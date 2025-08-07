Miljoner konton borta när Meta rensar bland bedragare

Meddelande-appen WhatsApp har tagit bort cirka 6,8 miljoner konton under ett halvårs tid, skriver BBC.

Kontona togs bort då de misstänktes var kopplade till bedragare. Det meddelade WhatsApp i samband med att appen presenterade sina nya anti-bedrägeri-åtgärder. Bland dessa ingår bland annat att meddela användare när de läggs till i grupper av personer som inte finns i deras kontaktlistor.

En allt vanligare taktik, och något som utrensningarna fokuserade på, är att bedragarna lyckas ta över andras konton, eller just lägger till användare i grupper där bedrägerier som falska investeringar kunnat presenteras.

Organiserad brottslighet breder ut sig

Ett flertal av de borttagna kontona är kopplade till organiserade ligor i länder som Myanmar, Kambodja och Thailand, enligt WhatsApp. Dessa ligor använder sig heller inte sällan av tvångsarbete.

Bedragarna använder sig även av AI som ChatGPT för att kunna skapa instruktioner som skickas till de potentiella offren. Ofta är det instruktioner till någon form av bedrägeri där det ska investeras i förhand i någon form av pyramidspel eller liknande där betalningen ska ske på förhand, oftast i kryptovaluta.

I ett fall samarbetade Meta även med ChatGPT:s skapare OpenAI för att kunna förhindra ett bedrägeri i Kambodja där en fejkad tävling där användare skulle gilla ett inlägg för att kunna få pengar.

Framgångssagan WhatsApp

WhatsApp grundades ursprungligen av Brian Acton och Jan Koum, båda före detta anställda på Yahoo, 2009.

De sålde sedan vidare appen till Meta (då Facebook) för 19 miljarder dollar 2014 efter flera framgångsrika kapitalrundor. Det var då det största köpet av ett riskkapitalstödt i historien.

WhatsApp har enligt sajten Statista närmare 3 miljarder aktiva användare varje månad, enligt Techchrunch.

Men appen har också stött på motgångar. WhatsApp togs tillsammans med flera andra appar, som Threads, Signal och Telegram, bort från Apples Appstore i Kina tidigare i år. Detta efter påtryckningar från Kinas Cyberspace Administration.