Miljardbot för Gucci – kunder kan få pengar tillbaka

Gucci straffas hårdast

Gucci får den största boten på hela 119 miljoner euro. Chloé och Loewe får betala 19 respektive 18 miljoner euro.

Enligt kommissionen har samtliga tre företag under samma tidsperiod försökt skydda sin exklusivitet genom att hindra återförsäljare från att konkurrera fritt.

Gucci gick till och med så långt att de förbjöd vissa återförsäljare att sälja en produktlinje online, vilket ytterligare begränsade konsumenternas möjligheter att jämföra priser.

EU-kommissionen slog fast att agerandet bröt mot unionens grundläggande princip om fri och icke snedvriden konkurrens, vars mål är att ge konsumenterna fler valmöjligheter och lägre priser.

Märken skyller på varumärkesimage

Lyxvarumärken som Chloé, Loewe och Gucci har länge betonat vikten av att skydda sin exklusiva image. De menar att för låga priser riskerar att urvattna varumärkets status.

Men enligt kommissionen väger den argumentationen lätt när den står i strid med EU:s konkurrensregler. När återförsäljare inte tillåts priskonkurrera förlorar konsumenterna både valfrihet och möjlighet till bättre erbjudanden.

Om du köpte en Gucci-väska till fullt pris innan 2023, kan du i teorin ha rätt till kompensation (Foto: Luca Bruno/AP/TT)

Kan öppna för skadestånd

Alla tre företagen har fått sina böter reducerade eftersom de samarbetade under utredningen. Gucci och Loewe fick sina böter halverade medan Chloé fick en minskning på 15 procent.

Men historien slutar inte där.

Beslutet innebär nämligen också att både kunder och konkurrenter nu kan stämma företagen och kräva ersättning. Enligt EU:s regler gäller kommissionens beslut som bindande bevis på att överträdelserna ägt rum.

Med andra ord – om du köpte en Loewe-väska eller ett par Chloé-stövlar till fullt pris innan 2023, kan du i teorin ha rätt till kompensation.

