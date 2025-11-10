Varor som levereras direkt via så kallad “dropshipping”. Ibland rör det sig dock om farliga prylar från nätjättar som Temu som alltså säljs helt öppet till svenska konsumenter utan kontroll.
Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter
Mest läst i kategorin
Vd:n uppmanar: Gör det här innan du säger upp dig
Det krävs mod att ta steget från en trygg anställning till att stå vid rodret för något eget. Dessutom finns där två frågor du måste kunna svara på innan du gör slag i saken. Svenskt nyföretagande har förvisso mått bättre. I januari visade siffror från Visma att Sverige har det sämsta nyföretagandet sedan finanskrisen. Men …
Känd vd döms för mutbrott – har stridit i Ukraina under rättegången
Den förre vd:n för Östersundshem och tidigare ordföranden för Östersunds FK, Daniel Kindberg, döms av hovrätten för grovt mutbrott. Ha får nu ett år och åtta månaders fängelse, en lindrigare påföljd än tingsrättens ursprungliga dom. Hovrätten för Nedre Norrland meddelade den 7 november 2025 sin dom mot Daniel Kindberg, som nu döms för tagande av …
Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos
Han hoppade av universitet vid 21 år års ålder för att starta ett AI-företag – och trots att han fick blodcancer jobbade han upp till 80 timmar i veckan. David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider. I slutet av 2020 slutade han på …
Priserna är i många fall långt under konkurrenternas.
Varor skickas via “dropshipping”
Kunder kan via nätjättar som Temu och Shein beställa varor via “dropshipping” där prylarna skickas direkt till kunden från en fabrik i länder som Kina.
Problemet som uppstår längs vägen är att inga svenska återförsäljare kontrollerar säkerhet eller kvalitet på varorna.
“Det väller in dåliga produkter som inte uppfyller lagstiftningen”, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen, till Råd & Rön.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Nätjättar säljer farliga prylar
Att nätjättarna säljer prylar som klassas som direkt farliga råder det ingen tvekan om.
Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein.
Där stod det klart att två tredjedelar av dem inte klarar EU:s säkerhetskrav.
Shein uppgett ha tagit kritiken till sig och har sagt till Dagens PS att man “av försiktighetsskäl” tagit bort artiklar ur sitt globala sortiment.
Landar hos svenska konsumenter
Men de billiga och i många fall hälsofarliga produkterna fortsätter att landa hos de svenska konsumenterna, visar en omfattande kartläggning som Råd & Rön ligger bakom.
Av totalt 47 varor hade 56 procent för höga halter av farliga kemikalier.
Brandfarliga varor – livsfarliga
Det handlar om ämnen som orsakar cancer, påverkar fortplantningsförmågan eller stör hormonsystemet. Vissa av prylarna var dessutom brandfarliga eller felaktigt CE-märkta.
Billiga produkter från asiatiska fabriker fortsätter med andra ord att vara ett problem, där det är leksaker, smycken och elektronik som sticker ut i statistiken.
Produkterna kan ibland orsaka bränder eller elchocker och är därigenom rent av livsfarliga att använda.
Många förbjudna ämnen
Elsäkerhetsverket har hittar 20 e-handlade produkter som innebär risker och Läkemedelsverket pekar på att 19 olika kosmetikaprodukter köpta via nätjättar som Amazon, Temu och Wish innehåller förbjudna ämnen.
“Till exempel hittades de förbjudna ämnena kvicksilver och bly i flera produkter”, uppger Läkemedelsverket.
Även Kemikalieinspektionen varnar att tre av fyra leksaker i testerna innehåller farliga ämnen som kadmium, och det gör även många smycken med långt över tillåtna gränsvärden.
Smyckena innehöll även bly och nickel – ämnen som kan orsaka allergier och andra hälsoproblem vid långvarig kontakt med huden.
Intryck av att vara svenska
Många nätbutiker som säljer via “dropshipping” försöker ge intryck av att vara svenska, med lokala namn och översatta sidor.
I verkligheten skickas varorna direkt från fabriker i bland annat Kina, och kontaktuppgifter till tillverkaren saknas ofta helt.
“Det kan se ut som att du handlar i en svensk butik, men produkten kommer direkt från ett lager i Kina”, säger Morgan Wogin, inspektör på Elsäkerhetsverket.
Den nya granskningen visar att många produkter saknar formell CE-märkning eller har falska etiketter.
Häng med i utvecklingen
Som konsument är det därför viktigt att hänga med i den snabba utvecklingen på nätet.
Det går att kontrollera om en webbshop verkligen har lager i Sverige, och om prislappen är väldigt låg handlar det sannolikt om “dropshipping”.
“Det här är ett växande problem. Det krävs att konsumenter blir mer uppmärksamma och att lagstiftningen hänger med”, avslutar Kemikalieinspektionens Karin Rumar.
Klart: Trump slår mot Temu och Shein. Dagens PS
Eniga: “Förbjud Temu och Shein”. Dagens PS
Senaste nytt
Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter
Varor som levereras direkt via så kallad “dropshipping”. Ibland rör det sig dock om farliga prylar från nätjättar som Temu som alltså säljs helt öppet till svenska konsumenter utan kontroll. Priserna är i många fall långt under konkurrenternas. Varor skickas via "dropshipping” Kunder kan via nätjättar som Temu och Shein beställa varor via "dropshipping” där …
Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”
Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En som som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg. En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider. "Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en …
Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem
Jeff Bezos raket New Glenn skulle ha påbörjat en ny Marsresa på söndagen. På grund av dåligt väder ställdes dock uppskjutningen in, men raketen kan göra ett nytt försök på måndagen. Amazongrundaren Jeff Bezos har tävlat om herraväldet i rymden ett bra tag nu, men det är fortfarande Elon Musk som leder i det racet. …
Studie: Permanent skydd mot högt kolesterol – "dröm gått i uppfyllelse"
En ny studie visar att en enkel genbehandling kan ge ett permanent skydd mot högt kolesterol. Det kan i sin tur minska hjärtsjukdom, den största globala dödsorsaken. Den nya studien publicerades i New England Journal of Medicine under lördagen. Läkare vill sänka kolesterol Genom en genbehandling kan läkare permanent sänka farligt högt kolesterol, och därmed …
Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen
De börshandlade fonderna har länge varit synonymt med passiv indexförvaltning. Nu växer en ny generation fram i aktiva ETF:er, som lovar att kombinera det bästa av två världar. Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer. Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats …