgett ha tagit kritiken till sig och har sagt till Dagens PS att man “av försiktighetsskäl” tagit bort artiklar ur sitt globala sortiment.

Tryck inte på knappen, åtminstone inte för att handla leksaker. Varningen för Temu och Shein kommer från konsumenter i tre europeiska länder. (Foto: Jessica Gow/TT)

Landar hos svenska konsumenter

Men de billiga och i många fall hälsofarliga produkterna fortsätter att landa hos de svenska konsumenterna, visar en omfattande kartläggning som Råd & Rön ligger bakom.

Av totalt 47 varor hade 56 procent för höga halter av farliga kemikalier.

Brandfarliga varor – livsfarliga

Det handlar om ämnen som orsakar cancer, påverkar fortplantningsförmågan eller stör hormonsystemet. Vissa av prylarna var dessutom brandfarliga eller felaktigt CE-märkta.

Billiga produkter från asiatiska fabriker fortsätter med andra ord att vara ett problem, där det är leksaker, smycken och elektronik som sticker ut i statistiken.

Produkterna kan ibland orsaka bränder eller elchocker och är därigenom rent av livsfarliga att använda.

ANNONS

Många förbjudna ämnen

Elsäkerhetsverket har hittar 20 e-handlade produkter som innebär risker och Läkemedelsverket pekar på att 19 olika kosmetikaprodukter köpta via nätjättar som Amazon, Temu och Wish innehåller förbjudna ämnen.

“Till exempel hittades de förbjudna ämnena kvicksilver och bly i flera produkter”, uppger Läkemedelsverket.

Även Kemikalieinspektionen varnar att tre av fyra leksaker i testerna innehåller farliga ämnen som kadmium, och det gör även många smycken med långt över tillåtna gränsvärden.

Smyckena innehöll även bly och nickel – ämnen som kan orsaka allergier och andra hälsoproblem vid långvarig kontakt med huden.

Intryck av att vara svenska

Många nätbutiker som säljer via “dropshipping” försöker ge intryck av att vara svenska, med lokala namn och översatta sidor.

I verkligheten skickas varorna direkt från fabriker i bland annat Kina, och kontaktuppgifter till tillverkaren saknas ofta helt.

“Det kan se ut som att du handlar i en svensk butik, men produkten kommer direkt från ett lager i Kina”, säger Morgan Wogin, inspektör på Elsäkerhetsverket.

ANNONS

Den nya granskningen visar att många produkter saknar formell CE-märkning eller har falska etiketter.

Häng med i utvecklingen

Som konsument är det därför viktigt att hänga med i den snabba utvecklingen på nätet.

Det går att kontrollera om en webbshop verkligen har lager i Sverige, och om prislappen är väldigt låg handlar det sannolikt om “dropshipping”.

“Det här är ett växande problem. Det krävs att konsumenter blir mer uppmärksamma och att lagstiftningen hänger med”, avslutar Kemikalieinspektionens Karin Rumar.

Klart: Trump slår mot Temu och Shein. Dagens PS

Eniga: “Förbjud Temu och Shein”. Dagens PS