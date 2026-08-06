Chefen straffade svaga säljare – bands fast och fick paj i ansiktet

Enligt en ny stämningsansökan, som Independent tagit del av, ska butikens sämst presterande säljare ha bundits fast vid en stol och fått en gräddpaj våldsamt tryckt i ansiktet av en kollega.

Bakom upplägget stod butikschefen, hävdar den tidigare medarbetaren David Figueroa.

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Bäst fick straffa sämst

Ritualen ska ha genomförts varje månad. Den säljare som presterat bäst fick enligt stämningen i uppdrag att binda fast den som hamnat sist och därefter trycka pajen i personens ansikte.

Händelserna ska dessutom ha filmats.

Figueroa uppger att han i februari såg hur en kollega utsattes efter svaga försäljningssiffror. Han ska även ha fått se en video där en biträdande försäljningschef fick en paj i ansiktet efter ett dåligt kundomdöme.

På kontoret ska det därtill ha funnits en synlig lista över personalens resultat. Där framgick enligt stämningen vilka som redan hade utsatts – och vilka som stod näst på tur.

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