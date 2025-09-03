Falsklarmet som skapade panik: Sanningen om Googles dataintrång

Företaget kallar påståendena för ‘helt falska’ och menar att det hela rör sig om ett gigantiskt missförstånd, skriver Ars Technica.

Men varför blev så många skräckslagna över en bluff?

Myt eller verklighet? Ryktet som spred sig som en löpeld

Det började med en rad varningsmeddelanden från Google, följt av en ökning av rapporter om nätfiskeattacker. Plötsligt var internet fullt av berättelser om ett omfattande dataintrång som sades hota alla 2,5 miljarder användare.

Många rådde folk att byta lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering, men enligt Google var sanningen betydligt mindre dramatisk.

De senaste varningarna om nätfiske var begränsade och inte en allmän säkerhetsvarning för alla användare. Det verkar som om en kombination av en tidigare attack och de nya varningarna skapade en perfekt storm av felaktig information.