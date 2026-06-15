De vill ta över den globala guldhandeln

Singapore och Hongkong

Singapore och Hongkong kämpar om att bli Asiens ledande guldmarknad, eftersom regionen spelar en större roll i den globala handeln med ädelmetaller.

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De två finansnaven vill skaka om den verksamhet som i årtionden har handlats om att guldtackor lagras, raffineras och handlas i London, New York och Schweiz.

Den växande geopolitiska osäkerheten har stärkts Singapores ambitioner, som redan tidigare funnits spirande en tioårsperiod.

De flesta av dessa ansträngningar – såsom lanseringen av ett fysiskt guldkontrakt och öppnandet av enorma lagringsanläggningar – har drivits av den privata sektorn.

Gan, som också är ordförande för Singapores monetära myndighet, säger att clearingmekanismen förväntas vara på plats i slutet av 2026.

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Inget att gå omkring med i näven. Singapore vill låta centralbanker placera sitt guld i valv i staden i ambitionen att bli navet för global guldhandel. (Foto: Lars Pehrson/TT)

”Fungerar bäst”

Andra banker som ansluter sig är Singapores OCBC och UOB, samt ett joint venture mellan Kinas ICBC och Sydafrikas Standard Bank.

”Guldmarknaden fungerar bäst när likviditet och infrastruktur är sammankopplade över regioner”, sade Gan. ”Med en etablerad clearinginfrastruktur och ett starkt marknadsekosystem kan Singapore stödja en mer sömlös global marknad över tidszoner.”

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