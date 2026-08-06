Den som sålde sämst ska ha bundits fast vid en stol och fått en gräddpaj tryckt i ansiktet. Nu stämmer en tidigare anställd den amerikanska telekomjätten Comcast.
Chefen straffade svaga säljare – bands fast och fick paj i ansiktet
Att hamna sist i försäljningsligan är sällan särskilt roligt. På en Comcast-butik i Connecticut ska konsekvenserna dock ha varit betydligt värre än ett obekvämt samtal med chefen.
Enligt en ny stämningsansökan, som Independent tagit del av, ska butikens sämst presterande säljare ha bundits fast vid en stol och fått en gräddpaj våldsamt tryckt i ansiktet av en kollega.
Bakom upplägget stod butikschefen, hävdar den tidigare medarbetaren David Figueroa.
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Bäst fick straffa sämst
Ritualen ska ha genomförts varje månad. Den säljare som presterat bäst fick enligt stämningen i uppdrag att binda fast den som hamnat sist och därefter trycka pajen i personens ansikte.
Händelserna ska dessutom ha filmats.
Figueroa uppger att han i februari såg hur en kollega utsattes efter svaga försäljningssiffror. Han ska även ha fått se en video där en biträdande försäljningschef fick en paj i ansiktet efter ett dåligt kundomdöme.
På kontoret ska det därtill ha funnits en synlig lista över personalens resultat. Där framgick enligt stämningen vilka som redan hade utsatts – och vilka som stod näst på tur.
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Slog larm – fick inget svar
Figueroa började arbeta i butiken den 2 februari 2026. Efter att ha bevittnat den första händelsen kontaktade han en regional chef och berättade vad han sett.
Han beskrev hur anställda bands fast och utsattes inför sina kollegor, och uppgav att arbetsmiljön gjorde honom tveksam till om han kunde stanna kvar.
Den regionala chefen bad honom att skicka sina farhågor i ett sms. Enligt stämningen fick han sedan aldrig något svar.
Den 27 februari sade han upp sig, mindre än en månad efter att han börjat.
Comcast bestrider uppgifterna
Figueroa kräver nu bland annat ersättning för psykiskt lidande, förlorad lön, skadat anseende och förnedring.
Comcast säger i ett uttalande till The Independent att bolaget har nolltolerans mot trakasserier och förnedring.
Företaget bestrider också anklagelserna och menar att stämningen ger en felaktig bild av de påstådda händelserna. Bolaget uppger att det kommer att bemöta kraven genom den rättsliga processen.
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