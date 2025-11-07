Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos

David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider.

I slutet av 2020 slutade han på universitet för att förverkliga drömmen om att driva eget.

Kobrosky, som kommer från Brooklyn, New York, startade ett AI-bolag, Intros AI, som han i dag har sålt.

Han avslöjar att redan när han började på universitet egentligen ville jobba med startups. Därför bytte han också inriktning på sin utbildning från företagsekonomi till datavetenskap.

Jobbade 60 till 80 timmar i veckan med cancer

Han har haft mer användning för det sistnämnde, särskilt under uppstartsfasen av AI-företaget som han grundade.

I början av 2024 fick han diagnosen cancer. Det var blodcancer och han genomgick sex månaders cellgiftsbehandlingar, men han gav inte upp sitt livsverk för det utan ”pressade” sig själv att fortsätta jobba mellan 60 och 80 timmar i veckan.

I juli 2025 köptes hans AI-bolag upp, berättar han och förklarar att det resulterade i att han fick ”ekonomisk stabilitet efter år av hårt arbete”.

Han har inga skuldkänslor över att han hoppade av skolan.

ANNONS

”Jag ångrar inte att jag lämnade universitetet för att satsa på mitt eget företag, även om det fanns avvägningar längs vägen”, försäkrar 26-åringen i sin berättelse i Business Insider.

Missa inte: Hon byggde miljardföretag med lån från mormor DagensPS