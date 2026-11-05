Varuhuset kollapsar efter 188 år – tusentals jobb hotas

Nu ser det betydligt mörkare ut för David Jones, Australiens äldsta varuhuskedja.

Efter 188 år har företaget tvingats ansöka om rekonstruktion, rapporterar BBC.

Omkring 6 000 anställda berörs och framtiden för kedjans 38 varuhus är oviss.

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Från kunglig glans till ekonomisk kollaps

David Jones öppnade sitt första varuhus i Sydney redan 1838 och blev med åren något av Australiens motsvarighet till lyxvaruhuset Harrods i London.

När drottning Elizabeth II besökte Sydney 1954 åt hon middag på sjunde våningen i varuhuset på Elizabeth Street.

Men under senare år har glansen falnat.

Konkurrensen från e-handeln har ökat, samtidigt som företaget har brottats med stigande kostnader och ett stort butiksnät som blivit allt dyrare att driva.

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Enligt Jana Bowden, som undervisar i marknadsföring vid Macquarie University, har David Jones också misslyckats med att behålla den exklusiva känsla som en gång lockade kunderna.

”Varuhusen i stadskärnorna har behållit sin exklusiva framtoning, men förortsvaruhusen lämnar mycket övrigt att önska. De är alldagliga, saknar spänning och det finns definitivt ingen glamour”, säger hon till BBC.

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