Männen drev ett nätverk som sålde falska fakturor till flera hundra byggföretag. Nu döms kvintetten till långa fängelsestraff.
Långa fängelsestraff för väloljat brottsmaskineri
På fredagen dömdes fem personer till långa fängelsestraff efter att ha tvättat över 380 miljoner kronor genom falska fakturor i byggbranschen. Det berättar Byggnadsarbetaren.
Läs mer: Åtalas för grova brott: ”Penningtvättsfabrik” (Dagens PS)
Brottslighet i stor skala
De dömda männen har främst sålt sina fakturor till företag i Stockholmstrakten. Härvan har beskrivits av Ekobrottsmyndigheten som en ”penningtvättsfabrik” riktad mot byggbranschen.
Enligt Sanna Nesser från Ekobrottsmyndigheten har det handlat om mycket grov och organiserad brottslighet. Brottslighet som hon kallat för ”systemhotande” till Byggnadsarbetaren.
I domen i Södertörns tingsrätt skriver rätten att de fem åtalade personerna drivit en systematisk och omfattande penningtvättsverksamhet. Man anser att det är bevisat att när ”betalning kommit in på bolagens konton har pengarna snabbt omsatts därifrån”. Till bilar, bland annat.
Rätten menar också det är bevisat att flertalet av dem som beställt osanna fakturor har varit verksamma i byggbranschen i Sverige, skriver Byggnadsarbetaren.
Väloljat brottsmaskineri
Alla fem döms näringspenningtvätt, grovt brott. De får långa fängelsestraff. En huvudman döms till 5 år och 10 månaders fängelse. Två personer som arbetat i verksamheten under hela brottstiden döms till 4 år och 6 månader respektive 3 år och 10 månader.
Två personer som funnits med i brottsligheten under kortare tid döms till 1 år och 10 månader vardera. Tingsrätten beskriver i domen hur allt har fungerat. Att det har varit extremt välorganiserat
”Hanteringen har varit mycket systematisk och skett enligt en uppenbart avancerad brottsplan. Verksamheten kan beskrivas som närmast industriell”, skriver domaren Kajsa Hällje i en kommentar till domen, som Byggnadsarbetaren refererar till.
Jurister ska kolla domen
Byggföretagen har också kommenterat domen. Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, säger att man följt rättsprocessen och att man nu ska låta jurister analysera domen.
Läs mer: Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden (Dagens PS)
Organisationen skriver i en kommentar att ”ett mindre antal av Byggföretagens 4 000 medlemsföretag nämns i utredningsmaterialet, utan att de eller dess företrädare är åtalade”.
”Byggföretagen kommer utifrån förundersökningsmaterialet och domen att fastställa vilken roll och kännedom, om någon, enskilda medlemsföretag och dess företrädare haft i förhållande till upplägget och de dömda”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.
Riskerar uteslutning
Organisationen trycker också på att Byggföretagens medlemsföretag har förbundit sig att följa gällande lagar och regler. ”Den yttersta konsekvensen av att bryta mot medlemskritiererna är uteslutning ur organisationen”, skriver man.
”Vi kan aldrig acceptera att företagare som följer lagar och regler tvingas konkurrera med kriminella aktörer”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
