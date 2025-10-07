Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner

2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor.

En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten i nationella proven förbättras.

2019 gjordes en utvärdering av Skolverket som visade att små kommuner och friskolor avstod från att söka pengar eftersom det var för mycket administration och osäkerhet.

2021 gjorde Statskontoret en utvärdering och 2024 ändrades riktlinjerna till att i högre grad främja barns kunskapsutveckling.

Lärare slår larm: “Tvingas städa toaletter”. Dagens PS

40 miljarder sedan 2018

Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till Kunskapsbidraget.

Men pengarna har inte höjt elevresultaten. I stället har medel gått bland annat till att höja rektorslönerna och till fritidsaktiviteter, visar en granskning Vi lärare gjort.

”Jag har svårt att se att dans utan krav skulle vara en investering för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i skolan”, säger Carlos Rojas, doktorand i specialpedagogik som forskat på bidraget.

ANNONS