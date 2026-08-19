Det råder brist på luftvärnsrobotar i många västländer, och ingen lösning syns i närtid. Det är den bistra slutsatsen som tidskriften The Economist drar.
Nu börjar luftvärnsbristen i västvärlden bli skriande
Västvärldens lager av luftvärnsrobotar krymper snabbt efter den omfattande användningen i krigen mot Iran och Ryssland.
Situationen är särskilt akut i Ukraina, där bristen redan har börjat försämra landets förmåga att skydda sig mot ryska robotattacker.
Ukraina har tidigare kunnat stoppa en stor andel av de ballistiska robotar som riktats mot landet med hjälp av amerikanska Patriot-system.
Problem i stora delar av världen
Men under sommaren har andelen lyckade avvärjningar fallit kraftigt. I mars stoppades omkring 70 procent av de ballistiska robotarna. I juli hade andelen sjunkit till omkring 20 procent, skriver The Economist i en analys av problemen.
Problemet sträcker sig långt utanför Ukraina. Schweiz riskerar att få sina beställda Patriot-system försenade med upp till sju år, medan Taiwan oroar sig för att leveransen av 102 beställda robotar inte ska ske enligt plan.
Den amerikanska försvarsmakten har förbrukat stora delar av sina lager under kriget mot Iran.
Enligt en analys från Center for Strategic and International Studies har omkring två tredjedelar av USA lager av Patriot-robotar använts. Det kan ta till 2029 att återställa lagren till nivåerna före kriget.
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Dyrt att skjuta ned
Samtidigt är problemet ekonomiskt. En PAC-3 MSE-robot kostar omkring 4–5 miljoner dollar, medan många av de robotar och drönare som ska bekämpas är betydligt billigare.
Iranska Shahed-drönare kostar exempelvis en bråkdel av en luftvärnsrobot. För att öka sannolikheten att träffa ett mål avfyras dessutom ofta två robotar mot samma inkommande hot.
USA och dess allierade försöker öka produktionen. Tillverkningen av PAC-3 ska enligt plan öka från omkring 600 till 2 000 robotar per år i början av 2030-talet.
Även europeiska och asiatiska producenter försöker bygga ut kapaciteten.
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Problem om Kina invaderar
Men problemen blir ännu större vid en eventuell konflikt med Kina.
En studie från Heritage Foundation bedömer att USA skulle behöva mer än 19 000 Patriot-robotar i ett krig kring Taiwan, över 20 gånger mer än de amerikanska lagren som uppskattas finnas i dag.
Försvarsindustrin utvecklar därför billigare robotar, drönarbaserade system och laser. Men de flesta alternativen är fortfarande under utveckling och kan inte snabbt ersätta Patriot.
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