Det har överlevt två världskrig och lockat såväl kungligheter som vanliga shoppingsugna. Men efter 188 år har det klassiska lyxvaruhuset hamnat på obestånd. Nu hotas tusentals jobb.
Varuhuset kollapsar efter 188 år – tusentals jobb hotas
Det var en gång ett av Australiens mest exklusiva shoppingparadis. Hit kom människor för att handla märkeskläder, beundra de påkostade julskyltningarna och få en glimt av den glamour som varuhuset förknippades med.
Nu ser det betydligt mörkare ut för David Jones, Australiens äldsta varuhuskedja.
Efter 188 år har företaget tvingats ansöka om rekonstruktion, rapporterar BBC.
Omkring 6 000 anställda berörs och framtiden för kedjans 38 varuhus är oviss.
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Från kunglig glans till ekonomisk kollaps
David Jones öppnade sitt första varuhus i Sydney redan 1838 och blev med åren något av Australiens motsvarighet till lyxvaruhuset Harrods i London.
När drottning Elizabeth II besökte Sydney 1954 åt hon middag på sjunde våningen i varuhuset på Elizabeth Street.
Men under senare år har glansen falnat.
Konkurrensen från e-handeln har ökat, samtidigt som företaget har brottats med stigande kostnader och ett stort butiksnät som blivit allt dyrare att driva.
Enligt Jana Bowden, som undervisar i marknadsföring vid Macquarie University, har David Jones också misslyckats med att behålla den exklusiva känsla som en gång lockade kunderna.
”Varuhusen i stadskärnorna har behållit sin exklusiva framtoning, men förortsvaruhusen lämnar mycket övrigt att önska. De är alldagliga, saknar spänning och det finns definitivt ingen glamour”, säger hon till BBC.
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Varuhuset såldes för en bråkdel av miljardbeloppet
Det här är inte första gången David Jones ekonomiska problem gör sig påminda.
År 2014 köpte den sydafrikanska detaljhandelskoncernen Woolworths Holdings kedjan för 2,1 miljarder australiska dollar.
När företaget såldes vidare till riskkapitalbolaget Anchorage Capital Partners 2023 var köpeskillingen mindre än 100 miljoner australiska dollar, enligt siffror från Forbes.
Det senare priset motsvarade mindre än fem procent av köpeskillingen nio år tidigare.
Den akuta krisen kom efter att David Jones misslyckats med att komma överens med sin stora hyresvärd Scentre Group, som bland annat äger Westfield-köpcentrum.
Kedjan hade inte betalat hyran sedan slutet av september och ville enligt Forbes stänga nio varuhus i Scentres köpcentrum.
Förhandlingarna strandade och den 5 november meddelades att företaget skulle tas över av externa förvaltare.
Även svenska varuhus stänger
Dyra butikslokaler ställer också till problem för svenska varuhus.
I september meddelade exempelvis Åhléns Outlet att fyra varuhus ska stängas, i Södertälje, Eskilstuna, Sundsvall och Torp i Uddevalla.
Även här ligger misslyckade hyresförhandlingar bakom beslutet.
”Vi har inte lyckats hitta hyresvillkor som gör att kalkylen håller. Därför har vi landat i att inte förlänga avtalen”, skriver Åhléns kommunikatör Monica Hultgren Andersson i ett mejl till Market, återgivet av Fastighetsvärlden.
De fyra svenska varuhusen ska stänga under slutet av 2026 och början av 2027.
Framtiden för 6 000 anställda oviss
För David Jones fortsätter verksamheten tills vidare medan förvaltarna undersöker möjligheterna att rädda företaget.
Förhoppningen är, enligt Forbes, att hitta investerare som kan skjuta till nytt kapital eller köpa verksamheten.
Några definitiva beslut om uppsägningar eller nedläggningar har ännu inte meddelats.
”Vi har en välutvecklad plan för hur vi ska ställa om verksamheten för framtiden”, säger David Jones vd Erica Berchtold i ett uttalande.
Förvaltarna väntas presentera sina planer för varuhusnätet under veckan.
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