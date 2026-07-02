Här är vinnarna när Pricerunner vann målet mot Google

Eequity vinnare

Magnus Wiberg var en av Pricerunners tre grundare år 1999. Han är i dag knuten till riskkapitalbolaget Eequity, som pekas ut som en av de stora vinnarna. De kan se fram emot en möjlig utbetalning på omkring 900 miljoner kronor.

Det gör honom sannolikt till den enda av de nu aktuella vinnarna som tjänat pengar på Pricerunner både vid grundandet och vid den slutliga uppgörelsen mot Google, över två decennier senare.

Betalar Google tillräckligt?

Nicklas Storåkers, som styrde bolaget som vd mellan 2016 och försäljningen till Klarna, väntas kunna få cirka 800 miljoner kronor.

Han har själv beskrivit domen som en seger men samtidigt ifrågasatt om beloppet är tillräckligt stort i relation till Googles storlek. Då tänker han på undersökningar som visar hur mycket dyrare det varit för konsumenter att handla via Google jämfört med Pricerunner.

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Lönsam investering för Creades

Den kände finansmannen Sven Hagströmers investmentbolag Creades gick in i Pricerunner våren 2021. Samma år sålde man andel till Klarna med en kraftig värdeökning. Creades kan nu få ytterligare flera hundra miljoner kronor från skadeståndet, vilket skulle göra investeringen till en av bolagets mest lönsamma någonsin.



Från garageidé till europeisk prisjätte

Pricerunner grundades 1999 i Stockholm och växte under tidigt 2000-tal till en av Europas största prisjämförelsesajter, med verksamhet i flera länder.

År 2016 köptes Pricerunner av investmentbolaget NS Intressenter för omkring en miljard kronor. Då klev Nicklas Storåkers, tidigare vd för Avanza, in som ny vd och storägare. Under hans ledning växte omsättningen kraftigt fram till 2021.

Klarna-affären som lade grunden för dagens vinster

I november 2021 slog Klarna till och köpte prisjämförelsetjänsten av Karl-Johan Persson, Creades, eEquity, Nicklas Storåkers och Mikael Lindahl, i en affär värd drygt nio miljarder kronor.

Det är just dessa tidigare ägare som, enligt Breakit, väntas dela på de cirka 20 procent av dagens skadestånd som inte går till Klarna.



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