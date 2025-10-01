Dagens PS
Svenska inköpschefer: "Ett bra kvartal"

"Ett bra kvartal för svensk industri"
Hoppets låga? Kanske det. Optimismen stiger i vilket fall när ett färskt index från inköpschefer visar att industrins aktivitet ökar. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Ett gott tecken. Inköpschefsindex för svensk industri stiger och är nu på den högsta nivån sedan våren 2022, enigt Swedbank.

Inköpschefsindex, PMI, för svensk industri steg under september för tredje månaden i rad, nu från 55,3 i augusti till 55,6 i september.

Det innebär att indexet är över dess historiska genomsnitt på 54,3 och på sin högsta nivå sedan våren 2022.

Snabb konjunkturmätare

Inköpschefsindex eller Purchasing Managers Index är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank (börskurs Swedbank) och Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen, genom att hämta in konjunkturstatistik från inköpschefer.

”Ett bra kvartal”

”Tredje kvartalet blev ett bra kvartal för svensk industri med indexnivåer som vi inte har sett på tre år”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex hos Swedbank.

”Särskilt glädjande är orderingången men fortsatt trög utveckling i euroländerna, stark krona och osäkerhet kring den globala handelspolitiken kan sätta käppar i hjulet.”

Sysselsättningen redovisar positiva siffror liksom inköpslager, medan leveranstider drar ned nivån på nya inköpschefsindexet som redovisas i dag. (Foto: Fredrik Sandberg)

Sysselsättning högst plus

Delindex för sysselsättning svarade för det största bidraget till månadens ökning i PMI-totalen.

Därefter följde med plussiffror orderingång och inköpslager, medan produktion och leveranstider drog ned indexet.

Högst men ändå långt under

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades i september till 51,0 jämfört med 50,9 i augusti.

Det innebär den högsta nivån på sex månader men rejält under dess historiska genomsnitt på hela 57,6.

”Det är ett fortsatt dämpat pristryck i industrin drivet av kronförstärkningen och måttliga råvaruprisökningar, vilket torde lugna Riksbanken”, säger Jörgen Kennemar. Nästa publicering av Inköpschefsindex sker måndag 3 november.

KonjunkturKonjunkturbarometerPMISverigeSwedbank
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

