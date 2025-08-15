Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Hotet mot svenska gränshandeln

Gränshandeln hotas av valuta och priser
Gott om folk i gränshandeln, här på Nordby shoppingcenter i Strömstad. Gränshandeln fortsätter öka men utmanas av valuta och prisökningar. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

5,4 miljarder gjorde norrmännen av med i gränshandeln första halvåret i år. Men nu börjar de tycka att Sverige har blivit dyrt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Norrmännen lade drygt 5,4 miljarder norska kronor i gränshandeln under dagsresor första halvåret 2025.

Det är en ökning med 6,8 procent eller 346 miljoner jämfört med motsvarande period 2024, rapporterar SSB, Statistisk sentralbyrå.

Antalet dagsresor var däremot stabilt, 2,65 miljoner resor vilket är samma nivå som första halvåret 2024.

Att vi gjorde samma antal dagsresor över gränsen men spenderade mer pengar, tyder på att vi lämnade mer pengar kvar på varje shoppingresa. Den svaga norska kronan gör att det har blivit dyrare att fylla kundvagnen i Sverige”, konstaterar seniorrådgivare Guro Henriksen hos Statistisk sentralbyrå.

För dyrt – nu handlar svenskar i Norge i stället. Dagens PS

Drygt 2 000 per resande

I snitt gjorde en norrman av med 2 054 kronor under en dagsutflykt, 133 kronor än vad utflykten kostade motsvarande period 2024.

Sverige är den överlägset största destinationen för norsk gränshandel. Samtidigt finns det anledning att flagga för att ökningen i handel kan mattas av.

Den norska kronan har blivit svagare mot den svenska kronan vilket i sig gör det dyrare för norrmän att handla här.

ANNONS
Bagageluckan full. Till 45 procent med mat och dagligvaror när norrmännen gränshandlar. Resten? Alkohol, tobak och godis mest. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Dyrare av två skäl

Under första halvåret 2025 kostade en svensk krona i snitt 4,2 procent mer än under motsvarande period förra året.

Till det kommer att priserna på mat och alkoholfria drycker ökade med 4,6 procent i Sverige, enligt siffror från SCB.

”När både den norska kronan har försvagats och priserna i Sverige har stigit, betyder det att den norska kronan inte räcker alls lika långt som tidigare. Det kan bidra till att förklara varför vi spenderar mer pengar på varje shoppingtur över gränsen”, säger Guro Henriksen.

Mat, alkohol och godsaker

Vad norrmännen handlar på den svenska sidan av gränsen?

45 procent eller 2,4 miljarder norska kronor går till mat och dagligvaror och sedan åker det med vin och sprit för 338 miljoner norska kronor också.

Snus för 308 miljoner norska kronor samt tobak och cigaretter för 298 miljoner får också plats på kvittona.

ANNONS

Mer? 431 miljoner för läsk och mineralvatten och 252 miljoner på choklad och godis är andra populära inköp.

Delar man upp första halvåret i år i två delar, så var det andra kvartalet starkare i gränshandeln från Norge. Då handlade norrmännen för 2,9 miljarder, 213 miljoner mer än motsvarande kvartal 2024 och en ökning med 7,9 procent.

Elva miljarder extra per år – om vi vill. Dagens PS

Norska kronan på botten – men olja borras på högvarv. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GränshandelNorgeSverigeValuta
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Niklas Laninge
Spela klippet
Börs & Finans

Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut

15 aug. 2025
ANNONS
ANNONS