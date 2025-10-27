Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Företagen blir bättre på rättigheter för barn – missar detta

Ekin Björkstedt, vd för Global Child Forum. (Foto: Global Child Forum)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Ny rapport visar att nordiska bolag ligger i topp globalt när det gäller barns rättigheter, men tillväxttakten bromsar in. Samtidigt saknas fortfarande engagemang där barn möter företagen direkt i marknadsföring och produktdesign.

Global Child Forum och Boston Consulting Group presenterade i dag årets upplaga av Children’s Rights and Business Benchmark, världens största kartläggning av hur företag tar ansvar för barns rättigheter. Rapporten granskar 1 806 av världens mest inflytelserika företag inom åtta sektorer.

Resultatet visar en fortsatt positiv global trend. Företagens ansvarstagande ökar inom alla fyra granskade områden: styrning, arbetsplats, produktansvar och samhällspåverkan. 

Särskilt arbetsplatsområdet har förbättrats kraftigt, med en ökning på 16 procent. Hela 90 procent av företagen har nu policyer mot barnarbete, och fler rapporterar också om konkreta åtgärder.

“Vi ser att det finns en positiv trend: företagens ansvarstagande för barns rättigheter ökar, trots tuffa ekonomiska tider,” säger Ekin Ergün Björstedt, generalsekreterare för Global Child Forum.

Norden i topp – men tillväxten avtar

Nordiska företag fortsätter att prestera över både det globala snittet och övriga Europa, med ett genomsnitt på 6,3 jämfört med det globala genomsnittet på 5,0. Företagen utmärker sig särskilt inom styrning, transparent rapportering och arbetsplatsmodeller som stödjer både unga arbetstagare och föräldrar.

Men rapporten pekar också på tecken till avmattning. Nordens genomsnitt ökade endast med 3 procent jämfört med föregående år, medan tillväxtmarknader som Latinamerika och Mellanöstern såg ökningar på 21 procent.

“Norden har länge varit i topp. Det är de fortfarande. Men däremot ser vi att det finns tillväxtmarknader som också börjar titta på sin påverkan på ett annat sätt,” konstaterar Björstedt.

Hon förklarar att nordiska företag har en lång tradition av att respektera mänskliga rättigheter och arbetar mycket med socialt ansvarstagande, vilket gett dem ett försprång. Men nu kan denna mognad innebära att företagen når ett prestationstak.

Teknik och telekom i världstopp

Teknik- och telekombranschen presterar bäst i årets benchmark, med ett globalt genomsnitt på 6,5. Alla sex nordiska teknik- och telekomföretag finns bland regionens topp tio, inklusive Telia, Tele2 och Telenor.

“Teknik och telekom har en otrolig kraft att kunna äga den kommunikationen som når unga. Och där har vi sett att de har varit anmärkningsvärt positiv utveckling kring hur de tittar på vad som händer hos ungdomar eller barn och unga när de använder deras produkter och tjänster,” säger Björstedt.

Skärmfrid framför skärmtid

En aspekt man tittat på är den pågående debatten kring barns skärmtid, där telekombolagen har en stor roll att spela.

Bland annat har den frågan undersökts i fokusgrupper.

“I en sån fokusgrupp var det en ungdom som sa  att den inte tror att det det handlar så mycket om skärmtid, utan ‘skärmfrid. Det är inte tiden som spelar så stor roll som informationen som når mig som gör mig orolig”, säger Björstedt.

Även andra nordiska företag som H&M, Arla och Orkla får bra resultat i rapporten, medan företag som Spotify och Jysk hamnar mer i mitten och skulle kunna förbättra sig inom styrning och produktpåverkan.

Stora brister där barn möter företagen

Det mest överraskande resultatet i rapporten är att företag presterar sämst just där barn möter dem direkt: i marknadsföring, produktdesign och digitala miljöer. Snittpoängen för området Marknad är bara 2,3 av 10.

Endast 58 av 1 806 företag har konsulterat barn i så kallade intressentdialoger, där företag pratar med dem som påverkas av deras verksamhet.

“Barn är ofta direkta användare av allt från sociala medier till livsmedel – men deras röster hörs sällan. Att bara 58 företag i studien har gjort detta är ett stort glapp – och en missad chans att göra produkter och tjänster bättre och tryggare för barn,” förklarar Björstedt.

Rapporten visar också att ledarskap gör mätbar skillnad. Företag som involverar styrelsen i barns rättigheter ökar sin totalpoäng med i genomsnitt 1,33 poäng.

“Det här är en board level-fråga också, för det handlar om framtiden. Det handlar om att säkra vår verksamhet i dag så att den är tillräckligt relevant i morgon,” säger Björstedt.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

