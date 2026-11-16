SpaceX tar inte emot nya bokningar till sina samåkningsflygningar efter 2028, och därmed försvinner den billigaste vägen ut i rymden för Europas satellitbolag. Bristen på raketer driver nu rekordmycket pengar till europeisk rymdindustri, och EQT:s EU-fond är beredd att göra fler affärer.
Musk stänger rymdskjutsen efter 2028 – EQT går in i Europas rymdsatsning
Uppgiften kom från Bloomberg i juli. SpaceX har börjat avvisa kunder som vill flyga med Falcon 9 efter 2028 och tar inte heller emot nya bokningar till samåkningsprogrammet Transporter, där många satellitoperatörer delar på samma raket.
Bolaget har inte bekräftat uppgiften, men Elon Musk skrev på X i augusti att resurserna ska flyttas till Starship när den flyger flera gånger i veckan, ”vilket innebär att Falcon avvecklas”.
I helgen fångade uppskjutningstornet i Texas för första gången Starships övre steg i luften, rapporterar Space.com. Den nya raketen ger ändå inte småsatelliterna någon ny skjuts. Enligt Light Reading väntas SpaceX använda den till egna Starlink-satelliter, datacenter i rymden och amerikanska myndighetsuppdrag, och det är oklart om och när den tar med kommersiell samåkning.
Svenska satelliter åker med Falcon 9
Hur beroende de europeiska satellitbyggarna är syns i svenska AAC Clyde Space, som har haft teknik ombord på varje Transporter-flygning hittills.
På Transporter-16 i mars satt sju satelliter som bolaget byggt, enligt ett pressmeddelande, och i torsdagens kvartalsrapport räknade bolaget med att skjuta upp ytterligare 18 satelliter 2027 och 2028.
Sverige har ingen egen raket att erbjuda. Esrange i Kiruna, enligt regeringen EU:s enda operativa rymdbas, ska skjuta upp småsatelliter i polär bana, men den första uppskjutningen sker tidigast 2028, och då med en amerikansk raket, Firefly Aerospaces Alpha, enligt SSC.
ESA:s generaldirektör Josef Aschbacher varnade i augusti för brist på europeiska bärraketer fram till 2030. Ariane 6 har flugit fyra gånger i år, medan SpaceX har skjutit upp 125 raketer, enligt en sammanställning i Dagens industri.
Tyska Isar Aerospace nådde omloppsbana för första gången den 5 september, från Andøya i Norge. Italienska Avio, som bygger Vega C, får fler förfrågningar än någonsin från satellitoperatörer som inte längre kan få plats hos SpaceX, sa vd Giulio Ranzo i september enligt Satnews.
Rekordår för europeiska rymdpengar
Det är just bristen på uppskjutningar som har drivit kapital till uppskjutningsbolag som konkurrerar med SpaceX, skriver det amerikanska riskkapitalbolaget Space Capital i en rapport som nyhetsbyrån ANI refererade i oktober.
Europeiska rymdbolag tog in 13,5 miljarder dollar under årets första nio månader, mer än under något tidigare helår. ”Länder som i ett decennium har hyrt sin väg till omloppsbanan betalar nu för att äga den”, skriver Space Capital.
En av de nya ägarna är EU:s tillväxtfond Scaleup Europe Fund, som EQT förvaltar. Fonden ska bli 5 miljarder euro stor och har hittills tagit in över 3 miljarder euro.
I somras satte den 300 miljoner euro i finska radarsatellitbolaget Iceye, och i september ledde den tillsammans med Bessemer och Atomico en nyemission på 450 miljoner dollar i The Exploration Company, som bygger den återanvändbara rymdkapseln Nyx.
Ted Persson, partner på EQT och en av fondens två chefer, säger till Dagens industri att fonden kan göra upp till fem investeringar i rymdbolag. ”Vi behöver ett mer diversifierat ekosystem för uppskjutningar, där etablerade operatörer kompletteras av nya bolag som utvecklar egen kapacitet”, säger han.
Persson tror att Europa kan nå 200 uppskjutningar om året senast 2035, men räknar med att SpaceX ändå ligger långt före vid den tiden. ”Starship kommer väl att gå upp och ner som en hiss till rymden då”, säger han.
Fakta: Svenska rymdaktier 2026
|Bolag
|Verksamhet
|Kurs i år
|Börsvärde
|Unibap
|Datorer och mjukvara för satelliter
|+43,4 %
|0,7 mdkr
|AAC Clyde Space
|Bygger småsatelliter, egna data- och jordobservationstjänster
|−6,5 %
|0,8 mdkr
|Ovzon
|Satellitkommunikation till försvar och myndigheter
|−10,9 %
|4,2 mdkr
|GomSpace
|Småsatelliter, verksamheten i Danmark
|−17,1 %
|2,4 mdkr
|EQT
|Förvaltar Scaleup Europe Fund
|−12,6 %
|396 mdkr
|OMXS30
|Jämförelseindex
|+16,4 %
De fyra rena rymdbolagen är tillsammans värda 8,2 miljarder kronor, och tre av dem har gått ned i år. Iceye värderades i somras till över 10 miljarder euro, drygt 110 miljarder kronor, eller mer än tretton gånger så mycket. Kursutveckling från stängningen 30 december 2025 till 13 november 2026, exklusive utdelning, enligt Yahoo Finance.