Gravid nekades stol på Amazon, sedan fick hon sparken

Fyra kvinnor, samma mönster

Talan förs av arbetsrättsorganisationen A Better Balance för potentiellt tusentals gravida i hela USA, med stöd av den federala lagen Pregnant Workers Fairness Act.

Jennifer Hatch bad om att slippa lyfta mer än 14 kilo och att få sitta 15 minuter var fjärde timme. Amazon dröjde, sedan blev det avslag. I mars 2025 stod hon och kippade efter andan bredvid en ledig stol. Chefen sa nej. Anpassningen var inte godkänd.

Kristina Green pumpade bröstmjölk i Amazons eget amningsrum. Tiden registrerades som ”inaktiv” och hon sades upp i maj i år. Dazaria Parks jobbade nattpass på 10 till 12 timmar med ischias. Nästan alla paket vägde över nio kilo. Hon fick sparken i juli och är fortfarande gravid.

Amazon svarar med en siffra

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Amazon hjälper ”tiotusentals anställda med graviditetsanpassningar varje år” och har godkänt över 99,9 procent av ansökningarna det senaste året, säger talespersonen Kelly Nantel.

Kvinnornas berättelser ”innehåller felaktigheter och utelämnar viktiga detaljer”.

Villkoren för att arbeta på Amazon

Att sitta ner på Amazon är inget man gör. Det är något man ansöker om, med läkarintyg, och sedan väntar på.

Enligt stämningen säger systemet sällan nej. Det säger ”skicka intyg”. Sedan tickar klockan. Varje toalettbesök, varje stund på en stol och varje akutbesök dras från en begränsad pott obetald ledighet, även pauser som redan godkänts.

När potten når noll kommer uppsägningen. Parks sades upp automatiskt.

En godkännandegrad mäter bara beslutet vid ansökan. Inte väntetiden, inte avräkningen efteråt.

Sedan 2022 har Amazon hanterat över 72 500 ansökningar bara i USA, enligt bolaget självt. Även 0,1 procent avslag blir dussintals kvinnor om året.

Advokaten Gerald Maatman på Duane Morris, som försvarar bolag i grupptalan, kallar frågan juridiskt oprövad. En neutral närvaropolicy kan tillåta uppsägning ”så länge en individuell prövning har gjorts”, säger han till Customer Experience Magazine.

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Myndigheten har redan sagt sitt

Diskrimineringsmyndigheten EEOC granskade Hatchs fall först. Den 3 februari i år fann myndigheten skälig grund att tro att Amazon sedan juni 2023 ”diskriminerat en landsomfattande grupp kvinnliga lagerarbetare”, enligt beslutet som återges i stämningen. Ingen dom, men en dörröppnare.

Amazon mäter samtidigt allt. Ett nytt system omfördelar personalen var tredje minut, med beräknade besparingar på 193 miljoner dollar om året.

Bolaget omsätter 716,9 miljarder dollar och lät 16 000 tjänstemän gå i januari. New Jersey stämde i oktober efter en granskning av 50 000 lageranställda.

Så hade det sett ut i Sverige

I Sverige måste arbetsgivaren pröva omplacering av en gravid med tungt arbete. Går det inte betalar Försäkringskassan graviditetspenning, cirka 80 procent av lönen upp till 944 kronor om dagen, från 60 dagar före förlossningen.

Kvinnorna bakom stämningen kräver förlorad lön, skadestånd och ett förbud mot fortsatt diskriminering.

Inget påstående har prövats i domstol.