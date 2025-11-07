Dagens PS
Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos

AI
Den unge mannen som artikeln handlar om lyckades med sin AI-startup mot alla odds. Han drabbades av blodcancer men gav inte upp sina affärsplaner utan kämpade på. Bilden är en illustration. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Han hoppade av universitet vid 21 år års ålder för att starta ett AI-företag – och trots att han fick blodcancer jobbade han upp till 80 timmar i veckan. 

David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider.

I slutet av 2020 slutade han på universitet för att förverkliga drömmen om att driva eget.

Kobrosky, som kommer från Brooklyn, New York, startade ett AI-bolag, Intros AI, som han i dag har sålt.

Han avslöjar att redan när han började på universitet egentligen ville jobba med startups. Därför bytte han också inriktning på sin utbildning från företagsekonomi till datavetenskap. 

Jobbade 60 till 80 timmar i veckan med cancer

Han har haft mer användning för det sistnämnde, särskilt under uppstartsfasen av AI-företaget som han grundade.

I början av 2024 fick han diagnosen cancer. Det var blodcancer och han genomgick sex månaders cellgiftsbehandlingar, men han gav inte upp sitt livsverk för det utan ”pressade” sig själv att fortsätta jobba mellan 60 och 80 timmar i veckan.

I juli 2025 köptes hans AI-bolag upp, berättar han och förklarar att det resulterade i att han fick ”ekonomisk stabilitet efter år av hårt arbete”.

Han har inga skuldkänslor över att han hoppade av skolan.

”Jag ångrar inte att jag lämnade universitetet för att satsa på mitt eget företag, även om det fanns avvägningar längs vägen”, försäkrar 26-åringen i sin berättelse i Business Insider.

Det banade väg för hans AI-entreprenörskap

Vägen till hans entreprenörskap gick via en praktikplats inom produktledning inom ett företag som heter Roll.

Hans fokus i arbetet då var samhällsengagemang, berättar han.

Efter det fick han chansen att jobba heltid för företaget Vayner X och affärsmannen Gary Vaynerchuk, som är en känd social medieprofil, åtminstone i USA.

Men fortfarande drevs han av tanken att köra sitt eget race som företagare och passionen var att starta ett verktyg för online-kommunikation där människor sammankopplas genom programvara.

”Medan jag arbetade på VaynerX byggde jag mina egna sidoprojekt: AI-assistenter som fokuserade på att sammanföra människor”, skriver David Kobrosky i artikeln.

Förstod från början kraften i artificiell intelligens

Under hela den här perioden, från det att han först hoppade av skolan, återvände han temporärt till universitet för att skaffa sig mer datavetenskapliga kunskaper, men samtidigt drev han sina sidoprojekt och var fast övertygad om att AI kommer att spela en viktig roll i hur människor interagerar.

När covid-pandemin slog till gick han all-in med sin affärsidé och började ta in kapital från investerare.

Sedan drabbades han av den där svåra cancersjukdomen.

”Min diagnos lärde mig att tiden är knapp och att jag måste agera snabbt och medvetet”, minns han.

I stället för att jobba sju dagar i veckan med en halv dag ledigt gick han ner i arbetstid (!) till 60-80 timmars arbetstid i veckan.

Känner att karriärresan rustat honom för framtiden

Det var Bevy, ett mjukvaruföretag, som på sommaren 2025 sedan förvärvade han AI-företag.

David Kobrosky är nu produktchef på Bevy med en högre grundlön än han tidigare haft.

Han konstaterar att han under sin ungdom i 20-årsåldern fått avstå mycket nöjen och att träffa vänner på grund av sitt företagande, men han tycker inte att det är något som ligger honom i fatet.

”Jag tror att att starta och sälja ett företag rustar mig för framtiden på ett sätt som en mer traditionell väg inte skulle ha gjort”, menar han i BI-artikeln.

