Nu säljer staten ut vårt kulturarv

Staten vill sälja ut 37 historiska fastigheter
Salsta slott, ett barockslott vid Vattholma, är ett av de 37 objekten på listan när Statens fastighetsverk vill sälja ut vårt gemensamma kulturarv. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Statens fastighetsverk vill sälja ut 37 historiska fastigheter, 19 av dem byggnadsminnen. Nu växer protesterna mot utförsäljningen av vårt kulturarv.

Gamla Göta hovrätt i Jönköping är ett av landets bäst bevarade exempel på 1600-talsarkitektur

Dessutom är den, förutom vissa kyrkor och försvarsanläggningar, den byggnad i Sverige som inrymt samma verksamhet under längst tid, sedan 1650.

Salsta slott är ett av de mest påkostade barockslotten från stormaktstidens Sverige, med anor som sätesgård från 1300-talet.

Även Mälsåkers slott är från stormaktstiden. Andra aktuella byggnader är Stockholms observatorium, Tunnelsö slott i Strängnäs, Strandridaregården i Ljugarn på Gotland och ön Landsort.

Stockholms gamla observatorium, beläget i Observatorielunden förstås, finns även det med på listan över aktuella utförsäljningar. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Kulturarv byts mot pengar

Vad de har gemensamt?
De finns på listan över de 37 fastigheter Statens fastighetsverk nu vill sälja av. 19 av de objekt som finns på listan är klassade som statliga byggnadsminnen.

Alla 37 fastigheter ska säljas när ett gemensamt kulturarv ska bytas mot en engångsinkomst.

I Jönköping har både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen varit emot försäljningen av domstolsbyggnaden.

”Riksantikvarieämbetets bedömning är att hovrättsbyggnaden för Göta hovrätt har en central plats i berättelsen om den statliga verksamhetens organisering över tid. Riksantikvarieämbetet bedömer därför att det inte är lämpligt att staten avyttrar hela fastigheten. Området med Hovrättsbyggnaden Göta hovrätt och därtill hörande parken bör fortsatt ägas av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk”, säger riksantikvarien i sitt yttrande som tidskriften Arkitekten citerar.

Göta hovrätt i Jönköping, som haft domstolsverksamhet sedan 1650, ska säljas trots protester från bland annat riksantikvarie och länsstyrelse. (Foto: Adam Ihse/TT)
”Klockrent att man inte ska sälja”

”Det kan finnas skäl att avyttra udda fastigheter i SFV:s bestånd, men det här är ett klockrent exempel på vad man inte ska sälja”, säger Lena Simonsson, tidigare chef för kulturarvsenheten på Statens fastighetsverk.

Simonsson påpekar att själva poängen med Statens fastighetsverk är att det bildats för att förvalta den här typen av fastigheter för svenska folket, sådana som haft en central funktion i statens historia.

Iréne Svenonius, mest omtalad för skandalerna kring Nya Karolinska, fick jobbet som överdirektör för Statens fastighetsverk av regeringen och partivännen Ulf Kristersson 2024, efter att ha sökt jobbet via en två meningar lång intresseanmälan innan tjänsten ännu fanns.

Redan då uttrycktes oro att hon tillsatts för att ”påskynda en utförsäljning av kulturarvet”, som en av dem Arkitekten pratat med formulerar det.

Oron växer när SFV säljer

Nu ser det ut som om oron är berättigad och oron växer sedan försäljningen av hovrättsbyggnaden i Jönköping överförts till regeringen, efter riksantikvariens protester.

”Varför så bråttom och hur har förslagen remitterats”, undrar man hos Arkitekten.

Det finns oro hos många berörda kring varför Statens fastighetsverk valt ut just de projekt som förts ut på listan över utförsäljningar.

”Det finns 280 statliga byggnadsminnen bland landets tre miljoner fastigheter. Det är inte ens en tiondels promille av alla fastigheter som har den digniteten. Jag förstår inte att så många av dem kommit upp på den här listan. Jag förstår inte hur kriterierna ser ut”, säger en av dem som Arkitekten pratat med.

