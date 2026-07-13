Minskad vinförsäljning på Systembolaget – mer alkoholfritt

Trots en ökad försäljningsvolym för delåret januari-juni 2026 jämfört med i fjol fortsätter Systembolagets försäljning av vin och sprit på sikt att dala. Däremot tycks kunderna i allt högre grad ha fått upp ögonen för öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt, visar bolagets delårsrapport.

Försäljningen av alkoholfria drycker ökade till 139 miljoner kronor under det första halvåret, från 129 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Efterfrågan styr

Bolagets vd Ann Carlsson Meyer tycks inte främmande inför att satsa mer på alkoholfritt.

”Generellt har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige de senaste åren. Vi utvecklar sortiment utifrån kundernas efterfrågan”, skriver hon i ett mejlsvar till TT.

Samtidigt som bolaget redovisar en förlust första halvåret i år med nära 7 miljoner kronor jämfört med i fjol, ökade nettoomsättningen till runt 18,6 miljarder kronor under delåret 2026, mot 18, 4 miljarder i fjol. Ett par skäl är generell panthöjning 2025 och prishöjning hos leverantörer.

Färre anställda

Kostnader och lägre volymer ger dock avtryck i bemanningen.

Antalet anställda krympte under andra kvartalet i år med 145 årsarbetare i förhållande till motsvarande kvartal i fjol, till 3 596 personer. Framför allt rör det sig om färre anställda i butik.

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”I de flesta fall har vi löst det med naturliga avgångar och återhållsamhet när det gäller nyrekryteringar” uppger Carlsson Meyer.

Några butiker har bolaget dock inte behövt lägga ner det senaste året och inga sådana planer finns heller i närtid.

Däremot kan flytt av butiker bli aktuellt framöver, något som också skett under året, meddelar Carlsson Meyer.