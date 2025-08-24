Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Hon byggde miljardföretag med lån från mormor

mormor
En envis mamma och en generös mormor banade väg för företagslyckan som artikeln handlar om. (Foto: André Furtado/Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Hon fick låna en skaplig slant av mormor för att förverkliga drömmen om att driva eget – nu väntas bolaget dra in intäkter på nära 2 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Miljontals människor uppges älska skönhetsimperiet P. Louise som Paige Louise Williams skapat, enligt BBC.

De beräknade intäkterna väntas i år bli 138 miljoner pund, alltså 1 780 miljoner kronor, inte långt från 2 miljarder kronor.

”Jag hoppas att alla som kliver in i min värld inser att allt är möjligt”, säger den 32-åriga entreprenören till den brittiska nyhetskanalen.

Mormor blev räddningsplankan

Hon hoppade av högskolan innan examen. Senare sa hon upp sig från sitt jobb på ett skönhetsföretag för att frilansa som makeupartist.

Hon bad sedan sin mormor som jobbade deltid som städare om ett lån 20 000 pund, styvt en kvarts miljon kronor, för att öppna en egen skönhetssalong.

Hennes mormor tvekade inte att hjälpa sitt barnbarn utan såg det som en chans att investera i hennes lycka.

Till en början gick det tungt för företaget och Paige Louise tvingades sälja sin bil för att klara lokalhyran.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Succé det enda som gällde

ANNONS

Hon gav sig fanken på att inte göra sin mormor ledsen och besviken. Mormor riskerade på grund av lånet att få lämna sitt hus om det gick åt pipan för dotterdottern.

För Paige Louise, som växt upp i ett miljonprogramområde i Storbritannien, fanns inget annat alternativ än att nå framgång. 

Hon hjälpte även till att stötta sina yngre bröder vid den här tiden, samtidigt som hennes mamma hade det kämpigt med ekonomin.

I dag tackar hon sin uppväxt för kämpaglöden, som hon fått från sin mamma. I familjen fanns fem barn.

Mamman stor inspirationskälla

”Min mamma födde mig när jag var 15 år”, förklarar hon i BBC-reportaget och berättar att hennes mor ville bli sjuksköterska och tog också examen för det.

Och trots att hon hade fem barn att ta hand om jobbade hennes mamma hårt och målmedvetet.

Med sin mamma som förebild insåg Paige Louise att hon också kunde bli vad hon ville.

Tiktok har varit draghjälp när hennes skönhetsföretag i dag förvandlats till en formidabel succé som under det senaste räkenskapsåret omsatte 71 miljoner pund,  916 miljoner kronor, uppger BBC.

ANNONS

Läs även: Så undviker du vanligaste tabbarna som företagare DagensPS

Läs vidare: Entreprenörer är lyckligare – men betalar ett högt pris DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EgenföretagareentreprenörLångivareSkönhetStorbritannien
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS