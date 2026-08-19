Nu börjar luftvärnsbristen i västvärlden bli skriande

Ukraina har tidigare kunnat stoppa en stor andel av de ballistiska robotar som riktats mot landet med hjälp av amerikanska Patriot-system.

Problem i stora delar av världen

Men under sommaren har andelen lyckade avvärjningar fallit kraftigt. I mars stoppades omkring 70 procent av de ballistiska robotarna. I juli hade andelen sjunkit till omkring 20 procent, skriver The Economist i en analys av problemen.

Problemet sträcker sig långt utanför Ukraina. Schweiz riskerar att få sina beställda Patriot-system försenade med upp till sju år, medan Taiwan oroar sig för att leveransen av 102 beställda robotar inte ska ske enligt plan.

Den amerikanska försvarsmakten har förbrukat stora delar av sina lager under kriget mot Iran.

Enligt en analys från Center for Strategic and International Studies har omkring två tredjedelar av USA lager av Patriot-robotar använts. Det kan ta till 2029 att återställa lagren till nivåerna före kriget.

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