Statens fastighetsverk vill sälja ut 37 historiska fastigheter, 19 av dem byggnadsminnen. Nu växer protesterna mot utförsäljningen av vårt kulturarv.
Nu säljer staten ut vårt kulturarv
Nu kollar Arbetsförmedlingen var du loggar in
Arbetsförmedlingen har börjat undersöka IP-adresser i jakt på personer som möjligen fuskar med bidrag eller A-kassa. Arbetsförmedlingen har börjat titta på var arbetslösa befinner sig när de loggar in på ”Mina sidor” på Arbetsförmedlingens hemsida, enligt Sveriges radio. Myndigheten kontrollerar IP-adresser för att se om de som får bidrag eller A-kassa är kvar i Sverige. …
Förre chefen: "Då hade Northvolt lyckats"
Mycket som gjordes var fantastiskt. Annat var fel och felaktiga prioriteringar. Nu talar en toppchef ut om hur Northvolt kunde ha lyckats. EBA, European Battery Alliance, är initiativet från 2017 av EU-kommissionen för att utveckla en europeisk värdekedja för batterier. EBA samlar ett nätverk av cirka 800 företag och organisationer. Nu leder Emma Nehrenheim EBA …
Det våras för tech i Sverige – ekonomin uppåt
Tech går i rätt riktning i Sverige visar nya siffror. Nya techbolag startas i takt med att det går uppåt för ekonomin. Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare. Ljust för tech i Sverige Det ser …
Lärare slår larm: "Tvingas städa toaletter"
Flera lärare larmar nu om orimliga scheman och arbetsförhållanden i flera av Sveriges största privata skolkoncerner. Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb. En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar …
Nu säljer staten ut vårt kulturarv
Statens fastighetsverk vill sälja ut 37 historiska fastigheter, 19 av dem byggnadsminnen. Nu växer protesterna mot utförsäljningen av vårt kulturarv. Gamla Göta hovrätt i Jönköping är ett av landets bäst bevarade exempel på 1600-talsarkitektur Dessutom är den, förutom vissa kyrkor och försvarsanläggningar, den byggnad i Sverige som inrymt samma verksamhet under längst tid, sedan 1650. …
Gamla Göta hovrätt i Jönköping är ett av landets bäst bevarade exempel på 1600-talsarkitektur
Dessutom är den, förutom vissa kyrkor och försvarsanläggningar, den byggnad i Sverige som inrymt samma verksamhet under längst tid, sedan 1650.
Salsta slott är ett av de mest påkostade barockslotten från stormaktstidens Sverige, med anor som sätesgård från 1300-talet.
Även Mälsåkers slott är från stormaktstiden. Andra aktuella byggnader är Stockholms observatorium, Tunnelsö slott i Strängnäs, Strandridaregården i Ljugarn på Gotland och ön Landsort.
Kulturarv byts mot pengar
Vad de har gemensamt?
De finns på listan över de 37 fastigheter Statens fastighetsverk nu vill sälja av. 19 av de objekt som finns på listan är klassade som statliga byggnadsminnen.
Alla 37 fastigheter ska säljas när ett gemensamt kulturarv ska bytas mot en engångsinkomst.
I Jönköping har både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen varit emot försäljningen av domstolsbyggnaden.
”Riksantikvarieämbetets bedömning är att hovrättsbyggnaden för Göta hovrätt har en central plats i berättelsen om den statliga verksamhetens organisering över tid. Riksantikvarieämbetet bedömer därför att det inte är lämpligt att staten avyttrar hela fastigheten. Området med Hovrättsbyggnaden Göta hovrätt och därtill hörande parken bör fortsatt ägas av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk”, säger riksantikvarien i sitt yttrande som tidskriften Arkitekten citerar.
”Klockrent att man inte ska sälja”
”Det kan finnas skäl att avyttra udda fastigheter i SFV:s bestånd, men det här är ett klockrent exempel på vad man inte ska sälja”, säger Lena Simonsson, tidigare chef för kulturarvsenheten på Statens fastighetsverk.
Simonsson påpekar att själva poängen med Statens fastighetsverk är att det bildats för att förvalta den här typen av fastigheter för svenska folket, sådana som haft en central funktion i statens historia.
Iréne Svenonius, mest omtalad för skandalerna kring Nya Karolinska, fick jobbet som överdirektör för Statens fastighetsverk av regeringen och partivännen Ulf Kristersson 2024, efter att ha sökt jobbet via en två meningar lång intresseanmälan innan tjänsten ännu fanns.
Redan då uttrycktes oro att hon tillsatts för att ”påskynda en utförsäljning av kulturarvet”, som en av dem Arkitekten pratat med formulerar det.
Oron växer när SFV säljer
Nu ser det ut som om oron är berättigad och oron växer sedan försäljningen av hovrättsbyggnaden i Jönköping överförts till regeringen, efter riksantikvariens protester.
”Varför så bråttom och hur har förslagen remitterats”, undrar man hos Arkitekten.
Det finns oro hos många berörda kring varför Statens fastighetsverk valt ut just de projekt som förts ut på listan över utförsäljningar.
”Det finns 280 statliga byggnadsminnen bland landets tre miljoner fastigheter. Det är inte ens en tiondels promille av alla fastigheter som har den digniteten. Jag förstår inte att så många av dem kommit upp på den här listan. Jag förstår inte hur kriterierna ser ut”, säger en av dem som Arkitekten pratat med.
