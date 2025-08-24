Hon byggde miljardföretag med lån från mormor

Miljontals människor uppges älska skönhetsimperiet P. Louise som Paige Louise Williams skapat, enligt BBC.

De beräknade intäkterna väntas i år bli 138 miljoner pund, alltså 1 780 miljoner kronor, inte långt från 2 miljarder kronor.

”Jag hoppas att alla som kliver in i min värld inser att allt är möjligt”, säger den 32-åriga entreprenören till den brittiska nyhetskanalen.

Mormor blev räddningsplankan

Hon hoppade av högskolan innan examen. Senare sa hon upp sig från sitt jobb på ett skönhetsföretag för att frilansa som makeupartist.

Hon bad sedan sin mormor som jobbade deltid som städare om ett lån 20 000 pund, styvt en kvarts miljon kronor, för att öppna en egen skönhetssalong.

Hennes mormor tvekade inte att hjälpa sitt barnbarn utan såg det som en chans att investera i hennes lycka.

Till en början gick det tungt för företaget och Paige Louise tvingades sälja sin bil för att klara lokalhyran.