Nu ska Amazons anställda behandlas som paket

Skulle kunna spara stora pengar

Enligt Amazons interna analyser skulle tekniken kunna minska arbetskostnaderna med motsvarande 193 miljoner dollar per år och spara nära sju miljoner arbetstimmar årligen om den införs i stor skala.

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Satsningen speglar en bredare utveckling inom bolaget. Efter år av investeringar i robotar och automatiserade transportsystem riktas fokus nu mot själva arbetsstyrkan.

Arbetsuppgifter som tidigare planerats av lagerchefer hanteras i allt större utsträckning med hjälp av algoritmer och datamodeller.

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Tror att det går att effektivisera

Särskilt stor potential ser Amazon i en funktion där anställda packar paket i vagnar och containrar inför vidare transport.

Enligt bolagets analyser står denna del av verksamheten för en betydande andel av arbetstiden på robotiserade lager och innehåller stora effektiviseringsmöjligheter.

Interna genomgångar visar att många lager arbetar under uppsatta produktivitetsmål samtidigt som stora mängder arbetstid går förlorad när anställda är placerade vid stationer där arbetsuppgifter tillfälligt saknas.

Ska inte ersätta chefer

Det är sådana situationer som det nya systemet ska minska.

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Amazon betonar samtidigt att tekniken inte är tänkt att ersätta chefer. Företaget beskriver systemet som ett verktyg som ska ge bättre beslutsunderlag och frigöra tid så att arbetsledare kan fokusera mer på sina team.

Utrullningen har redan inletts vid ett antal anläggningar och planen är att införa tekniken på samtliga robotiserade distributionscenter i Nordamerika under året.

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