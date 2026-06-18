E-handelsjätten Amazon har redan haft avancerade system för att skicka paket på snabbast sätt. Nu ska en liknande metod införas för anställda.
Nu ska Amazons anställda behandlas som paket
Amazon tar nästa steg i automatiseringen av sina lager.
Men den här gången handlar det inte främst om robotar som flyttar paket.
Istället rör det teknik som styr de anställdas arbete i realtid.
Ska uppdateras varje tredje minut
Enligt interna dokument testar e-handelsjätten ett system som automatiskt omfördelar personal mellan olika arbetsuppgifter beroende på hur arbetsbelastningen förändras under dagen.
Målet är att minska behovet av manuella bemanningsbeslut och höja produktiviteten i företagets logistikverksamhet, skriver Business Insider.
Systemet, som går under namnet Full Facility Load Balancing, analyserar kontinuerligt paketvolymer, prognoser och andra operativa data.
Utifrån dessa beräkningar avgör programvaran var personal behövs och rekommenderar förflyttningar mellan olika delar av lagret. Beräkningarna uppdateras ungefär var tredje minut.
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Skulle kunna spara stora pengar
Enligt Amazons interna analyser skulle tekniken kunna minska arbetskostnaderna med motsvarande 193 miljoner dollar per år och spara nära sju miljoner arbetstimmar årligen om den införs i stor skala.
Satsningen speglar en bredare utveckling inom bolaget. Efter år av investeringar i robotar och automatiserade transportsystem riktas fokus nu mot själva arbetsstyrkan.
Arbetsuppgifter som tidigare planerats av lagerchefer hanteras i allt större utsträckning med hjälp av algoritmer och datamodeller.
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Tror att det går att effektivisera
Särskilt stor potential ser Amazon i en funktion där anställda packar paket i vagnar och containrar inför vidare transport.
Enligt bolagets analyser står denna del av verksamheten för en betydande andel av arbetstiden på robotiserade lager och innehåller stora effektiviseringsmöjligheter.
Interna genomgångar visar att många lager arbetar under uppsatta produktivitetsmål samtidigt som stora mängder arbetstid går förlorad när anställda är placerade vid stationer där arbetsuppgifter tillfälligt saknas.
Ska inte ersätta chefer
Det är sådana situationer som det nya systemet ska minska.
Amazon betonar samtidigt att tekniken inte är tänkt att ersätta chefer. Företaget beskriver systemet som ett verktyg som ska ge bättre beslutsunderlag och frigöra tid så att arbetsledare kan fokusera mer på sina team.
Utrullningen har redan inletts vid ett antal anläggningar och planen är att införa tekniken på samtliga robotiserade distributionscenter i Nordamerika under året.
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