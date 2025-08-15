Hotet mot svenska gränshandeln

Norrmännen lade drygt 5,4 miljarder norska kronor i gränshandeln under dagsresor första halvåret 2025.

Det är en ökning med 6,8 procent eller 346 miljoner jämfört med motsvarande period 2024, rapporterar SSB, Statistisk sentralbyrå.

Antalet dagsresor var däremot stabilt, 2,65 miljoner resor vilket är samma nivå som första halvåret 2024.

Att vi gjorde samma antal dagsresor över gränsen men spenderade mer pengar, tyder på att vi lämnade mer pengar kvar på varje shoppingresa. Den svaga norska kronan gör att det har blivit dyrare att fylla kundvagnen i Sverige”, konstaterar seniorrådgivare Guro Henriksen hos Statistisk sentralbyrå.

Drygt 2 000 per resande

I snitt gjorde en norrman av med 2 054 kronor under en dagsutflykt, 133 kronor än vad utflykten kostade motsvarande period 2024.

Sverige är den överlägset största destinationen för norsk gränshandel. Samtidigt finns det anledning att flagga för att ökningen i handel kan mattas av.

Den norska kronan har blivit svagare mot den svenska kronan vilket i sig gör det dyrare för norrmän att handla här.

