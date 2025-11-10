Dagens PS
Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter

Farliga prylar säljs fortsatt till svenskar via nätjättar som Temu och Shein.
Farliga prylar säljs fortsatt till svenskar via nätjättar som Temu och Shein. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Varor som levereras direkt via så kallad “dropshipping”. Ibland rör det sig dock om farliga prylar från nätjättar som Temu som alltså säljs helt öppet till svenska konsumenter utan kontroll.

Priserna är i många fall långt under konkurrenternas.

Varor skickas via “dropshipping”

Kunder kan via nätjättar som Temu och Shein beställa varor via “dropshipping” där prylarna skickas direkt till kunden från en fabrik i länder som Kina.

Problemet som uppstår längs vägen är att inga svenska återförsäljare kontrollerar säkerhet eller kvalitet på varorna.

“Det väller in dåliga produkter som inte uppfyller lagstiftningen”, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen, till Råd & Rön.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Nätjättar säljer farliga prylar

Att nätjättarna säljer prylar som klassas som direkt farliga råder det ingen tvekan om.

Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein.

Där stod det klart att två tredjedelar av dem inte klarar EU:s säkerhetskrav.

Shein uppgett ha tagit kritiken till sig och har sagt till Dagens PS att man “av försiktighetsskäl” tagit bort artiklar ur sitt globala sortiment.

Varnar för att köpa leksaker från Temu och Shein
Tryck inte på knappen, åtminstone inte för att handla leksaker. Varningen för Temu och Shein kommer från konsumenter i tre europeiska länder. (Foto: Jessica Gow/TT)

Landar hos svenska konsumenter

Men de billiga och i många fall hälsofarliga produkterna fortsätter att landa hos de svenska konsumenterna, visar en omfattande kartläggning som Råd & Rön ligger bakom.

Av totalt 47 varor hade 56 procent för höga halter av farliga kemikalier.

Brandfarliga varor – livsfarliga

Det handlar om ämnen som orsakar cancer, påverkar fortplantningsförmågan eller stör hormonsystemet. Vissa av prylarna var dessutom brandfarliga eller felaktigt CE-märkta.

Billiga produkter från asiatiska fabriker fortsätter med andra ord att vara ett problem, där det är leksaker, smycken och elektronik som sticker ut i statistiken.

Produkterna kan ibland orsaka bränder eller elchocker och är därigenom rent av livsfarliga att använda.

Många förbjudna ämnen

Elsäkerhetsverket har hittar 20 e-handlade produkter som innebär risker och Läkemedelsverket pekar på att 19 olika kosmetikaprodukter köpta via nätjättar som Amazon, Temu och Wish innehåller förbjudna ämnen.

“Till exempel hittades de förbjudna ämnena kvicksilver och bly i flera produkter”, uppger Läkemedelsverket.

Även Kemikalieinspektionen varnar att tre av fyra leksaker i testerna innehåller farliga ämnen som kadmium, och det gör även många smycken med långt över tillåtna gränsvärden.

Smyckena innehöll även bly och nickel – ämnen som kan orsaka allergier och andra hälsoproblem vid långvarig kontakt med huden.

Intryck av att vara svenska

Många nätbutiker som säljer via “dropshipping” försöker ge intryck av att vara svenska, med lokala namn och översatta sidor.

I verkligheten skickas varorna direkt från fabriker i bland annat Kina, och kontaktuppgifter till tillverkaren saknas ofta helt.

“Det kan se ut som att du handlar i en svensk butik, men produkten kommer direkt från ett lager i Kina”, säger Morgan Wogin, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Den nya granskningen visar att många produkter saknar formell CE-märkning eller har falska etiketter.

Häng med i utvecklingen

Som konsument är det därför viktigt att hänga med i den snabba utvecklingen på nätet.

Det går att kontrollera om en webbshop verkligen har lager i Sverige, och om prislappen är väldigt låg handlar det sannolikt om “dropshipping”.

“Det här är ett växande problem. Det krävs att konsumenter blir mer uppmärksamma och att lagstiftningen hänger med”, avslutar Kemikalieinspektionens Karin Rumar.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

