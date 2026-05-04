Svarta lådan visar: China Eastern-plan kan ha störtats avsiktligt

Det rör sig om ett Boeing 737-800 som den 21 mars 2022 var på väg från Kunming till Guangzhou när det plötsligt tappade höjd från cirka 8 800 meters höjd. Det är Kinas dödligaste flygkatastrof på flera decennier.

Enligt ny data från den amerikanska haverimyndigheten National Transportation Safety Board (NTSB) stängdes bränsletillförseln till båda motorerna av samtidigt – något som tyder på manuell påverkan i cockpit.

”Data visar tydligt att bränsleomkopplarna ställdes i avstängt läge strax före kraschen”, säger flygsäkerhetsanalytikern David Soucie till CNN.

Inga försök att återstarta motorerna

Rapporten visar att omkopplarna flyttades från ”run” till ”cutoff” medan planet var i marschhöjd. Därefter sjönk motorernas varvtal snabbt. Det finns inga tecken på att besättningen försökte slå på motorerna igen.

”Om detta skett av misstag hade piloterna sannolikt försökt återstarta motorerna”, säger Soucie.

Flygdatainspelaren slutade fungera när planet förlorade elförsörjning vid cirka 7 900 meters höjd, vilket innebär att de sista ögonblicken inte registrerades. Den andra svarta lådan, cockpitens röstinspelare, fortsatte dock att spela in via batteribackup.

Kinesiska myndigheter fortsatt tysta

Den kinesiska luftfartsmyndigheten Civil Aviation Administration of China (CAAC) har ännu inte presenterat någon slutrapport om olyckan. Myndigheten har tidigare avfärdat teorier om att kraschen var avsiktlig.

I tidigare uttalanden har CAAC uppgett att inga tekniska fel upptäcktes på planet och att väderförhållandena var normala. Besättningen ska också ha varit behörig och utvilad.

