Nu säljer staten ut vårt kulturarv

Gamla Göta hovrätt i Jönköping är ett av landets bäst bevarade exempel på 1600-talsarkitektur

Dessutom är den, förutom vissa kyrkor och försvarsanläggningar, den byggnad i Sverige som inrymt samma verksamhet under längst tid, sedan 1650.

Salsta slott är ett av de mest påkostade barockslotten från stormaktstidens Sverige, med anor som sätesgård från 1300-talet.

Även Mälsåkers slott är från stormaktstiden. Andra aktuella byggnader är Stockholms observatorium, Tunnelsö slott i Strängnäs, Strandridaregården i Ljugarn på Gotland och ön Landsort.

Stockholms gamla observatorium, beläget i Observatorielunden förstås, finns även det med på listan över aktuella utförsäljningar. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Kulturarv byts mot pengar

Vad de har gemensamt?

De finns på listan över de 37 fastigheter Statens fastighetsverk nu vill sälja av. 19 av de objekt som finns på listan är klassade som statliga byggnadsminnen.

Alla 37 fastigheter ska säljas när ett gemensamt kulturarv ska bytas mot en engångsinkomst.

I Jönköping har både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen varit emot försäljningen av domstolsbyggnaden.

”Riksantikvarieämbetets bedömning är att hovrättsbyggnaden för Göta hovrätt har en central plats i berättelsen om den statliga verksamhetens organisering över tid. Riksantikvarieämbetet bedömer därför att det inte är lämpligt att staten avyttrar hela fastigheten. Området med Hovrättsbyggnaden Göta hovrätt och därtill hörande parken bör fortsatt ägas av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk”, säger riksantikvarien i sitt yttrande som tidskriften Arkitekten citerar.

