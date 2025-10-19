Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet

Kering
Enligt källor till Wall Street Journal är Kering på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet. Genrebild. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 okt. 2025Publicerad: 19 okt. 2025

Det franska lyxkonglomeratet Kering, ägare till varumärken som Gucci, Balenciaga och Saint Laurent, står inför förändring. 

Enligt källor till Wall Street Journal är bolaget på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet till L’Oréal för omkring 4 miljarder dollar.

Affären skulle bli ett av de första stora dragen från Kerings nya vd Luca de Meo, som bara varit på posten i några veckor.

En snabb affär och en tydlig signal

Enligt personer med insyn kan affären tillkännages redan nästa vecka. Det skulle innebära en snabbstart för de Meo, som tar över ett företag där försäljningen stagnerat och vinsterna pressas.

Kering skapade sin egen beauty-division 2023, i hopp om att få större kontroll över sina parfym- och kosmetiklinjer i stället för att licensiera ut dem. Ett år senare köpte man parfymvarumärket Creed, mest känt för sina exklusiva cologner.

Men satsningen blev dyr och tajmingen sämre än väntat. I samma veva började Guccis försäljning falla i Kina medan Saint Laurent tappade fart i USA.

L’Oréal stärker sin makt

För L’Oréal, världens största skönhetskoncern, vore köpet en strategisk fullträff. Bolaget – som redan äger Garnier, Maybelline New York och Lancôme – skulle inte bara få in Creed i sitt stall, utan också möjligheten att utveckla nya produkter kopplade till Kerings modehus, skriver Wall Street Journal.

Med Kerings parfymportfölj i ryggen kan L’Oréal bygga vidare på sin dominans inom lyxsegmentet.

Gucci
Gucci, koncernens kassako, har tappat tempo (Foto: Gian Mattia D’Alberto/AP/TT)

Kering kämpar med skulder och tappad glans

Kering har samtidigt en skuld på omkring 11 miljarder dollar, enligt bolagets senaste rapport per den 30 juni. En försäljning av beauty-enheten skulle ge välbehövliga pengar och minska trycket på koncernens finanser.

Bakom kulisserna finns också en större fråga: hur ska Kering återta sin forna glans i konkurrensen med jättar som LVMH och Hermès?

Gucci, koncernens kassako, har tappat tempo efter flera år av enorm tillväxt. Modevärlden väntar nu på att se hur de Meo ska försöka väcka varumärket till liv igen.

En bilchef tar över modevärlden

Valet av Luca de Meo som ny koncernchef väckte uppmärksamhet. Han kommer inte från modebranschen utan från bilindustrin. Som tidigare vd för Renault, och med ledande roller på Fiat och Seat, är han känd för att kunna bygga starka varumärken.

De Meo bidrog bland annat till att göra Fiat 500 till en modern kultbil, skapade den sportiga Cupra-serien för Seat och hjälpte Renault att öka lönsamheten genom att fokusera på el- och hybridbilar.

Kering hoppas nu att hans känsla för varumärkesstrategi ska kunna användas för att blåsa nytt liv i lyximperiet.

Om affären med L’Oréal går i lås, kan den bli startskottet för en ny era – där Kering lämnar kosmetiken bakom sig för att åter sätta mode och lyx i centrum.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

