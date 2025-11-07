Långa fängelsestraff för väloljat brottsmaskineri 

På fredagen dömdes fem personer till långa fängelsestraff efter att ha tvättat över 380 miljoner kronor genom falska fakturor i byggbranschen. Det berättar Byggnadsarbetaren.

Brottslighet i stor skala

De dömda männen har främst sålt sina fakturor till företag i Stockholmstrakten. Härvan har beskrivits av Ekobrottsmyndigheten som en ”penningtvättsfabrik” riktad mot byggbranschen.

Enligt Sanna Nesser från Ekobrottsmyndigheten har det handlat om mycket grov och organiserad brottslighet. Brottslighet som hon kallat för ”systemhotande” till Byggnadsarbetaren.

I domen i Södertörns tingsrätt skriver rätten att de fem åtalade personerna drivit en systematisk och omfattande penningtvättsverksamhet. Man anser att det är bevisat att när ”betalning kommit in på bolagens konton har pengarna snabbt omsatts därifrån”. Till bilar, bland annat.

Rätten menar också det är bevisat att flertalet av dem som beställt osanna fakturor har varit verksamma i byggbranschen i Sverige, skriver Byggnadsarbetaren.