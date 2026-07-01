Google dömda – ska betala 14 miljarder till Pricerunner

Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin prisjämförelsesajt, skriver domstolen.

”Det är på många sätt ett komplext och omfattande mål och skadeståndet är, trots att Pricerunner inte nått full framgång med sin talan, utan tvekan det största som dömts ut i ett svenskt konkurrensmål”, säger rådmannen Linda Kullberg i ett pressmeddelande.

Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor.