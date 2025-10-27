Företagen blir bättre på rättigheter för barn – missar detta

Global Child Forum och Boston Consulting Group presenterade i dag årets upplaga av Children’s Rights and Business Benchmark, världens största kartläggning av hur företag tar ansvar för barns rättigheter. Rapporten granskar 1 806 av världens mest inflytelserika företag inom åtta sektorer.

Resultatet visar en fortsatt positiv global trend. Företagens ansvarstagande ökar inom alla fyra granskade områden: styrning, arbetsplats, produktansvar och samhällspåverkan.

Särskilt arbetsplatsområdet har förbättrats kraftigt, med en ökning på 16 procent. Hela 90 procent av företagen har nu policyer mot barnarbete, och fler rapporterar också om konkreta åtgärder.

“Vi ser att det finns en positiv trend: företagens ansvarstagande för barns rättigheter ökar, trots tuffa ekonomiska tider,” säger Ekin Ergün Björstedt, generalsekreterare för Global Child Forum.

Norden i topp – men tillväxten avtar

Nordiska företag fortsätter att prestera över både det globala snittet och övriga Europa, med ett genomsnitt på 6,3 jämfört med det globala genomsnittet på 5,0. Företagen utmärker sig särskilt inom styrning, transparent rapportering och arbetsplatsmodeller som stödjer både unga arbetstagare och föräldrar.

Men rapporten pekar också på tecken till avmattning. Nordens genomsnitt ökade endast med 3 procent jämfört med föregående år, medan tillväxtmarknader som Latinamerika och Mellanöstern såg ökningar på 21 procent.

“Norden har länge varit i topp. Det är de fortfarande. Men däremot ser vi att det finns tillväxtmarknader som också börjar titta på sin påverkan på ett annat sätt,” konstaterar Björstedt.

ANNONS

Missa inte:

Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara. Dagens PS

Hon förklarar att nordiska företag har en lång tradition av att respektera mänskliga rättigheter och arbetar mycket med socialt ansvarstagande, vilket gett dem ett försprång. Men nu kan denna mognad innebära att företagen når ett prestationstak.