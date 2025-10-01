Svenska inköpschefer: "Ett bra kvartal"

Inköpschefsindex, PMI, för svensk industri steg under september för tredje månaden i rad, nu från 55,3 i augusti till 55,6 i september.

Det innebär att indexet är över dess historiska genomsnitt på 54,3 och på sin högsta nivå sedan våren 2022.

Snabb konjunkturmätare

Inköpschefsindex eller Purchasing Managers Index är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank (börskurs Swedbank) och Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen, genom att hämta in konjunkturstatistik från inköpschefer.