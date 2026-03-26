Dalarna får AI-hotell för 50 miljarder

Geopolitiska drivkrafter

Det enorma datacentret som ska växa fram i Borlänge de kommande åren kommer att bli en pusselbit för Europas digitala suveränitet, något som EU jobbar hårt med.

”Många kunder betonar att det är viktigt att infrastrukturen finns lokalt i Sverige eller i Europa. Drivkrafterna är geopolitiska, och det märks av en brådska”, säger Peter Michelson, vd för Ecodatacenter, till Dagens industri.

Den första datacenterbyggnaden väntas tas i drift 2027. Franska AI-uppstickaren Mistral har gått in med cirka 12,8 miljarder kronor i satsningen och kommer därmed nyttja en stor del av datacentrets beräkningskraft. I övrigt finns BMW och Deepl i kundstocken.

”Detta är ett konkret steg mot att bygga oberoende AI-förmågor i Europa”, har Mistrals vd Arthur Mensch tidigare sagt i ett uttalande enligt CNBC.

”Grunden för ett europeiskt AI‑moln”

Datacentret, som räknas bli större än en fotbollsplan, kommer att kosta cirka 50 miljarder kronor att ta fram. Pengar som dels lånats, men som då också investerare skjutit till. Affärsmodellen innebär en slags hotellverksamhet för olika företags moln- och AI-tjänster.

”Alla AI-bolag tävlar om att ha det senaste och bästa,” konstaterar Peter Michelson.

Genom att kombinera Mistral AIs ledande europeiska språkmodeller med Ecodatacenters högpresterande och hållbara datacenter är ambitionen att skapa en helt europeisk AI‑teknikstack – från infrastruktur och modeller till mjukvara – där all data behandlas och lagras lokalt inom Europa.

”Det lägger grunden för ett europeiskt AI‑moln som kan möta behoven hos industri, offentlig sektor och forskning i stor skala, säger Arthur Mensch i ett pressmeddelande.

”AI är kritisk infrastruktur för Europas konkurrenskraft, säkerhet och ekonomiska utveckling,” tillägger Michelson.