Hans firmakort kapades – förlorade halva omsättningen i företaget

Det var början på en kris som halverade försäljningen i hans företag.

Håkan Bjernhagen driver Sörgården Måla utanför Arboga, där han säljer marmelader, senap och gourmetknäcke både via nätet och i gårdsbutik. Under fyra år hade han byggt sin försäljning med hjälp av daglig annonsering på Facebook.

“Jag la mellan 500 och 1000 kronor om dagen. Det har varit jätteviktigt inför julen”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Men i fjol tog det stopp. Någon kapade företagets annonskonto och började köpa annonser för jeans med en budget på över 30 000 kronor per dag. Bedrägerierna på Facebook ökar och Håkan är långt från ensam i problematiken.

“Jag såg plötsligt annonser som jag inte kände igen. Då var hela krediten borta”, berättar Håkan.

Efter kontakt med banken, polisen och Facebook fick han till slut pengarna tillbaka. Men skadan var redan skedd, kontot spärrades och hans möjligheter att annonsera försvann.

“Försäljningen ligger fortfarande 50 procent lägre än förra året. Jag kan inte logga in längre, och Facebook svarar inte.”

Fakta: Så skyddar du företaget mot kapning

Använd unika lösenord för varje konto.

Aktivera tvåfaktorsinloggning på samtliga företagskonton.

Undvik att dela personliga uppgifter offentligt.

Misstänker du kapning: kontakta banken, polisen och plattformen direkt.

(Källa: Polisen, SVT)