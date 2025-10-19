Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

L’Oréal stärker sin makt

För L’Oréal, världens största skönhetskoncern, vore köpet en strategisk fullträff. Bolaget – som redan äger Garnier, Maybelline New York och Lancôme – skulle inte bara få in Creed i sitt stall, utan också möjligheten att utveckla nya produkter kopplade till Kerings modehus, skriver Wall Street Journal.

Med Kerings parfymportfölj i ryggen kan L’Oréal bygga vidare på sin dominans inom lyxsegmentet.

ANNONS

Gucci, koncernens kassako, har tappat tempo (Foto: Gian Mattia D’Alberto/AP/TT)

Kering kämpar med skulder och tappad glans

Kering har samtidigt en skuld på omkring 11 miljarder dollar, enligt bolagets senaste rapport per den 30 juni. En försäljning av beauty-enheten skulle ge välbehövliga pengar och minska trycket på koncernens finanser.

Bakom kulisserna finns också en större fråga: hur ska Kering återta sin forna glans i konkurrensen med jättar som LVMH och Hermès?

Gucci, koncernens kassako, har tappat tempo efter flera år av enorm tillväxt. Modevärlden väntar nu på att se hur de Meo ska försöka väcka varumärket till liv igen.

En bilchef tar över modevärlden

Valet av Luca de Meo som ny koncernchef väckte uppmärksamhet. Han kommer inte från modebranschen utan från bilindustrin. Som tidigare vd för Renault, och med ledande roller på Fiat och Seat, är han känd för att kunna bygga starka varumärken.

De Meo bidrog bland annat till att göra Fiat 500 till en modern kultbil, skapade den sportiga Cupra-serien för Seat och hjälpte Renault att öka lönsamheten genom att fokusera på el- och hybridbilar.

Kering hoppas nu att hans känsla för varumärkesstrategi ska kunna användas för att blåsa nytt liv i lyximperiet.

ANNONS

Om affären med L’Oréal går i lås, kan den bli startskottet för en ny era – där Kering lämnar kosmetiken bakom sig för att åter sätta mode och lyx i centrum.