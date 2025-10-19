Det franska lyxkonglomeratet Kering, ägare till varumärken som Gucci, Balenciaga och Saint Laurent, står inför förändring.
Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet
Mest läst i kategorin
Sålde toapapper – tvingas flytta
Toalettpapper är ingen skitsak. Åtminstone inte i Danmark. Där kan det klassas som livsmedel. Det ställer till det för en svensk kedja. I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR. Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med …
Enligt källor till Wall Street Journal är bolaget på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet till L’Oréal för omkring 4 miljarder dollar.
Affären skulle bli ett av de första stora dragen från Kerings nya vd Luca de Meo, som bara varit på posten i några veckor.
En snabb affär och en tydlig signal
Enligt personer med insyn kan affären tillkännages redan nästa vecka. Det skulle innebära en snabbstart för de Meo, som tar över ett företag där försäljningen stagnerat och vinsterna pressas.
Kering skapade sin egen beauty-division 2023, i hopp om att få större kontroll över sina parfym- och kosmetiklinjer i stället för att licensiera ut dem. Ett år senare köpte man parfymvarumärket Creed, mest känt för sina exklusiva cologner.
Men satsningen blev dyr och tajmingen sämre än väntat. I samma veva började Guccis försäljning falla i Kina medan Saint Laurent tappade fart i USA.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
L’Oréal stärker sin makt
För L’Oréal, världens största skönhetskoncern, vore köpet en strategisk fullträff. Bolaget – som redan äger Garnier, Maybelline New York och Lancôme – skulle inte bara få in Creed i sitt stall, utan också möjligheten att utveckla nya produkter kopplade till Kerings modehus, skriver Wall Street Journal.
Med Kerings parfymportfölj i ryggen kan L’Oréal bygga vidare på sin dominans inom lyxsegmentet.
Kering kämpar med skulder och tappad glans
Kering har samtidigt en skuld på omkring 11 miljarder dollar, enligt bolagets senaste rapport per den 30 juni. En försäljning av beauty-enheten skulle ge välbehövliga pengar och minska trycket på koncernens finanser.
Bakom kulisserna finns också en större fråga: hur ska Kering återta sin forna glans i konkurrensen med jättar som LVMH och Hermès?
Gucci, koncernens kassako, har tappat tempo efter flera år av enorm tillväxt. Modevärlden väntar nu på att se hur de Meo ska försöka väcka varumärket till liv igen.
En bilchef tar över modevärlden
Valet av Luca de Meo som ny koncernchef väckte uppmärksamhet. Han kommer inte från modebranschen utan från bilindustrin. Som tidigare vd för Renault, och med ledande roller på Fiat och Seat, är han känd för att kunna bygga starka varumärken.
De Meo bidrog bland annat till att göra Fiat 500 till en modern kultbil, skapade den sportiga Cupra-serien för Seat och hjälpte Renault att öka lönsamheten genom att fokusera på el- och hybridbilar.
Kering hoppas nu att hans känsla för varumärkesstrategi ska kunna användas för att blåsa nytt liv i lyximperiet.
Om affären med L’Oréal går i lås, kan den bli startskottet för en ny era – där Kering lämnar kosmetiken bakom sig för att åter sätta mode och lyx i centrum.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn.? En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen.? AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet. Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet. Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken …
Löneförhandla rättvist som chef
Att löneförhandla kan vara jobbigt, även för chefer. Sådana situationer kan framkalla starka känslor. Här svarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter på en fråga som hon har fått från en chef, som har blivit kallad orättvis. ”Jag är chef över en grupp på sju personer sedan ett par år tillbaka och jag trivs med den …
Danmarks vindkraft i motvind: “Det är ju vansinnigt”
Samtidigt som Danmark brottas med rekordhöga elpriser står landets vindkraftverk stilla stora delar av tiden. ”Det är ju vansinnigt”, kommenterar Green Power Denmarks vd. Enligt nya siffror från CIP Fonden, som citeras av NyTeknik, stod turbinerna stilla nära en fjärdedel av tiden mellan januari och maj i år. “Vansinnigt”? Redan i juli kunde Dagens PS …
Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet
Det franska lyxkonglomeratet Kering, ägare till varumärken som Gucci, Balenciaga och Saint Laurent, står inför förändring.? Enligt källor till Wall Street Journal är bolaget på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet till L’Oréal för omkring 4 miljarder dollar. Affären skulle bli ett av de första stora dragen från Kerings nya vd Luca de Meo, …