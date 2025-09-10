Regeringen lägger nu med stöd från Sverigedemokraterna fram ett företagspaket på drygt 7 miljarder kronor, bland annat innehåller det förenklingar av 3:12-reglerna.
Företagen välkomnar paket på 7 miljarder kronor
”Positivt att regeringen vill förenkla för de minsta företagen. Det är just sådana reformer som skapar möjlighet att anställa sin första medarbetare eller våga göra investeringar”, säger Magnus Demervall, vd på Företagarna, i en kommentar.
Förslagen om att förenkla och förbättra 3:12-reglerna berör över 60 000 företag, som nu får sänkt och minskad administrativ börda, skriver regeringen under anslaget “Fler företag för fler jobb”.
De ovan nämnda förslagen, som finns med i budgetpropositionen för 2026, är tänkt att träda i kraft från årsskiftet.
Billigare anställa unga för småföretag
Svenska fåmansföretag kan nu även se fram mot sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Dessa uppges minska med en tredjedel eller upp till 2 700 kronor per månad och ung anställd.
Förändringen ska träda i kraft 1 april 2026 och gälla till 30 september 2027, enligt förslaget.
Det ska också bli billigare att driva företag genom regelförenklingar av de administrativa kostnaderna samt kortare tillståndsprocesser.
Den totala kostnaden för företagspaketet, som alltså är en del av budgetpropositionen för nästa år, är 7,186 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet från finansdepartementet.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Regeringen lägger nu med stöd från Sverigedemokraterna fram ett företagspaket på drygt 7 miljarder kronor, bland annat innehåller det förenklingar av 3:12-reglerna. "Positivt att regeringen vill förenkla för de minsta företagen. Det är just sådana reformer som skapar möjlighet att anställa sin första medarbetare eller våga göra investeringar", säger Magnus Demervall, vd på Företagarna, i …
