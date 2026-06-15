Allt är inte guld som glimmar – men guldet ska få Singapore att göra det. Nu vill staden bli ett nav för handeln med ädelmetaller.
De vill ta över den globala guldhandeln
Singapore lanserar nu ett clearingsystem för guld i ett försök att bli navet för ädelmetaller globalt.
Staden försöker skaka om den handel som i dag domineras av London, New York och Schweiz.
Singapore ska även inrätta en valvtjänst som gör det möjligt för centralbanker att lagra guldtackor i Singapore.
Valvtjänsten lanseras tillsammans med det nya clearingsystem som ska sätta staden i guldets fokus.
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Flera internationella storbanker
Enligt Singapores ledning kommer flera internationella storbanker – inklusive JP Morgan, Deutsche Bank och DBS – att delta i system.
”Vi försöker inte ersätta etablerade centrum för guldhandel och likviditet”, hävdar vice premiärminister Gan Kim Yong hos Financial Times.
”I stället kan Singapore fungera som en betrodd nod i det globala guldekosystemet, genom att koppla samman regional efterfrågan med global likviditet och stödja marknadsaktivitet under asiatiska timmar.”
Singapore och Hongkong
Singapore och Hongkong kämpar om att bli Asiens ledande guldmarknad, eftersom regionen spelar en större roll i den globala handeln med ädelmetaller.
De två finansnaven vill skaka om den verksamhet som i årtionden har handlats om att guldtackor lagras, raffineras och handlas i London, New York och Schweiz.
Den växande geopolitiska osäkerheten har stärkts Singapores ambitioner, som redan tidigare funnits spirande en tioårsperiod.
De flesta av dessa ansträngningar – såsom lanseringen av ett fysiskt guldkontrakt och öppnandet av enorma lagringsanläggningar – har drivits av den privata sektorn.
Gan, som också är ordförande för Singapores monetära myndighet, säger att clearingmekanismen förväntas vara på plats i slutet av 2026.
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”Fungerar bäst”
Andra banker som ansluter sig är Singapores OCBC och UOB, samt ett joint venture mellan Kinas ICBC och Sydafrikas Standard Bank.
”Guldmarknaden fungerar bäst när likviditet och infrastruktur är sammankopplade över regioner”, sade Gan. ”Med en etablerad clearinginfrastruktur och ett starkt marknadsekosystem kan Singapore stödja en mer sömlös global marknad över tidszoner.”