Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner

Pengar till kunskapslyft gick till danskurser
Utvecklande? Förhoppningsvis. Men efter en rapport ifrågasätts om danskurser verkligen skapar ett kunskapslyft i den svenska skolan. (Foto: Ingvar Karmhed/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor via Kunskapsbidraget. Nu visar det sig vad pengarna gått till.

2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor.

En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten i nationella proven förbättras.

2019 gjordes en utvärdering av Skolverket som visade att små kommuner och friskolor avstod från att söka pengar eftersom det var för mycket administration och osäkerhet.

2021 gjorde Statskontoret en utvärdering och 2024 ändrades riktlinjerna till att i högre grad främja barns kunskapsutveckling.

Lärare slår larm: “Tvingas städa toaletter”. Dagens PS

40 miljarder sedan 2018

Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till Kunskapsbidraget.

Men pengarna har inte höjt elevresultaten. I stället har medel gått bland annat till att höja rektorslönerna och till fritidsaktiviteter, visar en granskning Vi lärare gjort.

”Jag har svårt att se att dans utan krav skulle vara en investering för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i skolan”, säger Carlos Rojas, doktorand i specialpedagogik som forskat på bidraget.

Kanske en pedagogisk utveckling. Förstaklassare hälsar med fötterna på rektorn första skoldagen. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB-TT)
Spela klippet
Sju kommuner undersökta

Det är nämligen ett exempel på vad pengar gått till när Vi lärare undersökt vad bidrag betalats till för 2025 till Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlstad, Sundsvall, Botkyrka och Solna.

Förstärkt skolledning har fått 9,6 miljoner kronor, fler biträdande rektorer 3,3 miljoner och löneökning för vissa rektorer en halv miljon.

”Simskola, kultur och rörelseaktiviteter” har sponsrats med 13,95 miljoner och ”Dansa utan krav” är en del i det som fått 5,4 miljoner kronor.

1 miljon har gått till ”heltidsanställd hållbarhetssamordnare” och 40 miljoner kronor till ”digitala verktyg”.

”Svårt se en röd tråd”

Tillsammans med Wieland Wermke har Carlos Rojas skrivit en forskningsartikel om Kunskapsbidraget, som fram till 2024 hette Likvärdighetsbidraget.

”Det är väldigt lite som görs på vetenskaplig grund. Det kanske inte är de enskilda kommunernas fel, det är svårt att se en röd tråd även i regeringens satsningar”, säger Carlos Rojas.

Skolverket kontrollerar endast en liten del av ansökningarna innan de beviljas, påpekar Vi lärare.

”Det händer att vi inte godkänner insatsen. I andra fall kan det bli fråga om återkrav”, säger Rebecca Liljekvist, avdelningschef hos Skolverket.

Hon säger att det inte är möjligt för Skolverket att granska samtliga ansökningar.

”Vi utgår från att statsbidragen ska användas på rätt och riktigt sätt och det intygar huvudmännen i sin ansökan”, säger Rebecca Liljekvist.

Läroboksmissen: En kvarts miljard försvann. Dagens PS

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

