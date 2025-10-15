Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Miljardbot för Gucci – kunder kan få pengar tillbaka

Gucci
Gucci ska betala 119 miljoner euro (Foto: Gian Mattia D'Alberto/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

EU-kommissionen har slagit till mot tre av världens mest kända lyxmärken. Efter en omfattande utredning döms Gucci, Chloé och Loewe att betala sammanlagt 157 miljoner euro – närmare 1,8 miljarder kronor. 

Enligt EU-kommissionen har modehusen i flera år styrt hur deras återförsäljare får sätta priser, både i fysiska butiker och online. 

Genom att införa egna prispolicys har de hindrat butiker från att sänka priserna eller erbjuda egna rabatter, något som i praktiken höll prisnivåerna uppe över hela Europa.

Har pressat återförsäljare

Utredningen, som inleddes 2023, visade att de tre märkena mellan 2015 och 2023 upprepade gånger hade pressat återförsäljare att följa deras rekommenderade priser. I vissa fall var rabatter helt förbjudna, och företagen övervakade aktivt att reglerna följdes.

“Alla konsumenter i Europa, oavsett vad de köper eller var de köper det, online eller offline, förtjänar fördelarna av verklig priskonkurrens”, sade EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera i samband med beslutet.

Hon betonade att beslutet ska ses som en tydlig signal till hela modeindustrin: “Det här beslutet skickar en stark signal till modebranschen och bortom den, att vi inte tolererar den här typen av praxis i Europa”.

Det rapporterar Euronews.

Gucci straffas hårdast

Gucci får den största boten på hela 119 miljoner euro. Chloé och Loewe får betala 19 respektive 18 miljoner euro. 

Enligt kommissionen har samtliga tre företag under samma tidsperiod försökt skydda sin exklusivitet genom att hindra återförsäljare från att konkurrera fritt.

Gucci gick till och med så långt att de förbjöd vissa återförsäljare att sälja en produktlinje online, vilket ytterligare begränsade konsumenternas möjligheter att jämföra priser.

EU-kommissionen slog fast att agerandet bröt mot unionens grundläggande princip om fri och icke snedvriden konkurrens, vars mål är att ge konsumenterna fler valmöjligheter och lägre priser.

Märken skyller på varumärkesimage

Lyxvarumärken som Chloé, Loewe och Gucci har länge betonat vikten av att skydda sin exklusiva image. De menar att för låga priser riskerar att urvattna varumärkets status.

Men enligt kommissionen väger den argumentationen lätt när den står i strid med EU:s konkurrensregler. När återförsäljare inte tillåts priskonkurrera förlorar konsumenterna både valfrihet och möjlighet till bättre erbjudanden.

Gucci
Om du köpte en Gucci-väska till fullt pris innan 2023, kan du i teorin ha rätt till kompensation (Foto: Luca Bruno/AP/TT)

Kan öppna för skadestånd

Alla tre företagen har fått sina böter reducerade eftersom de samarbetade under utredningen. Gucci och Loewe fick sina böter halverade medan Chloé fick en minskning på 15 procent.

Men historien slutar inte där. 

Beslutet innebär nämligen också att både kunder och konkurrenter nu kan stämma företagen och kräva ersättning. Enligt EU:s regler gäller kommissionens beslut som bindande bevis på att överträdelserna ägt rum.

Med andra ord – om du köpte en Loewe-väska eller ett par Chloé-stövlar till fullt pris innan 2023, kan du i teorin ha rätt till kompensation.

Vill du läsa mer om en lyxmarknad i kris? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

