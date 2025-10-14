När mathantverkaren Håkan Bjernhagen loggade in på sitt företagskonto möttes han av en chock. Hela firmakortets kredit på 50 000 kronor var borta, spenderat på falska annonser på Facebook.
Hans firmakort kapades – förlorade halva omsättningen i företaget
Det var början på en kris som halverade försäljningen i hans företag.
Håkan Bjernhagen driver Sörgården Måla utanför Arboga, där han säljer marmelader, senap och gourmetknäcke både via nätet och i gårdsbutik. Under fyra år hade han byggt sin försäljning med hjälp av daglig annonsering på Facebook.
“Jag la mellan 500 och 1000 kronor om dagen. Det har varit jätteviktigt inför julen”, säger han till Tidningen Näringslivet.
Men i fjol tog det stopp. Någon kapade företagets annonskonto och började köpa annonser för jeans med en budget på över 30 000 kronor per dag. Bedrägerierna på Facebook ökar och Håkan är långt från ensam i problematiken.
“Jag såg plötsligt annonser som jag inte kände igen. Då var hela krediten borta”, berättar Håkan.
Efter kontakt med banken, polisen och Facebook fick han till slut pengarna tillbaka. Men skadan var redan skedd, kontot spärrades och hans möjligheter att annonsera försvann.
“Försäljningen ligger fortfarande 50 procent lägre än förra året. Jag kan inte logga in längre, och Facebook svarar inte.”
- Använd unika lösenord för varje konto.
- Aktivera tvåfaktorsinloggning på samtliga företagskonton.
- Undvik att dela personliga uppgifter offentligt.
- Misstänker du kapning: kontakta banken, polisen och plattformen direkt.
(Källa: Polisen, SVT)
Allt fler drabbas på Facebook
Bedrägerier som det Håkan råkade ut för blir allt vanligare. Enligt Lotta Mauritzson vid polisens nationella operativa avdelning (NOA) ser man en tydlig ökning av kapade konton på Facebook och andra sociala medier.
“I Sverige är det en ökad intensitet just nu”, säger hon till SVT Nyheter.
Bedragarna använder ofta inloggningsuppgifter som läckt från andra sajter. De testar dem på olika plattformar, kapar konton och använder dem för att lura både privatpersoner och företag.
“Det blir mer trovärdigt när en riktig identitet används. Vi ser till exempel hur folk blir lurade vid biljettförsäljning eller annonsering”, säger Mauritzson.
Svårt att få hjälp
För småföretagare som Håkan kan följderna bli förödande. Han menar att det borde vara enklare att nå hjälp hos plattformarna när något går fel, vilket det gör allt oftare.
“Jag har hållit på med IT sedan 80-talet. Jag förstår inte hur det kunde hända, men värst är att man står helt ensam efteråt.”
Facebook har ännu inte kommenterat fallet, men polisen uppmanar både företag och privatpersoner att stärka sina lösenord och inte återanvända samma uppgifter på flera sajter.
“Här behöver man jobba med säkerheten kring olika konton för att inte de ska kunna tas över så enkelt”, säger Mauritzson.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
