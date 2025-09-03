Dagens PS
Teknik

Falsklarmet som skapade panik: Sanningen om Googles dataintrång

Google anklagas för intrång, men stämmer det? (Foto: Greg Bulla on Unsplash)
Google anklagas för intrång, men stämmer det? (Foto: Greg Bulla on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Uppgifter om en massiv cyberattack mot Gmail-användare har fått nätet att koka, men Google dementerar nu rapporterna och hävdar att säkerheten är intakt.

Företaget kallar påståendena för ‘helt falska’ och menar att det hela rör sig om ett gigantiskt missförstånd, skriver Ars Technica.

Men varför blev så många skräckslagna över en bluff?

Myt eller verklighet? Ryktet som spred sig som en löpeld

Det började med en rad varningsmeddelanden från Google, följt av en ökning av rapporter om nätfiskeattacker. Plötsligt var internet fullt av berättelser om ett omfattande dataintrång som sades hota alla 2,5 miljarder användare.

Många rådde folk att byta lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering, men enligt Google var sanningen betydligt mindre dramatisk.

De senaste varningarna om nätfiske var begränsade och inte en allmän säkerhetsvarning för alla användare. Det verkar som om en kombination av en tidigare attack och de nya varningarna skapade en perfekt storm av felaktig information.

Google hävdar att allt är tryggt och säkert. (Foto: Adarsh Chauhan on Unsplash)
Google hävdar att allt är tryggt och säkert. (Foto: Adarsh Chauhan on Unsplash)
Hela historien: Ett missförstånd spreds över hela nätet

Kärnan i det hela tycks ha varit en begränsad attack i juni där en hackare fick tillgång till Googles interna Salesforce-server. Angriparen kom åt publik information som företagsnamn och kontaktuppgifter, men inga personliga uppgifter äventyrades.

Samtidigt upplevde Google en ökning av nätfiskeattacker i juli och augusti, vilket resulterade i att företaget skickade ut varningar till berörda användare.

Då uppstod en kedjereaktion: nyheten om intrånget kombinerat med rapporterna om nätfiske, som av många troddes vara kopplade, blåstes upp till en storskalig attack.

Google säger att ryktet spreds som en ‘visklek’ där påståendena om att hela användarbasen var i fara upprepades tills de ansågs vara sanna.

Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder

AI-företaget Perplexity har lagt ett oväntat bud på Googles webbläsare Chrome, vilket sätter press på den pågående antitrustutredningen. Det sensationella

Googles försäkran och vad du kan göra för att skydda dig

Enligt Google är säkerheten “stark och effektiv”, och företaget hävdar att deras system blockerar 99,9 procent av alla skadliga meddelanden från att nå användarnas inkorgar. De påminner också om vikten av att vara vaksam för vanliga nätfiskescam.

Även om det inte finns någon ökad risk för användare just nu, tar Google tillfället i akt att rekommendera att folk använder en så kallad ‘Passkey’ istället för ett traditionellt lösenord.

Det är kanske inte så konstigt att så många var snabba med att tro på ryktena. I dagens digitala värld utsätts användardata ständigt för hot, och de flesta av oss har vid något tillfälle tvingats byta lösenord eller återställa ett konto efter en stor hackattack.

Gmail anklagas för politisk censur

Amerikansk myndighet varnar teknikjätten för att Gmail kan ha partipolitiska effekter och därmed bryta mot konsumentlagar. Federal Trade Commission (FTC),
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

