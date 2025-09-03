Uppgifter om en massiv cyberattack mot Gmail-användare har fått nätet att koka, men Google dementerar nu rapporterna och hävdar att säkerheten är intakt.
Falsklarmet som skapade panik: Sanningen om Googles dataintrång
Mest läst i kategorin
Nu flyger vindkraften i luften
Högtflygande planer? Definitivt. Kinas nya satsning handlar om att generera vindkraft via ett luftskepp på 10 000 meters höjd. Det handlar primärt om ett luftskepp fyllt med helium och utrustat med vindturbiner. Snart ska det utföra provflygningar i Kina. Redan på nuvarande stadium antas systemet kunna genera lika mycket el som ett 100 meter högt vindkraftverk …
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri. Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar. Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material. Missa inte: ”Nu pekar det neråt istället för uppåt” …
Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live
Nedräkningen har börjat för kärnkraftverket i Gundremmingen. Snart ska de två mäktiga kyltornen rivas genom sprängning. Två av Bayerns mest kända landmärken står inför sin sista stund. Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen ska sprängas, och intresset är redan stort. Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS Kyltornen vid kärnkraftverket försvinner …
Falsklarmet som skapade panik: Sanningen om Googles dataintrång
Uppgifter om en massiv cyberattack mot Gmail-användare har fått nätet att koka, men Google dementerar nu rapporterna och hävdar att säkerheten är intakt. Företaget kallar påståendena för ’helt falska’ och menar att det hela rör sig om ett gigantiskt missförstånd, skriver Ars Technica. Men varför blev så många skräckslagna över en bluff? Myt eller verklighet? …
Vindkraft skapar mystiska "spökplan" på radar
Danmarks ambition att bli en stormakt inom havsbaserad vindkraft kan kosta landet hundratals miljoner. Nya rapporter pekar på allvarliga problem med nationens radarsystem, där roterande turbiner skapar blinda fläckar och falska spår som riskerar att dölja verkliga hot. Nu står det klart att den danska regeringen står inför en nota som kan överstiga den initiala …
Företaget kallar påståendena för ‘helt falska’ och menar att det hela rör sig om ett gigantiskt missförstånd, skriver Ars Technica.
Men varför blev så många skräckslagna över en bluff?
Myt eller verklighet? Ryktet som spred sig som en löpeld
Det började med en rad varningsmeddelanden från Google, följt av en ökning av rapporter om nätfiskeattacker. Plötsligt var internet fullt av berättelser om ett omfattande dataintrång som sades hota alla 2,5 miljarder användare.
Många rådde folk att byta lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering, men enligt Google var sanningen betydligt mindre dramatisk.
De senaste varningarna om nätfiske var begränsade och inte en allmän säkerhetsvarning för alla användare. Det verkar som om en kombination av en tidigare attack och de nya varningarna skapade en perfekt storm av felaktig information.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Hela historien: Ett missförstånd spreds över hela nätet
Kärnan i det hela tycks ha varit en begränsad attack i juni där en hackare fick tillgång till Googles interna Salesforce-server. Angriparen kom åt publik information som företagsnamn och kontaktuppgifter, men inga personliga uppgifter äventyrades.
Samtidigt upplevde Google en ökning av nätfiskeattacker i juli och augusti, vilket resulterade i att företaget skickade ut varningar till berörda användare.
Då uppstod en kedjereaktion: nyheten om intrånget kombinerat med rapporterna om nätfiske, som av många troddes vara kopplade, blåstes upp till en storskalig attack.
Google säger att ryktet spreds som en ‘visklek’ där påståendena om att hela användarbasen var i fara upprepades tills de ansågs vara sanna.
Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder
AI-företaget Perplexity har lagt ett oväntat bud på Googles webbläsare Chrome, vilket sätter press på den pågående antitrustutredningen. Det sensationella
Googles försäkran och vad du kan göra för att skydda dig
Enligt Google är säkerheten “stark och effektiv”, och företaget hävdar att deras system blockerar 99,9 procent av alla skadliga meddelanden från att nå användarnas inkorgar. De påminner också om vikten av att vara vaksam för vanliga nätfiskescam.
Även om det inte finns någon ökad risk för användare just nu, tar Google tillfället i akt att rekommendera att folk använder en så kallad ‘Passkey’ istället för ett traditionellt lösenord.
Det är kanske inte så konstigt att så många var snabba med att tro på ryktena. I dagens digitala värld utsätts användardata ständigt för hot, och de flesta av oss har vid något tillfälle tvingats byta lösenord eller återställa ett konto efter en stor hackattack.
Gmail anklagas för politisk censur
Amerikansk myndighet varnar teknikjätten för att Gmail kan ha partipolitiska effekter och därmed bryta mot konsumentlagar. Federal Trade Commission (FTC),
Missa inte:
Förslag: Unga ska få använda sin pension för bostadsköp. News 55
Bankerna sätter sina egna intressen framför de äldre: “Galet”. E55
EU-länder vill in i medborgarnas bankkonton. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
De ger upp i Teslastrejken: "Har nått vägs ände"
Den långvariga strejken mot Tesla i Sverige kommer inte att upphöra. Men Medlingsinstitutet kastar nu in handduken och kommer inte längre att delta i förhandlingarna. Konflikten mellan If Metall och Tesla har pågått i snart två års tid. Konflikten som gått ut på att fackförbundet velat få elbilsbolaget att skriva på kollektivavtal har utvecklats. Den …
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN. Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls …
Landet där politisk kris är olagligt
På måndag går Norge till val. Utgången är oviss men en sak säker. Det blir inget politiskt kaos efter valet. Det är förbjudet i lag. Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan. De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter …
Nu hämnas anställda på chefen: “Befriande”
Musikmarsch, TikTok-videos och syrliga massmejl. En växande skara arbetstagare väljer att säga upp sig på ett sätt som inte går obemärkt förbi. Redan vid årsskiftet spådde USA:s prognosmakare att en ny trend skulle nå sin kulmen under 2025.? Nu, åtta månader senare, verkar de ha fått rätt. Det handlar om revenge quitting.? En protest? Att …
Tre storbanker tror på räntesänkning i höst
Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år. Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen. ”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan …