Musk stänger rymdskjutsen efter 2028 – EQT går in i Europas rymdsatsning

Bolaget har inte bekräftat uppgiften, men Elon Musk skrev på X i augusti att resurserna ska flyttas till Starship när den flyger flera gånger i veckan, ”vilket innebär att Falcon avvecklas”.

I helgen fångade uppskjutningstornet i Texas för första gången Starships övre steg i luften, rapporterar Space.com. Den nya raketen ger ändå inte småsatelliterna någon ny skjuts. Enligt Light Reading väntas SpaceX använda den till egna Starlink-satelliter, datacenter i rymden och amerikanska myndighetsuppdrag, och det är oklart om och när den tar med kommersiell samåkning.

Svenska satelliter åker med Falcon 9

Hur beroende de europeiska satellitbyggarna är syns i svenska AAC Clyde Space, som har haft teknik ombord på varje Transporter-flygning hittills.

På Transporter-16 i mars satt sju satelliter som bolaget byggt, enligt ett pressmeddelande, och i torsdagens kvartalsrapport räknade bolaget med att skjuta upp ytterligare 18 satelliter 2027 och 2028.

Sverige har ingen egen raket att erbjuda. Esrange i Kiruna, enligt regeringen EU:s enda operativa rymdbas, ska skjuta upp småsatelliter i polär bana, men den första uppskjutningen sker tidigast 2028, och då med en amerikansk raket, Firefly Aerospaces Alpha, enligt SSC.

Josef Aschbacher, Generaldirektör European Space Agency (ESA), under en presentation av det nya satellitsystemet Arctic Weather Satellite (AWS) för både klimatövervakning och väderprognoser som byggts i Sverige men ska skickas upp i vår i USA. Foto: Samuel Steén / TT

ESA:s generaldirektör Josef Aschbacher varnade i augusti för brist på europeiska bärraketer fram till 2030. Ariane 6 har flugit fyra gånger i år, medan SpaceX har skjutit upp 125 raketer, enligt en sammanställning i Dagens industri.

Tyska Isar Aerospace nådde omloppsbana för första gången den 5 september, från Andøya i Norge. Italienska Avio, som bygger Vega C, får fler förfrågningar än någonsin från satellitoperatörer som inte längre kan få plats hos SpaceX, sa vd Giulio Ranzo i september enligt Satnews.